Печенье из геркулеса

Хрустящее снаружи и мягкое внутри, румяное, вкусное и полезное овсяное печенье из геркулеса можно с легкостью приготовить в домашних условиях. Такое печенье подойдет тем, кто соблюдает пост и следит за фигурой, а также маленьким детям.

Ингредиенты

Овсяная мука - 0,5 стакана

Овсяные хлопья - 0,5 стакана

Банан - 0,5 шт.

Яблоко - 1 шт.

Рафинированное растительное масло - 3 ст.л.

Сахар - 1-2 ст.л.

Фундук - 50 грамм

Сушеная вишня - 0,5 стакана

Молотая корица - 0,5 ч.л.

Разрыхлитель - 1 ч.л.

Соль - щепотка

Ванилин - на кончике ножа

  • 271 кКал
  • 0 ч. 50 мин.

Процесс приготовления

Подготовьте необходимые продукты. Сушеную вишню вымойте и просушите.

 

Ингредиенты для овсяного печенья из геркулеса
Орехи порубите ножом.

 

Измельчить фундук
В миске соедините все сухие ингредиенты, фундук и сушеную вишню.

 

Вишня, фундук и сыпучие ингредиенты
Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и натрите на мелкой терке.

 

Половину банана разомните вилкой.

 

Соедините яблочное и банановое пюре, добавьте растительное масло и хорошо перемешайте.

 

Пюре из яблока и банана
Соедините фруктовое пюре с сухими ингредиентами. Тщательно перемешайте и оставьте на 10-15 минут.

 

Смесь всех ингредиентов
Духовку разогрейте до 180 градусов. Противень застелите пергаментом.

 

Чайной ложкой выкладывайте тесто на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте печенье около 30 минут.

 

Сформированное овсяное печенье
Готовое овсяное печенье из геркулеса остудите на решетке.

 

Овсяное печенье из геркулеса остывает
Приятного аппетита и вкусных вам экспериментов!

 

Рецепт овсяного печенья из геркулеса
