Мифы об ананасовой диете: чем полезен и опасен тропический фрукт

Анна Леонтьева
Приверженцы разгрузочных дней на сочных ананасах заявляют, что нашли чудодейственное вещество, естественным образом сжигающее подкожный жир. Речь о ферменте бромелайне, содержащемся именно в ананасах. Действительно ли этот волшебный фруктовый компонент помогает похудеть, чем на самом деле полезен ананас и кому ни в коем случае нельзя им лакомиться, – об этом читайте в нашем материале.
Замечательные свойства ананаса
Как и любой фрукт, ананас является кладезем витаминов и полезных веществ, которые благотворно влияют на наше общее самочувствие. В ананасе есть витамины С и А, кальций, калий, йод, марганец, цинк, тиамин и рибофлавин.
Богат заморский фрукт и клетчаткой, которая способствует быстрому насыщению и сохранению чувства сытости в течение продолжительного времени. Вероятно, это один из факторов, влияющих на стремление худеющих как можно чаще употреблять в пищу ананасы.
Фрукт также способен выводить из организма лишнюю воду, что в свою очередь сказывается на движении стрелки весов влево. Однако это не является показателем снижения веса, так как вода имеет свойство вновь и вновь накапливаться в организме.
Свежий ананас, равно как и его сок, рекомендуют употреблять людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, поджелудочной железы, почек. Полезен ананас и при тромбофлебите, гипертонии, болях в суставах и мышцах. Также подмечено, что этот фрукт способен уменьшать вязкость крови и незначительно понижать давление.
Больше всего полезных веществ в спелом ананасе. Но как его выбрать, если под толстой кожурой не видно мякоти? Вот несколько советов: у спелого ананаса ярко выраженный аромат, а при постукивании по кожуре раздается глухой звук. Также обратите внимание на листья ананаса, если их можно без усилий выдернуть, то фрукт спелый. Перезрелый плод имеет резкий кисловатый запах и кожуру, покрытую пятнами.
Почему ананас – не помощник в похудении
Ни для кого не секрет, что вечно худеющие, выбирая продукты в магазине, склонны отдавать предпочтение обезжиренным и низкокалорийным. Ананас в этом отношении идеален для тех, кто сидит на диете. В 100 граммах фрукта содержится 48 – 50 Ккал (11 граммов – углеводов, 0,4 грамма – белков и 0 граммов – жира).
Кроме того, ананас способен снизить аппетит. Памятуя об этих свойствах экзотического фрукта, стоит ли удивляться, что он занимает почетное место на столах тех, кто борется с лишним весом?
Говорят, что для похудения ананасовый сок и мякоть плода употребляет сама Софи Лорен. В некоторых своих интервью знаменитость призналась, что чудодейственные ананасы, которые она включает в меню ежедневно, помогают ей поддерживать свою фигуру в идеальном состоянии.
Вдохновившись примером итальянской кинодивы, тысячи женщин по всему миру начали активно закупать ананасы, свято веря в их жиросжигающие свойства. Однако диетологи спешат выразить свой протест. По мнению специалистов, не существует продуктов, способных сжигать жировые отложения в нашем теле. Бромелайн не влияет на жировой обмен человека. Этот фермент лишь способен расщеплять белок, тем самым немного облегчая процесс пищеварения.
Поэтому, если вы чувствуете тяжесть и тошноту после обильной трапезы, съешьте небольшой кусочек ананаса – пища быстрее усвоится благодаря воздействию органических кислот, содержащихся во фрукте.
Помните о волшебном правиле – все хорошо в меру. Не стоит воспринимать ананас в качестве уникального средства, которое способно, если не помочь в похудении, то справиться с последствиями переедания. Потреблять большое количество жирной и жареной пищи, закусывая ее ананасом, – не лучшее решение. А злоупотребление сладким плодом может привести к аллергическим реакциям и нарушениям пищеварения.
Ананас под запретом
А теперь подробнее поговорим о негативном воздействии ананаса на наш организм. Если чрезмерно увлекаться этим фруктом (как и любым другим продуктом), то это приведет к ухудшению самочувствия.
Так, ананас с осторожностью стоит употреблять страдающим гастритом и язвой желудка. Как уже упоминалось выше, в ананасе содержатся органические кислоты, которые могут раздражать слизистую внутренних органов. По этой же причине не ешьте фрукт на голодный желудок.
Так же органические кислоты ананаса способны повредить зубную эмаль, поэтому после еды постарайтесь почистить зубы или прополоскать рот водой.
Ананас лучше не есть на ранних сроках беременности. Все потому, что фермент бромелайн усиливает тонус мышц, и, соответственно, повышает тонус матки. Это чревато кровотечениями и выкидышем.
Садиться на ананасовую диету после родов нельзя ни в коем случае, так как во время кормления женщина должна употреблять питательные продукты, которые не спровоцируют аллергическую реакцию у грудничка. Питаясь исключительно ананасами, вы вряд ли улучшите качество грудного молока.
Подведем итог – ананас не является универсальным средством для похудения, а при неумеренном употреблении способен даже навредить здоровью. Но это не значит, что тропическую диковинку стоит исключить из меню. Захотелось сочного и спелого ананаса – покупайте и ешьте! Но не забывайте о других полезных продуктах.
Диетологи давно твердят о том, что рацион худеющего, набирающего или поддерживающего вес человека должен быть разнообразным, то есть необходимо включать в него и белки, и жиры, и углеводы.
Перед тем, как садиться на диету, проконсультируйтесь с терапевтом и диетологом – они помогут составить грамотное меню на несколько месяцев вперед. Не забывайте про спорт и не воспринимайте всерьез спорные советы от тех, кто якобы похудел на ананасовой, рисовой, огуречной и других диетах. Питайтесь правильно и будьте здоровы!
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