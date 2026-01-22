Щи из квашеной капусты с копченостями

Ароматные и наваристые щи из квашеной капусты - это классика, которая никогда не надоедает! Зимой в морозные дни (а сегодня у нас минус 36°C, на минуточку!) это лучший обед! Но в этот раз варить будем щи не на мясе с косточкой, а с копчёностями!

Такие щи зимой готовила моя бабушка, которая жила в деревне.

На зиму коптили свиные окорока и подвешивали их в холодном сарае. Для приготовления щей от окорока отрезался необходимый кусок мяса, а окорок продолжал висеть в сарае дальше. Если был сильный мороз, то окорок замерзал в камень и тогда дедушка откалывал от него куски мяса топором. Очень душевные щи получаются, попробуйте!