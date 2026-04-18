Баллы ОГЭ по математике: проходной, максимальный, как перевести в оценку

Окончание 9 класса для многих школьников является важнейшим этапом в жизни: кто-то планирует поступить в колледж или техникум, кто-то — продолжить учебу в профильном 10 классе.баллы на ОГЭ по математике, сколько нужно набрать для оценки «удовлетворительно» и на какие задания стоит обратить особое внимание, чтобы гарантированно сдать экзамен хотя бы на тройку.
Как оценивается ОГЭ по математике
Как и остальные итоговые аттестации для девятиклассников, основной государственный экзамен по математике состоит из нескольких заданий, за которые можно получить разное количество баллов в зависимости от сложности и формата ответа. Ниже разберемся в структуре экзамена, типах заданий и количестве баллов за каждое.
Структура экзамена
Всем участникам экзамена в его начале выдают бланки с заданиями и по два бланка для ответов, заполнять которые нужно исключительно черной гелевой или капиллярной ручкой. На первых страницах бланка заданий приведены все необходимые для решения формулы: для корней уравнения и членов прогрессий, площадей фигур и тригонометрических функций и другие.
По темам задания распределены следующим образом:
- практико-ориентированные задачи — номера 1–5;
- алгебра — номера 6–14 и 20–22;
- геометрия — номера 15–19 и 23–25.
Сколько заданий и какие типы
- № 7 и 13 — задания тестового типа с выбором одного варианта из предложенных.
- № 1–6, 8–12 и 14–18 — задания с кратким ответом.
- № 19 — задание с выбором одного или нескольких ответов из предложенных.
- № 20–25 — задания с развернутым ответом. Для них нужно указать в бланке не только сам ответ, но и написать подробное решение.
За что дают баллы: устная и письменная часть
Так как задания отличаются по формату выполнения, они приносят разное количество баллов. За правильные ответы на задания с 1 по 19 можно получить по одному баллу, а за верное решение и ответ на номера из второй части — по два балла. Если во второй части ученик привел верное решение, но допустил ошибку в вычислениях, он может получить один балл из двух возможных.
Изменения в ОГЭ по математике в 2026 году
Изменения по сравнению с предыдущим годом незначительные. Сами задания не меняются уже 5 лет подряд, но есть незначительные нововведения:
- В 2026 году основное внимание в ОГЭ по математике будет уделено задачам с практическим применением. В контрольно-измерительных материалах (КИМ) появятся задания, связанные с реальными жизненными ситуациями. Например, ученикам предстоит вычислять стоимость горячей воды, скорость поезда, размер налога и оценивать выгодность покупок со скидкой.
- Также в разделе "Вероятность и статистика" добавлены новые проверяемые элементы, такие как множества и графы.
- Критерии оценивания заданий с развернутым ответом стали более гибкими. Теперь допускаются различные способы решения и записи, и нет единого эталона правильного ответа.
- При решении задач можно использовать математические факты из учебников без необходимости их доказательства или ссылки на источники.
- В демоверсии ФИПИ ОГЭ по математике за 2026 год произошли изменения в нескольких заданиях. Так, задание 8 теперь требует найти значение выражений, задание 13 связано с решением неравенств, задание 20 преобразовано из неравенства в систему уравнений, а задание 25, которое ранее касалось треугольника, теперь ориентировано на работу с параллелограммом.
Сколько баллов можно набрать на ОГЭ по математике
Всего на основном государственном экзамене по математике девятиклассник может набрать 19 баллов за задания первой части и 12 — за вторую часть экзамена. Итого максимально возможный балл — 31.
Как перевести баллы ОГЭ по математике в оценку «3», «4» или «5»
Как и на любом другом итоговом экзамене, выпускник не получает сразу оценку по пятибалльной шкале, но для перевода баллов в привычные «тройки», «четверки» и «пятерки» есть четкая система:
- на «тройку» нужно набрать от 8 до 14 баллов;
- на «четверку» — от 15 до 21 балла;
- на «пятерку» — от 22 баллов и выше.
Однако в случае с математикой очень важно отметить одно условие, без которого претендовать на положительную оценку не удастся. Для того чтобы получить оценку выше «двойки», ученик должен набрать как минимум два балла за задания по геометрии. То есть дать верный ответ хотя бы на два задания из блока «геометрия» с кратким ответом (№ 15–19) или верно решить хотя бы одно «геометрическое» из второй части (номера 23–25).
Что делать, если не набрал проходной балл
Можно смело утверждать, что при должной подготовке получить проходной балл на ОГЭ по математике — несложная задача. Но в жизни может случиться так, что школьник, например, не получит необходимых двух баллов по геометрии или все же наберет недостаточную общую сумму баллов. В этом случае существует несколько вариантов действий.
Первый подходит в том случае, если школьник уверен в правильности своего ответа, но задание по какой-то причине не было засчитано. Для оспаривания решения и перепроверки работы нужно подать апелляцию в конфликтную комиссию. Сделать это нужно в течение двух дней с момента оглашения результатов.
Следующий вариант действий — пересдача экзамена. Если неудовлетворительная оценка получена только по математике или максимум по двум дисциплинам, пересдать можно в резервные сроки: обычно это конец июня или начало июля. Если ученик «завалил» три или четыре экзамена или не справился и на первой пересдаче, можно попытаться написать ОГЭ еще раз в сентябре.
«От неудовлетворительной оценки никто не застрахован, — рассказывает Екатерина Курдюкова, руководитель методического департамента образовательных проектов Международной школы математики и программирования «Алгоритмика». — Бывали случаи: хорошая подготовка, уверенность и внезапный ступор. Что тогда? Пересдача возможна. Это предусмотрено процедурой. Не конец света».
Если и вторая пересдача не увенчалась успехом, остается либо задержаться на второй год в 9 классе, либо получить справку об окончании восьми классов, а к экзамену подготовиться самостоятельно. Как бы то ни было, пытаться пересдать снова можно лишь на следующий год, вместе с новой волной выпускников.
Однако Екатерина Курдюкова уверена, что получить тройку на ОГЭ можно с первой попытки, стоит лишь грамотно подойти к процессу подготовки:
«Опытные учителя и репетиторы знают, что при подготовке к экзамену важна не столько сложность заданий, сколько стратегия. Основой для тройки являются задания первой части: № 1, 6, 7 — арифметика, дроби, проценты, пропорции, № 9 и 13 — линейные и квадратные уравнения, №10 — задание на вероятность, №5, 11, 14 — работа с графиками и таблицами, № 15–18 — геометрия: площади, объемы, признаки равенства треугольников.
Из личного опыта: если ученик регулярно решает эти типы, он стабильно выходит на 9–12 баллов. Главное — включить в подготовку минимум два задания по геометрии. Без них тройки не будет, даже если все остальное решено идеально».
