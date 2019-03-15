- Нам понадобится:
- сметана 15 % - 500 мл
- сахарная пудра - 70 г
- кокосовая стружка - 60 г
- вода - 130 мл
- желатин - 20 гр
- ванильный сахар - 5 г
Как приготовить десерт без выпечки "Кокосовое Облако"
Пошаговое описание рецепта
1. Желатин заливаем горячей водой и ставим на водяную баню постоянно помешивая до полного растворения желатина ( не даем закипеть )
2. В сметану добавляем ванилин, сахарную пудру, размешиваем и добавляем кокосовую стружку размешиваем.
Теплый желатин добавляем тонкой струей в сметану постоянно помешивая.
3. Выкладываем массу в форму, у меня форма 20 на 27 см, разравниваем, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2 - 3 часа.
4. Затем прям в форме делим десерт на удобные кусочки и извлекаем из формы.
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