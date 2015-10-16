Мифы об ананасовой диете: чем полезен и опасен тропический фрукт

Каких только диет не перепробовали представительницы прекрасной половины человечества, мечтающие распрощаться с лишними килограммами! Белково-углеводное чередование, кефирная, гречневая, овощная, ягодная – список бесконечен. Но мы решили остановиться на одном из его пунктов – ананасовой диете, которая в последнее время стремительно набирает популярность, особенно у тех, кто пытается прийти в форму после родов.

Приверженцы разгрузочных дней на сочных ананасах заявляют, что нашли чудодейственное вещество, естественным образом сжигающее подкожный жир. Речь о ферменте бромелайне, содержащемся именно в ананасах. Действительно ли этот волшебный фруктовый компонент помогает похудеть, чем на самом деле полезен ананас и кому ни в коем случае нельзя им лакомиться, – об этом читайте в нашем материале.

Замечательные свойства ананаса

Как и любой фрукт, ананас является кладезем витаминов и полезных веществ, которые благотворно влияют на наше общее самочувствие. В ананасе есть витамины С и А, кальций, калий, йод, марганец, цинк, тиамин и рибофлавин.

Богат заморский фрукт и клетчаткой, которая способствует быстрому насыщению и сохранению чувства сытости в течение продолжительного времени. Вероятно, это один из факторов, влияющих на стремление худеющих как можно чаще употреблять в пищу ананасы. Вероятно, это один из факторов, влияющих на стремление худеющих как можно чаще употреблять в пищу ананасы.

Фрукт также способен выводить из организма лишнюю воду, что в свою очередь сказывается на движении стрелки весов влево. Однако это не является показателем снижения веса, так как вода имеет свойство вновь и вновь накапливаться в организме.

Свежий ананас, равно как и его сок, рекомендуют употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поджелудочной железы, почек. Полезен ананас и при тромбофлебите, гипертонии, болях в суставах и мышцах. Также подмечено, что этот фрукт способен уменьшать вязкость крови и незначительно понижать давление.

Больше всего полезных веществ в спелом ананасе. Но как его выбрать, если под толстой кожурой не видно мякоти? Вот несколько советов: у спелого ананаса ярко выраженный аромат, а при постукивании по кожуре раздается глухой звук. Также обратите внимание на листья ананаса, если их можно без усилий выдернуть, то фрукт спелый. Перезрелый плод имеет резкий кисловатый запах и кожуру, покрытую пятнами.