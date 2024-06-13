РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 209 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Крайне неудобные методы. Есть Word и любой текст форматируется в узкую вертикальную полоску. Читается сверху вниз. По...Как научить ребен...
  • александр муравьев
    Вырос на консервах потому что в 50-х свежего на Чукотке не было. И с тех пор предпочитаю бочковые огурцы и квашеную к...Нет солёным огурц...
  • Ливень
    на самом же деле всё проще и одновременно сложнее - не нужно закармливать ребёнка ДО того как он научился ходить к эт...Как дети заедают ...

Брускетта с виноградом, орехами и сыром

Вкусные бутерброды из багета с сыром, грецкими орехами и виноградом.

Ингредиенты

Багет - 1 шт.

Виноград - 100 г

Сыр Радомер - 150 г

Грецкие орехи - 100 г

Сливочное масло - 40 г

Мята, руккола - 20 г

  • 254 кКал
  • 20 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для перекуса предлагаю запечь вкусную брускетту с виноградом, орехами и сыром.

Проще использовать кишмиш без косточек, но сорт может быть любым. Орехи рекомендую грецкие — с выразительным ароматом, сыр — плавкий, сладковатый, с нотой топленого молока.

Чтобы приготовить брускетту с виноградом, орехами и сыром, возьмите продукты по списку. Заранее разогрейте духовую печь.

Фото 1

Сыр натрите тонкой стружкой, ореховые ядра измельчите не слишком мелкими осколками. Перемешайте.

Фото 2

Багет разделите толстыми ломтями, на каждый уложите по небольшой порции сливочного масла (также можно сбрызнуть оливковым).

Фото 3

Густо покройте хлеб с маслом орехово-сырной смесью.

Фото 4

Более менее равномерно распределите виноградные половинки (без косточек).

Фото 5

Перенесите заготовки брускетты с виноградом, орехами и сыром на противень с пергаментом, запекайте в раскаленной духовке при 200 градусах примерно 10 минут.

Фото 6

Перед подачей украсьте брускетту свежей зеленью, например, рукколой, листьями мяты. По желанию добавьте мед.

Фото 7

Приятного перекуса!

Брускетта с виноградом, орехами и сыром, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты

Картина дня

наверх