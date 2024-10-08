6 плюсов раннего материнства

Если будущей маме около двадцати лет, то, скорее всего, ее родители не только живы, но и вполне здоровы. Это значит, что у них будет хватать сил на помощь с ребенком: погулять, поиграть, отвезти на занятие, а может быть, даже забрать на выходные, чтобы дать маме отдохнуть.

Понятно, что далеко не всеи дедушки рвутся помогать с детьми, а некоторые живут так далеко, что для них это просто физически невозможно. Но мы говорим о вероятности такой помощи — и она, очевидно, значительно выше у молодых родителей.