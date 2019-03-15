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Десерт без выпечки "Кокосовое Облако"

Десерт без выпечки &quot;Кокосовое Облако&quot;

  • Нам понадобится:
  • сметана 15 % - 500 мл
  • сахарная пудра - 70 г
  • кокосовая стружка - 60 г
  • вода - 130 мл
  • желатин - 20 гр
  • ванильный сахар - 5 г

Как приготовит десерт без выпечки за 5 минут! Готовим дома невероятно вкусный десерт "Кокосовое Облако". Такой воздушный, в меру сладкий десерт понравится как взрослым, так и деткам!

Как приготовить десерт без выпечки "Кокосовое Облако"

Пошаговое описание рецепта

Десерт без выпечки &quot;Кокосовое Облако&quot; - шаг 1
1

1. Желатин заливаем горячей водой и ставим на водяную баню постоянно помешивая до полного растворения желатина ( не даем закипеть )

Десерт без выпечки &quot;Кокосовое Облако&quot; - шаг 2
2

2. В сметану добавляем ванилин, сахарную пудру, размешиваем и добавляем кокосовую стружку размешиваем.

Теплый желатин добавляем тонкой струей в сметану постоянно помешивая.

Десерт без выпечки &quot;Кокосовое Облако&quot; - шаг 3
3

3. Выкладываем массу в форму, у меня форма 20 на 27 см, разравниваем, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2 - 3 часа.

Десерт без выпечки &quot;Кокосовое Облако&quot; - шаг 4
4

4. Затем прям в форме делим десерт на удобные кусочки и извлекаем из формы.

Видеорецепт «Десерт без выпечки "Кокосовое Облако"»

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Пудра
вкусно
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