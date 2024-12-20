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Почему ребенок часто просыпается ночью? Отвечаем

Дети просыпаются ночью по разным причинам. Например, дискомфорт: малыш голоден, у него протек подгузник, режутся зубы, он заболел. Но это еще не все. О неочевидных причинах частых ночных пробуждений у детей рассказывает Елена Мурадова – основатель и руководитель Центра детского сна и развития BabySleep и мама троих детей.
Источник: depositphotos.com

Ребенок часто просыпается ночью: причины

Основная причина, почему ребенок плохо спит ночью, часто просыпается – это ассоциации на засыпание. Если малыш привык засыпать каким-то определенным образом (на груди, с бутылочкой, с укачиванием на фитболе, в коляске), ему нужны эти условия, чтобы уснуть снова при ночном пробуждении. Все дети просыпаются при смене циклов сна, чтобы проверить, все ли в порядке. Те, кто умеет засыпать самостоятельно, сразу же продолжают свой сон. Если же ребенок привык засыпать при помощи взрослых, ему снова и снова нужно воссоздавать привычные условия засыпания.

Итак, ребенок часто просыпается ночью: что делать? При пробуждениях будьте рядом, чтобы сразу же помочь малышу уснуть снова.
С 4-6 месяцев можно постепенно учить ребенка самостоятельному засыпанию. 

Условия сна

Спокойному сну могут мешать: свет, звуки, некомфортный уровень температуры и влажности.

Как помочь:

  • Если ребенок легко просыпается от посторонних звуков, помогут приложения с белым шумом или специальный генератор белого шума.
  • Оптимальной температурой для сна считается 18–22oС при относительной влажности 40–60%. Если в комнате слишком холодно, наденьте на малыша дополнительный слой одежды, утепленный спальный мешок или теплую пеленку-кокон. Укрывать одеялом малыша до года опасно – он может оказаться укрытым с головой, а поправить одеяло сам не сможет.
  • Гормон сна мелатонин «разрушается» на свету. Выручат плотные шторы или специальные шторы-блэкаут. Откажитесь от девайсов во время подготовки ко сну: свет голубых экранов тоже разрушает мелатонин, к тому же они действуют возбуждающе на незрелую нервную систему ребенка.

Скачок развития

Еще одна причина частых ночных пробуждений у детей – кризис сна, вызванный скачком развития ребенка или появлением нового навыка. В первые 1,5 года жизни малыша таких скачков десять. Каждый скачок – новый этап умственного, эмоционального и физического развития. Это тревожное время для малыша и большая нагрузка на его нервную систему.

Как помочь: во время скачка развития происходят изменения, которые беспокоят малыша. Постарайтесь дать ему максимум телесного контакта и внимания в течение дня и особенно перед сном. Когда скачок закончится, сон наладится.

Неподходящий ритм сна и бодрствования (режим)

Причиной ночных пробуждений часто становится неподходящий режим сна и бодрствования. Малыши «путают день и ночь», если дневные сны длятся слишком долго. Дети постарше долго не могут уснуть на ночь и часто просыпаются, если спят днем слишком много и не успевают устать к вечеру.

Вопреки распространенному мифу «набегается как следует и будет лучше спать», если ребенок слишком долго бодрствует, играет перед сном в активные игры, уснуть ему тяжелее, а сон становится беспокойнее. Перегулявший ребенок может плакать перед сном, чаще просыпаться ночью и слишком рано вставать утром.

Как помочь: следите за возрастными нормами сна и бодрствования, чтобы создать комфортный для ребенка режим дня. Оптимальное время для укладывания на ночной сон для большинства детей старше 4 месяцев – промежуток между 19:30 и 20:30. Циркадианные ритмы обусловливают у детей пробуждения в 6-8 часов утра. Очень важно спать ночью достаточно, чтобы к этому времени выспаться.

Давайте ребенку адекватную активность – достаточную, чтобы устать, но не чрезмерную. За некоторое время до сна помогите ребенку перейти от активных шумных игр к успокаивающим и расслабляющим. 

Чтобы наладить хороший сон ребенка, нужна системная комплексная работа: подобрать режим, соответствующий потребностям малыша, обеспечить оптимальный уровень нагрузки, создать комфортные условия сна и при необходимости изменить способ засыпания. Если ситуация со сном вашего ребенка сложная, вы не знаете, с чего начать, то может помочь консультант по детскому сну.

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