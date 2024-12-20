Почему ребенок часто просыпается ночью? Отвечаем

Основная причина, почему ребенок плохо спит ночью, часто просыпается – это ассоциации на засыпание. Если малыш привык засыпать каким-то определенным образом (на груди, с бутылочкой, с укачиванием на фитболе, в коляске), ему нужны эти условия, чтобы уснуть снова при ночном пробуждении. Все дети просыпаются при смене циклов сна, чтобы проверить, все ли в порядке. Те, кто умеет засыпать самостоятельно, сразу же продолжают свой сон. Если же ребенок привык засыпать при помощи взрослых, ему снова и снова нужно воссоздавать привычные условия засыпания.