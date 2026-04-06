Ингредиенты
Овсяная мука - 0,5 стакана
Овсяные хлопья - 0,5 стакана
Банан - 0,5 шт.
Яблоко - 1 шт.
Рафинированное растительное масло - 3 ст.л.
Сахар - 1-2 ст.л.
Фундук - 50 грамм
Сушеная вишня - 0,5 стакана
Молотая корица - 0,5 ч.л.
Разрыхлитель - 1 ч.л.
Соль - щепотка
Ванилин - на кончике ножа
- 271 кКал
- 0 ч. 50 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте необходимые продукты. Сушеную вишню вымойте и просушите.
Орехи порубите ножом.
В миске соедините все сухие ингредиенты, фундук и сушеную вишню.
Яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и натрите на мелкой терке.
Половину банана разомните вилкой.
Соедините яблочное и банановое пюре, добавьте растительное масло и хорошо перемешайте.
Соедините фруктовое пюре с сухими ингредиентами. Тщательно перемешайте и оставьте на 10-15 минут.
Духовку разогрейте до 180 градусов. Противень застелите пергаментом.
Чайной ложкой выкладывайте тесто на противень на небольшом расстоянии друг от друга. Выпекайте печенье около 30 минут.
Готовое овсяное печенье из геркулеса остудите на решетке.
Приятного аппетита и вкусных вам экспериментов!
