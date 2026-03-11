Тень двойки. Ученые выяснили, почему опасно ругать детей за плохие оценки

Если вы постоянно заставляете детей учиться и приносить только хорошие оценки, а за двойки беспощадно ругаете, это может аукнуться в будущем.

Принуждение к учебе

По данным ученых, риск сорваться в депрессию от такого давления будет преследовать школьника еще многие годы. А в депрессивном состоянии можно натворить немало неприятного и опасного.

«Британское исследование на когорте пятнадцатилетних школьников 1991-1992 годов рождения это достоверно показало. Кого родители больше заставляли учиться, „выдавливая“ из своих чад оценочки получше — у тех больше показатели депрессии в каждом из последующих лет жизни, и так до возраста 22 лет. Ученые назвали этот феномен „семилетней тенью“. У тех, кто учился сам, такого эффекта не наблюдалось», — рассказала aif.ru профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Учится сам» — означает, видимо, что у ребенка есть мотивация и интерес заниматься без принуждения со стороны взрослых.

По словам биолога, чтобы оценить меру давления со стороны родителей и учителей на школьников, исследователи использовали специальные опросники, в том числе измеряющие то, насколько важным для будущей жизни ребенок считает хорошие оценки на стандартизированном тесте GCSE (это почти то же самое, что ЕГЭ в России). В итоге типичный портрет школьника с наибольшими шансами срыва в депрессию оказался таким:

— девочка;

— из обеспеченной семьи;

— учится выше среднего;

— уже имела депрессивные симптомы в возрасте 13 лет.

Страх сильнее разума

Кстати, сами родители могут считать, что они вовсе не давят на ребенка и не заставляют учиться на пятерки. И это на самом деле так может и быть. Но ребенок все равно боится огорчить маму более низкой оценкой.

«Чем выше были оценки школьником интенсивности давления со стороны родителей и страхи завалить экзамен, тем выше был и шанс получить клиническую депрессию по окончании школы, — продолжает Анча Баранова. — Заметьте, измеряли не собственно „давление родителей“, а восприятие этого давления школьником. Может, родители и не давили. Может, это было у школьников „в голове“. Но результат был четок: если школьник считает, что он под давлением, риски депрессии существенно вырастали.

Чем двоечники лучше отличников?

Также замечу, что все данные были собраны в период „до ковида“, и в основном включали школьников английского происхождения из образованных слоев».

А вот еще родителям информация для размышления, когда они собираются ругать ребенка за двойки и ошибки в домашних заданиях.

Известный ученый в области наук о мозге, директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик Татьяна Черниговская в своем выступлении на конференции, посвященной рискам искусственного интеллекта, рассказала: «Почему у меня большой интерес вызывают двоечники и троечники? Особенно те, у кого на лице написано, что у них есть интеллект и вообще-то они могли все сдать на пятерку, по почему-то не сдают. Почему они не сдают? Потому что они делают не по правилам».

Неслучайно мы знаем немало великих ученых, которые плохо учились в школе. Татьяна Черниговская привела в пример английского физика и математика Роджера Пенроуза. «Пенроуз дважды оставался на второй год. Первый раз он остался на второй год по математике! Потому что он решал не ту задачу на экзамене. Условия задачи для всех были одинаковы. Только остальные дети решали ее как простую и сделали быстро, а он долго, потому что решал другую задачу, которую сам из условий вывел. Вот вам и Пенроуз. Так что эти двойки... Ошибка и выход за грани правил — это выход в сторону открытий», — заключила академик Черниговская.

И еще: требуя от ребенка только хороших оценок и высоких достижений где бы то ни было, вы уверены, что без этого его жизнь не сложится? Проецируя на ребенка свои амбиции, можно зайти совсем не в ту сторону.