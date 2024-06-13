Брускетта с виноградом, орехами и сыром

Ингредиенты
Багет - 1 шт.
Виноград - 100 г
Сыр Радомер - 150 г
Грецкие орехи - 100 г
Сливочное масло - 40 г
Мята, руккола - 20 г
- 254 кКал
- 20 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для перекуса предлагаю запечь вкусную брускетту с виноградом, орехами и сыром.
Чтобы приготовить брускетту с виноградом, орехами и сыром, возьмите продукты по списку. Заранее разогрейте духовую печь.
Сыр натрите тонкой стружкой, ореховые ядра измельчите не слишком мелкими осколками. Перемешайте.
Багет разделите толстыми ломтями, на каждый уложите по небольшой порции сливочного масла (также можно сбрызнуть оливковым).
Густо покройте хлеб с маслом орехово-сырной смесью.
Более менее равномерно распределите виноградные половинки (без косточек).
Перенесите заготовки брускетты с виноградом, орехами и сыром на противень с пергаментом, запекайте в раскаленной духовке при 200 градусах примерно 10 минут.
Перед подачей украсьте брускетту свежей зеленью, например, рукколой, листьями мяты. По желанию добавьте мед.
Приятного перекуса!
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