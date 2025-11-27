Сочники по ГОСТу

Ингредиенты
Пшеничная мука в/с - 210 граммов;
Сливочное масло - 100 граммов;
Яйцо - 1 штука;
Сахарная пудра - 50 граммов;
Разрыхлитель - 1/4 ч.л;
Щепотка мелкой соли.Начинка:
Творог 9% - 200 граммов;
Пшеничная мука - 30 граммов;
Сметана - 20 граммов;
Сахарная пудра - 40 граммов;
Яичный желток - 1/2 шт.
Яичный желток - 1/2;
Теплая вода - 1 ст.л.
- 175 кКал
- 0 ч. 50 мин.
Процесс приготовления
Помните из детства сочники из творога и песочного теста, которые были неизменным дополнением к столовскому компоту в школе? Какими же вкусными и ароматными они были! Теперь сочники, которые подают в столовых совсем не те, что были раньше: и творог не такой сочный, и тесто совсем не рассыпчатое, да и вкус не тот. Но в домашних условиях можно приготовить сочники, которые очень напоминают выпечку из детства. Рецепт совсем прост и не потребует больших затрат, а ингредиенты найдутся у каждой хозяйки. Данный рецепт рассчитан на шесть сочников. Если любите подобную выпечку, то смело увеличивайте количество ингредиентов вдвое.
Подготовьте необходимые продукты.
Приготовьте начинку. Соедините творог, сахарную пудру, муку, сметану и половину желтка. Тщательно перемешайте. Масса должна быть однородной. Не используйте для начинки пастообразный творог - начинка получится жидкой.
Приготовьте тесто. Для этого соедините в миске размягченное сливочное масло, яйцо, сахарную пудру и щепотку соли. Размешайте в однородную массу.
Муку смешайте с разрыхлителем и просейте.
Замесите тесто.
Разделите тесто на шесть равных частей. Стол присыпьте мукой.
Скатайте каждую часть в не длинную толстую колбаску, а затем раскатайте ее скалкой до толщины 5 мм.
Положите на половину раскатанного теста начинку, накройте другой половиной.
Не защипывайте края теста, начинка должна быть видна.
Противень застелите пергаментом и с помощью лопатки переложите сочники. Смажьте каждый сочник смесью из второй половины желтка и 1 ст.л. теплой воды.
Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут до легкого зарумянивания. Не держите долго в духовке, иначе песочное тесто станет твердым.
Вкусные и рассыпчатые сочники по ГОСТ готовы.
Приятных вам воспоминаний и вкусного чаепития!
