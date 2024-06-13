Брускетта с виноградом, орехами и сыром

Для перекуса предлагаю запечь вкусную брускетту с виноградом, орехами и сыром.

Проще использовать кишмиш без косточек, но сорт может быть любым. Орехи рекомендую грецкие — с выразительным ароматом, сыр — плавкий, сладковатый, с нотой топленого молока.

Чтобы приготовить брускетту с виноградом, орехами и сыром, возьмите продукты по списку. Заранее разогрейте духовую печь.

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Сыр натрите тонкой стружкой, ореховые ядра измельчите не слишком мелкими осколками. Перемешайте.

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Багет разделите толстыми ломтями, на каждый уложите по небольшой порции сливочного масла (также можно сбрызнуть оливковым).

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Густо покройте хлеб с маслом орехово-сырной смесью.

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Более менее равномерно распределите виноградные половинки (без косточек).

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Перенесите заготовки брускетты с виноградом, орехами и сыром на противень с пергаментом, запекайте в раскаленной духовке при 200 градусах примерно 10 минут.

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Перед подачей украсьте брускетту свежей зеленью, например, рукколой, листьями мяты. По желанию добавьте мед.

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Приятного перекуса!