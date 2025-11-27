Сочники по ГОСТу

Помните из детства сочники из творога и песочного теста, которые были неизменным дополнением к столовскому компоту в школе? Какими же вкусными и ароматными они были! Теперь сочники, которые подают в столовых совсем не те, что были раньше: и творог не такой сочный, и тесто совсем не рассыпчатое, да и вкус не тот. Но в домашних условиях можно приготовить сочники, которые очень напоминают выпечку из детства. Рецепт совсем прост и не потребует больших затрат, а ингредиенты найдутся у каждой хозяйки. Данный рецепт рассчитан на шесть сочников. Если любите подобную выпечку, то смело увеличивайте количество ингредиентов вдвое.

Подготовьте необходимые продукты.

Приготовьте начинку. Соедините творог, сахарную пудру, муку, сметану и половину желтка. Тщательно перемешайте. Масса должна быть однородной. Не используйте для начинки пастообразный творог - начинка получится жидкой.

Приготовьте тесто. Для этого соедините в миске размягченное сливочное масло, яйцо, сахарную пудру и щепотку соли. Размешайте в однородную массу.

Муку смешайте с разрыхлителем и просейте.

Добавьте к масляной массе.

Замесите тесто.

Разделите тесто на шесть равных частей. Стол присыпьте мукой.

Скатайте каждую часть в не длинную толстую колбаску, а затем раскатайте ее скалкой до толщины 5 мм.

Положите на половину раскатанного теста начинку, накройте другой половиной.

Не защипывайте края теста, начинка должна быть видна.

Противень застелите пергаментом и с помощью лопатки переложите сочники. Смажьте каждый сочник смесью из второй половины желтка и 1 ст.л. теплой воды.

Выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 25-30 минут до легкого зарумянивания. Не держите долго в духовке, иначе песочное тесто станет твердым.

Вкусные и рассыпчатые сочники по ГОСТ готовы.

Приятных вам воспоминаний и вкусного чаепития!