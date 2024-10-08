РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 222 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Когда проблемы с речью, лучше всего помогает с этим справиться логопед. Так что консультациями пренебрегать не стоит....7 заповедей для р...
  • Настя Зенчева
    Удивительно что у этой статьи не было лайковМы не знаем, что ...

6 плюсов раннего материнства

Почему родить ребенка в 20 лет (или около того) не так страшно, как может казаться.

Мама с ребенком
Источник: Freepik

Молодые и активные бабушки

Если будущей маме около двадцати лет, то, скорее всего, ее родители не только живы, но и вполне здоровы. Это значит, что у них будет хватать сил на помощь с ребенком: погулять, поиграть, отвезти на занятие, а может быть, даже забрать на выходные, чтобы дать маме отдохнуть.

Понятно, что далеко не все бабушки и дедушки рвутся помогать с детьми, а некоторые живут так далеко, что для них это просто физически невозможно. Но мы говорим о вероятности такой помощи — и она, очевидно, значительно выше у молодых родителей.

Еще один важный аргумент: ребенок наверняка будет знать и помнить бабушек и дедушек, а, может быть, даже прабабушек и прадедушек. Они успеют передать ему свою любовь, а он успеет напитаться их мудростью. Это одинаково важно и для малыша, и для старшего поколения.

Легче не спать ночами

Воспитание ребенка (особенно малыша) — энергетически довольно затратное мероприятие. То у него колики, то зубки режутся, то он хочет есть или спать, но сказать ничего не может, поэтому просто орет. А мама как солдат почетного караула стоит на своем посту и днем, и ночью. После года сон у ребенка обычно налаживается, но на смену приходят возрастные кризисы, истерики и невероятная активность при еще очень скромной «соображалке».

В общем, родителям приходится быть постоянно начеку и следить за малышом.

Понятно, чем моложе мама, тем больше у нее психического и физического ресурса этим заниматься. Ей проще скакать за ребенком, вставать к нему среди ночи, бегать с ним по кружкам — и выглядеть при этом как нормальный человек, а не как привидение.  

Быстрая адаптация к родительству

Жизнь после родов — это всегда шок, это всегда немного не то, к чему человек готовился, при всей общей радости и долгожданности. Ваша жизнь перестает быть вашей и отныне подчиняется новому маленькому человеку, его потребностям и желаниям. Изменится абсолютно все: ваши цели и отношения внутри семьи, ваше окружение и карьерные перспективы. Но, самое главное, изменитесь вы сами, что-то внутри вас навсегда станет другим.

Бабушка, мама, внучка
Источник: Freepik

Чем моложе человек, тем легче ему адаптироваться к обстоятельствам. В двадцать лет мы только-только отрываемся от родителей, у нас пока не сформировалась привычка жить для себя, как это бывает у тридцатилетних и сорокалетних людей. Вот им гораздо сложнее променять свою выстроенную и такую комфортную жизнь на радости материнства.

Хорошее здоровье

Комментирует врач акушер-гинеколог Екатерина Антонова:

«Когда мы говорим о раннем материнстве, то имеем в виду возраст роженицы моложе двадцати лет. С медицинской точки зрения у раннего материнства есть свои плюсы.

Сама беременность у молодой женщины в большинстве случаев протекает гораздо легче, чем у женщины 35+.

Это связано с отсутствием хронических заболеваний, таких как варикозное расширение вен, проблемы с опорно-двигательным аппаратом и сердечно-сосудистой системой. Некоторые исследования показывают, что осложнения беременности, такие как гестоз и гестационный сахарный диабет, встречаются гораздо реже у молодых женщин.

Риск развития у ребенка хромосомных аномалий при ранней беременности намного ниже, чем при поздней. Это связано с качеством яйцеклетки. Также у молодой матери скорее всего легче пройдёт послеродовое восстановление: с возрастом способность тканей к регенерации уменьшается. Особенно это актуально при оперативных вмешательствах во время родов».

Успеете построить карьеру

У только шагнувшей в самостоятельную жизнь женщины чаще всего еще нет никакой карьеры.

А если нет карьеры, то терять, собственно, нечего, и перерыв в несколько лет ни на чем глобально не скажется. Тем более что молодая мама вполне может удаленно получать образование или подрабатывать — задора и здоровья на это, скорее всего, хватит. 
Дети растут быстро, вы оглянуться не успеете, как они пойдут в сад, потом — в школу, а вы выйдете на работу, начнете зарабатывать деньги и строить карьеру. В тот момент вы будете еще очень молоды, и все успеете — карьера от вас никуда не денется. Напротив, ближе к сорока вернуться в строй и не потерять в зарплате или позиции гораздо сложнее.

Дети будут гордиться вами

Любому ребенку хочется, чтобы у него была молодая и красивая мама. Конечно, можно и в сорок-пятьдесят лет выглядеть отлично, но никакие ухищрения не заменят сияние молодой кожи. Двадцатилетней маме легче включаться в детские игры, между ней и ребенком не будет поколенческой пропасти.

Грудное вскармливание
Источник: Freepik

Дети обычно гордятся молодой и красивой мамой, они будут с гордостью представлять вас своим друзьям и получать комплименты: «А мы думали, что это твоя сестра!» Им будет не так страшно за родителей, ведь вы так молоды, а значит, практически бессмертны. При этом у мамы впереди много времени, и если она захочет, то сможет родить еще хоть десяток детей. Да и с большей вероятностью в будущем понянчит внуков, а то и правнуков.

Мария Мокрякова, биолог, родила сына Егора в 19 лет

Самое прекрасное в молодости — это здоровье. Я была юна и энергична, поэтому беременность, роды и первые сложные годы с малышом дались мне довольно легко. Мне есть с чем сравнивать, потому что у меня трое сыновей, и последнего я родила уже после тридцати лет.

Я училась в университете фактически с малышом на руках, преподаватели относились к этому с пониманием. И, конечно, мне очень помогали бабушки — они тогда были молоды и полны сил. Сейчас с младшими детьми мне этого сильно не хватает, причем не столько помощи, сколько возможности общения сыновей с бабушкой. Конечно, в любом возрасте есть свои минусы и плюсы, но я абсолютно не жалею, что была молодой мамой. Сейчас моему старшему сыну уже шестнадцать лет, и у нас с ним прекрасные отношения — мы настоящие друзья.

Ирина Тупикова, генеральный директор IT-компании, родила сына Германа в 18 лет

В юности я могла делать несколько дел одновременно, например, купать или кормить сына и читать ему макроэкономику на манер сказки. Так мы с ним окончили институт. Я успевала заниматься его образованием, а когда он спал, образовывалась сама. Пока он был маленький, успела открыть магазин одежды и разориться. После открыла IT-компанию, которая работает до сих пор.

Когда я стала генеральным директором, моему сыну было всего пять лет, а мне двадцать три года. С одной стороны, жизнь только начиналась, с другой — много было уже сделано. Сейчас у нас с мужем уже двое детей: самостоятельный, умный, добрый сын и маленькая чудесная дочка. Если меня спросят, жалею ли я, что так рано родила ребенка, я отвечу, что жалею лишь о том, что не родила его еще раньше. И да, теперь меня иногда принимают за девушку сына — это, конечно, очень приятно и забавно.

Редактор, мама двух девочек
Ссылка на первоисточник
семья

Картина дня

наверх