6 плюсов раннего материнства

Почему родить ребенка в 20 лет (или около того) не так страшно, как может казаться.
Молодые и активные бабушки
Если будущей маме около двадцати лет, то, скорее всего, ее родители не только живы, но и вполне здоровы. Это значит, что у них будет хватать сил на помощь с ребенком: погулять, поиграть, отвезти на занятие, а может быть, даже забрать на выходные, чтобы дать маме отдохнуть.бабушки и дедушки рвутся помогать с детьми, а некоторые живут так далеко, что для них это просто физически невозможно. Но мы говорим о вероятности такой помощи — и она, очевидно, значительно выше у молодых родителей.
Еще один важный аргумент: ребенок наверняка будет знать и помнить бабушек и дедушек, а, может быть, даже прабабушек и прадедушек. Они успеют передать ему свою любовь, а он успеет напитаться их мудростью. Это одинаково важно и для малыша, и для старшего поколения.
Легче не спать ночами
Воспитание ребенка (особенно малыша) — энергетически довольно затратное мероприятие. То у него колики, то зубки режутся, то он хочет есть или спать, но сказать ничего не может, поэтому просто орет. А мама как солдат почетного караула стоит на своем посту и днем, и ночью. После года сон у ребенка обычно налаживается, но на смену приходят возрастные кризисы, истерики и невероятная активность при еще очень скромной «соображалке».
В общем, родителям приходится быть постоянно начеку и следить за малышом.
Понятно, чем моложе мама, тем больше у нее психического и физического ресурса этим заниматься. Ей проще скакать за ребенком, вставать к нему среди ночи, бегать с ним по кружкам — и выглядеть при этом как нормальный человек, а не как привидение.
Быстрая адаптация к родительству
Жизнь после родов — это всегда шок, это всегда немного не то, к чему человек готовился, при всей общей радости и долгожданности. Ваша жизнь перестает быть вашей и отныне подчиняется новому маленькому человеку, его потребностям и желаниям. Изменится абсолютно все: ваши цели и отношения внутри семьи, ваше окружение и карьерные перспективы. Но, самое главное, изменитесь вы сами, что-то внутри вас навсегда станет другим.
Чем моложе человек, тем легче ему адаптироваться к обстоятельствам. В двадцать лет мы только-только отрываемся от родителей, у нас пока не сформировалась привычка жить для себя, как это бывает у тридцатилетних и сорокалетних людей. Вот им гораздо сложнее променять свою выстроенную и такую комфортную жизнь на радости материнства.
Хорошее здоровье
Комментирует врач акушер-гинеколог Екатерина Антонова:
«Когда мы говорим о раннем материнстве, то имеем в виду возраст роженицы моложе двадцати лет. С медицинской точки зрения у раннего материнства есть свои плюсы.
Сама беременность у молодой женщины в большинстве случаев протекает гораздо легче, чем у женщины 35+.
Это связано с отсутствием хронических заболеваний, таких как варикозное расширение вен, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой. Некоторые исследования показывают, что осложнения беременности, такие как гестоз и гестационный сахарный диабет, встречаются гораздо реже у молодых женщин.
Риск развития у ребенка хромосомных аномалий при ранней беременности намного ниже, чем при поздней. Это связано с качеством яйцеклетки. Также у молодой матери скорее всего легче пройдёт послеродовое восстановление: с возрастом способность тканей к регенерации уменьшается. Особенно это актуально при оперативных вмешательствах во время родов».
Успеете построить карьеру
У только шагнувшей в самостоятельную жизнь женщины чаще всего еще нет никакой карьеры.
А если нет карьеры, то терять, собственно, нечего, и перерыв в несколько лет ни на чем глобально не скажется. Тем более что молодая мама вполне может удаленно получать образование или подрабатывать — задора и здоровья на это, скорее всего, хватит.
Дети будут гордиться вами
Любому ребенку хочется, чтобы у него была молодая и красивая мама. Конечно, можно и в сорок-пятьдесят лет выглядеть отлично, но никакие ухищрения не заменят сияние молодой кожи. Двадцатилетней маме легче включаться в детские игры, между ней и ребенком не будет поколенческой пропасти.
Дети обычно гордятся молодой и красивой мамой, они будут с гордостью представлять вас своим друзьям и получать комплименты: «А мы думали, что это твоя сестра!» Им будет не так страшно за родителей, ведь вы так молоды, а значит, практически бессмертны. При этом у мамы впереди много времени, и если она захочет, то сможет родить еще хоть десяток детей. Да и с большей вероятностью в будущем понянчит внуков, а то и правнуков.
Мария Мокрякова, биолог, родила сына Егора в 19 лет
Самое прекрасное в молодости — это здоровье. Я была юна и энергична, поэтому беременность, роды и первые сложные годы с малышом дались мне довольно легко. Мне есть с чем сравнивать, потому что у меня трое сыновей, и последнего я родила уже после тридцати лет.
Я училась в университете фактически с малышом на руках, преподаватели относились к этому с пониманием. И, конечно, мне очень помогали бабушки — они тогда были молоды и полны сил. Сейчас с младшими детьми мне этого сильно не хватает, причем не столько помощи, сколько возможности общения сыновей с бабушкой. Конечно, в любом возрасте есть свои минусы и плюсы, но я абсолютно не жалею, что была молодой мамой. Сейчас моему старшему сыну уже шестнадцать лет, и у нас с ним прекрасные отношения — мы настоящие друзья.
Ирина Тупикова, генеральный директор IT-компании, родила сына Германа в 18 лет
В юности я могла делать несколько дел одновременно, например, купать или кормить сына и читать ему макроэкономику на манер сказки. Так мы с ним окончили институт. Я успевала заниматься его образованием, а когда он спал, образовывалась сама. Пока он был маленький, успела открыть магазин одежды и разориться. После открыла IT-компанию, которая работает до сих пор.
Когда я стала генеральным директором, моему сыну было всего пять лет, а мне двадцать три года. С одной стороны, жизнь только начиналась, с другой — много было уже сделано. Сейчас у нас с мужем уже двое детей: самостоятельный, умный, добрый сын и маленькая чудесная дочка. Если меня спросят, жалею ли я, что так рано родила ребенка, я отвечу, что жалею лишь о том, что не родила его еще раньше. И да, теперь меня иногда принимают за девушку сына — это, конечно, очень приятно и забавно.
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