Сочники по ГОСТу

Ингредиенты

Тесто:

Пшеничная мука в/с - 210 граммов;

Сливочное масло - 100 граммов;

Яйцо - 1 штука;

Сахарная пудра - 50 граммов;

Разрыхлитель - 1/4 ч.л;

Щепотка мелкой соли.

Начинка:

Творог 9% - 200 граммов;

Пшеничная мука - 30 граммов;

Сметана - 20 граммов;

Сахарная пудра - 40 граммов;

Яичный желток - 1/2 шт.

Смазка:

Яичный желток - 1/2;

Теплая вода - 1 ст.л.

  • 175 кКал
  • 0 ч. 50 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Помните из детства сочники из творога и песочного теста, которые были неизменным дополнением к столовскому компоту в школе? Какими же вкусными и ароматными они были! Теперь сочники, которые подают в столовых совсем не те, что были раньше: и творог не такой сочный, и тесто совсем не рассыпчатое, да и вкус не тот. Но в домашних условиях можно приготовить сочники, которые очень напоминают выпечку из детства. Рецепт совсем прост и не потребует больших затрат, а ингредиенты найдутся у каждой хозяйки. Данный рецепт рассчитан на шесть сочников. Если любите подобную выпечку, то смело увеличивайте количество ингредиентов вдвое.

 

Подготовьте необходимые продукты.

 

Ингредиенты для сочников с творогом
Фото 1

 

 

Приготовьте начинку. Соедините творог, сахарную пудру, муку, сметану и половину желтка. Тщательно перемешайте. Масса должна быть однородной. Не используйте для начинки пастообразный творог - начинка получится жидкой.

 

Ингредиенты для начинки сочников
Фото 2

 

 

Приготовьте тесто. Для этого соедините в миске размягченное сливочное масло, яйцо, сахарную пудру и щепотку соли. Размешайте в однородную массу.

 

Ингредиенты для теста к сочникам
Фото 3

 

 

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте.

Добавьте к масляной массе.

 

Мука с разрыхлителем
Фото 4

 

 

Замесите тесто.

 

Тесто для сочников по ГОСТу
Фото 5

 

 

Разделите тесто на шесть равных частей. Стол присыпьте мукой.

 

Тесто для сочников из творога
Фото 6

 

 

Скатайте каждую часть в не длинную толстую колбаску, а затем раскатайте ее скалкой до толщины 5 мм.

 

Раскатать тесто
Фото 7

 

 

Положите на половину раскатанного теста начинку, накройте другой половиной. 

 

Начинка для сочников
Фото 8

 

 

Не защипывайте края теста, начинка должна быть видна.

 

Готовые сочники с творогом
Фото 9

 

 

Противень застелите пергаментом и с помощью лопатки переложите сочники. Смажьте каждый сочник смесью из второй половины желтка и 1 ст.л. теплой воды.

 

Сочники на форме для запекания
Фото 10

 

 

Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут до легкого зарумянивания. Не держите долго в духовке, иначе песочное тесто станет твердым.

 

Выпекаем сочники с творогом
Фото 11

 

 

Вкусные и рассыпчатые сочники по ГОСТ готовы.

 

Сочники по ГОСТу, фото
Фото 12

 

 

Приятных вам воспоминаний и вкусного чаепития!

 

Сочники по гост, рецепт
Фото 13

 

 

Сочники по ГОСТу, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
