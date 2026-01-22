Щи из квашеной капусты с копченостями

Ароматные и наваристые щи из квашеной капусты - это классика, которая никогда не надоедает! Зимой в морозные дни (а сегодня у нас минус 36°C, на минуточку!) это лучший обед! Но в этот раз варить будем щи не на мясе с косточкой, а с копчёностями!
Такие щи зимой готовила моя бабушка, которая жила в деревне.
Ингредиенты
Лук репчатый - 120 г
Морковь - 120 г
Капуста квашеная - 250 г
Томатная паста - 1-2 ст.л.
Картофель - 250 г
Масло растительное - 2 ст.л.
Охотничьи колбаски - 150 г
Грудинка копчёная - 150 г
Вода - около 2 л
Лавровый лист - 1 шт.
Чеснок - 1 зубчик
Соль - по вкусу
Зелень - по вкусу
- 71 кКал
- 1 ч.
- Б: 2.37
- Ж: 5.64
- У: 2.8
Процесс приготовления
Соберите все продукты для приготовления вкуснейших домашних щей из квашеной капусты с копчёностями.
Из копчёностей у меня сегодня охотничьи колбаски и копчёная грудинка. А вообще подойдёт всё что угодно, даже копчёный куриный окорочок.
Особенностью приготовления данных щей является то, что квашеная капуста не варится в кастрюле, а предварительно тушится отдельно. Так вкус щей получается намного богаче.
Разогрейте в сковороде растительное масло и обжарьте до прозрачности лук с морковкой.
Квашеную капусту отожмите от рассола и нарежьте помельче. Отправьте сюда же, в сковородку. Обжарьте вместе с луком и морковью ещё 5-7 минут, огонь можно прибавить.
Добавьте томатную пасту и продолжайте обжарку ещё пару минут.
Затем влейте примерно стакан воды (она должна едва-едва покрыть капусту).
Перемешайте, накройте сковороду крышкой и убавьте нагрев плиты. Тушите квашеную капусту до мягкости, примерно 40-45 минут.
Кстати говоря, это можно сделать заблаговременно, например с вечера, и убрать в холодильник. А на следующий день сварить щи.
Нарежьте копчёности произвольно, как вам нравится, и добавьте в капусту.
Перемешайте и уберите сковороду с плиты.
В кастрюлю налейте воду, положите в неё очищенную картошку целиком и сварите до мягкости. Картошка может немного развариться, так даже лучше. По времени варки всё зависит от картофеля и его размеров, но в среднем минут 30-35 варится целый картофель.
Выньте картошку из кастрюли и разомните вилкой в тарелке, а затем верните обратно.
Сюда же добавьте тушёную квашеную капусту с копчёностями.
Если необходимо, то посолите по вкусу (квашеная капуста солёная - возможно, соли и не понадобится). Также можно добавить немного сахара, если томат у вас кисловат.
Добавьте в щи лавровый лист и измельчённый на мелкой тёрке зубчик чеснока, всё перемешайте.
Доведите щи до кипения и добавьте нарубленную зелень. Плиту выключите, а кастрюлю оставьте на горячей конфорке ещё на 30 минут (накройте крышкой). Так щи настоятся и будут ещё вкуснее.
Щи из квашеной капусты с копчёностями готовы, пора обедать!
Разлейте щи по тарелкам, можно добавить сметану по вкусу. На второй день такие щи ещё вкуснее, так что варите с запасом!
Приятного аппетита!
