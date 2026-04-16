  • Виктор Попов
    Уважаемые Комментаторы!  Помните Выражение, "Войну Выиграл Школьный Учитель!"?  В Какие Времена и Где Можно Было Виде...Школа и ложный гу...
  • Vladimir Kurbatov
    Русский мир... Да, это то, с чем борется весь Запад и наша государственная власть.Школа и ложный гу...
  • Лебедев Андрей Юрьевич
    За любое непослушание-по морде. А по пятницам розги в соответствии с  набранными баллами.Школа и ложный гу...

Почему рыбы не моргают: объяснение для детей и советы родителям

Если ребёнок долго наблюдает за аквариумом, он обязательно спросит: «Почему рыбы никогда не моргают? Они что — не устают?»

Журналист, филолог
рыбы
Источник: Unsplash

Почему рыбы не умеют моргать

Рыбы не моргают, потому что у большинства из них просто нет подвижных век. Моргать — значит закрывать глаз, чтобы защитить его от пыли, ветра, грязи и пересыхания.

В воде всего этого нет.

Вода сама защищает глаза рыбы: она увлажняет их, не даёт им высохнуть, смывает мелкие частички.

Рыбе не нужно «закрывать глаза», чтобы очистить или смазать их — вода делает это автоматически.

Можно объяснить ребёнку так: «Рыба не моргает, потому что её глаза всегда в воде — они уже как будто под закрытой защитной плёнкой».

Как рыбы защищают свои глаза

Хотя у них нет моргания, у рыб есть другие способы беречь зрение.

1. Прозрачная «маска» на глазах

У многих видов на глазах есть тонкая прозрачная кожа, похожая на защитное стекло. Она делает то же самое, что и очки для пловца.

2. Вода фильтрует пыль лучше воздуха

В глаз не летит песок, пыль или мошки — под водой таких опасностей нет.

3. Быстрое движение помогает избегать столкновений

Рыбы отлично видят и быстро реагируют, поэтому редко сталкиваются с препятствиями, даже в мутной воде.

Почему некоторые рыбы всё же могут «моргнуть»

Есть редкие виды рыб (например, акулы), у которых есть мигательная перепонка — тонкая плёнка, которая скользит по глазу. Но она двигается не как наше веко, а в сторону. Эта перепонка помогает во время охоты или защиты, например, когда добыча может поцарапать глаз.

Это исключение подтверждает правило: большинство рыб живут без моргания.

Как объяснить ребёнку на примере

Можно предложить простой образ:

  • Когда человек плавает под водой с открытыми глазами, они не сохнут.
  • Если бы он мог жить в воде всё время, моргать ему тоже бы не пришлось.

Или другой пример: «Представь, что у тебя всегда над глазами прозрачные плавательные очки — они защищают и увлажняют. Вот так у рыбы каждый день».

Советы родителям

Объясняйте коротко: «Рыбы не моргают, потому что живут в воде, и их глаза не высыхают. Им просто не нужны веки — вода сама всё защищает».

Можно показать ребёнку аквариум и попросить понаблюдать, как рыбы двигают глазами, но не закрывают их. Это делает объяснение наглядным.

Если ребёнок старше, расскажите, что у акул есть защитная перепонка — это добавит интереса и покажет, что природа разнообразна.

Такой вопрос помогает ребёнку понять, как животные приспосабливаются к своей среде. Рыбы — отличный пример того, что у каждого существа есть особенности, которые помогают ему выживать.

