Щи из квашеной капусты с копченостями

Ароматные и наваристые щи из квашеной капусты - это классика, которая никогда не надоедает! Зимой в морозные дни (а сегодня у нас минус 36°C, на минуточку!) это лучший обед! Но в этот раз варить будем щи не на мясе с косточкой, а с копчёностями!

Такие щи зимой готовила моя бабушка, которая жила в деревне.

На зиму коптили свиные окорока и подвешивали их в холодном сарае. Для приготовления щей от окорока отрезался необходимый кусок мяса, а окорок продолжал висеть в сарае дальше. Если был сильный мороз, то окорок замерзал в камень и тогда дедушка откалывал от него куски мяса топором. Очень душевные щи получаются, попробуйте!

Ингредиенты

Лук репчатый - 120 г

Морковь - 120 г

Капуста квашеная - 250 г

Томатная паста - 1-2 ст.л.

Картофель - 250 г

Масло растительное - 2 ст.л.

Охотничьи колбаски - 150 г

Грудинка копчёная - 150 г

Вода - около 2 л

Лавровый лист - 1 шт.

Чеснок - 1 зубчик

Соль - по вкусу

Зелень - по вкусу

  • 71 кКал
  • 1 ч.
  • Б: 2.37
  • Ж: 5.64
  • У: 2.8

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все продукты для приготовления вкуснейших домашних щей из квашеной капусты с копчёностями.

 

Из копчёностей у меня сегодня охотничьи колбаски и копчёная грудинка. А вообще подойдёт всё что угодно, даже копчёный куриный окорочок.

 

Фото 1

 

 

Особенностью приготовления данных щей является то, что квашеная капуста не варится в кастрюле, а предварительно тушится отдельно. Так вкус щей получается намного богаче.

 

Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте до прозрачности лук с морковкой.

Вместо растительного масла, кстати, можно использовать смалец, будет ещё вкуснее.

 

Фото 2

 

 

Квашеную капусту отожмите от рассола и нарежьте помельче. Отправьте сюда же, в сковородку. Обжарьте вместе с луком и морковью ещё 5-7 минут, огонь можно прибавить.

 

Фото 3

 

 

Добавьте томатную пасту и продолжайте обжарку ещё пару минут.

 

Фото 4

 

 

Затем влейте примерно стакан воды (она должна едва-едва покрыть капусту).

 

Фото 5

 

 

Перемешайте, накройте сковороду крышкой и убавьте нагрев плиты. Тушите квашеную капусту до мягкости, примерно 40-45 минут.

 

Кстати говоря, это можно сделать заблаговременно, например с вечера, и убрать в холодильник. А на следующий день сварить щи.

 

Фото 6

 

 

Нарежьте копчёности произвольно, как вам нравится, и добавьте в капусту.

 

Фото 7

 

 

Перемешайте и уберите сковороду с плиты.

 

Фото 8

 

 

В кастрюлю налейте воду, положите в неё очищенную картошку целиком и сварите до мягкости. Картошка может немного развариться, так даже лучше. По времени варки всё зависит от картофеля и его размеров, но в среднем минут 30-35 варится целый картофель.

 

Фото 9

 

 

Выньте картошку из кастрюли и разомните вилкой в тарелке, а затем верните обратно.

 

Фото 10

 

 

Сюда же добавьте тушёную квашеную капусту с копчёностями.

 

Фото 11

 

 

Если необходимо, то посолите по вкусу (квашеная капуста солёная - возможно, соли и не понадобится). Также можно добавить немного сахара, если томат у вас кисловат.

 

Добавьте в щи лавровый лист и измельчённый на мелкой тёрке зубчик чеснока, всё перемешайте.

 

Фото 12

 

 

Доведите щи до кипения и добавьте нарубленную зелень. Плиту выключите, а кастрюлю оставьте на горячей конфорке ещё на 30 минут (накройте крышкой). Так щи настоятся и будут ещё вкуснее.

 

Фото 13

 

 

Щи из квашеной капусты с копчёностями готовы, пора обедать!

 

Фото 14

 

 

Разлейте щи по тарелкам, можно добавить сметану по вкусу. На второй день такие щи ещё вкуснее, так что варите с запасом!

 

Фото 15

 

 

Приятного аппетита!

 

Щи из квашеной капусты с копченостями, рецепт с фото
Фото 16
