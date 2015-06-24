Летняя домашняя библиотека: что читать детям разных возрастов

Екатерина Мухина
Какой же литературой и в каком объеме стоит занять чадо с июня по август, – об этом рассказали специалисты в области детского образования.
Дети от 3 до 6 лет
Каждый дошкольник ежедневно задает родителям десятки вопросов. Почему небо синее, птицы не падают, а деревья не растут до неба? Ответы можно найти в книгах. Достаточно выбрать хорошую детскую энциклопедию и подарить ее юному почемучке. Со временем малыш поймет, что в книге легко найти любую информацию.
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Кстати, художественную литературу для дошколят можно отыскать в хрестоматиях. Они содержат и сказки, и потешки, и короткие рассказы. Хрестоматий советского периода лучше избегать, так как в них вполне могут оказаться рассказы о Ленине или стихи о красном знамени, которые современному ребенку ни к чему.
Педагог ДОУ Марина Кудейкина рекомендует:
«Читая детям русские народные сказки, которые знакомы каждому из нас, не забывайте, что ваш малыш еще очень восприимчив, и поводом для ночных кошмаров может стать даже такая мелочь, как смерть Колобка или разрушенный Теремок. Если у сказки неоптимистичный финал, не дочитывайте ее до конца, а предложите малышу самостоятельно продолжить историю»
Дети от 7 до 10 лет
В первые школьные годы ребенок сильно утомляется и может воспринять практику летнего чтения в штыки. Чтобы избежать этого, нужно дать ему некоторое время на отдых, а лишь затем возвращаться к книгам. Дети 7–10 лет активно познают мир, природу и свое окружение, поэтому книги должны быть соответствующими.
Вместо сказок лучше предложить мальчикам и девочкам истории о взаимоотношениях их сверстников в разные исторические периоды.
Книги о природе или родном крае желательно подкреплять практикой. Например, если ваш ребенок сейчас читает Пришвина, съездите с ним в лес и покажите тех птиц, животных и растения, которые описывает автор.
Мама троих детей Марина Васильева рекомендует:
«Не секрет, что дети во всем стремятся подражать родителям. Когда у старшей дочери не получалось ползать, врач сказала, что именно я должна подать ей пример. Я встала на четвереньки и поползла, а следом через пару дней пополз и ребенок.
Этот принцип стал для нас решающим и в вопросе чтения – дети видят, что мы с мужем стараемся читать каждый день, причем не газеты, а качественную художественную литературу, и с удовольствием нас копируют. От некачественной литературы их спасает огромная домашняя библиотека, которую я знаю наизусть и в которой всегда можно подобрать что-то для любого ребенка».
Хотите выяснить подробнее, что читать вашему ребенку? Наши списки вам в помощь!
Летняя книжная полка: список книг для учащихся 1 класса
Летняя книжная полка: список книг для учащихся 2 класса
Летняя книжная полка: список книг для учащихся 3 класса
Летняя книжная полка: список произведений для учащихся 4 класса
Подростки от 11 до 13 лет
Когда реальность освоена и понятна, дети начинают уходить в мир фэнтези и фантастики. Не стоит им в этом препятствовать, достаточно контролировать качество выбираемой литературы. По сути, мир фэнтези – это те же сказки, только адаптированные для более взрослых детей.
Истории о других мирах, космосе и магии скрасят досуг ребенка. Если ваш отпрыск реалист, предложите ему детскую серию Людмилы Улицкой, в которой очень подробно повествуется о том, насколько все люди разные, а также о традициях, обычаях, особенностях быта и культуры в странах, народах и даже семьях.
Преподаватель литературы Ирина Назарова рекомендует:
«Переходный возраст – это почти всегда бунт. Против системы, устоев, привычек. И подростку будет приятно обнаружить, что в мире литературы все не так глянцево, как об этом говорят на уроках. Познакомьте отпрыска с творчеством классиков, которое не включают в школьную программу по этическим причинам. Поверьте, он станет гораздо сильнее понимать и любить Пушкина и Есенина, узнав, что те писали не только пейзажную лирику».
Подробный список литературы отыскать можно тут:
Летняя книжная полка: список произведений для учащихся 5 класса
Летняя книжная полка: список произведений для учащихся 6 класса
Подростки от 14 до 16 лет
Как правило, к 14 годам подросток уже определяется с профессией или хотя бы сферой своей дальнейшей деятельности. Разумеется, читать профильные учебники летом не стоит, а вот познакомиться с рассказами людей, уже освоивших эту специальность, будет неплохо.
Биографии, записки, даже профессиональные «ЖЖ» помогут подростку погрузиться в выбранный им мир и обдумать свое решение еще раз.
Также хорошим вариантом будут книги с остросоциальными сюжетами. Именно они часто становятся мотивацией для волонтерской деятельности или помогают справиться с юношеским максимализмом.
Преподаватель английского языка, основатель детского развивающего центра «TOP Banana» Мария Тихомирова рекомендует:
«Современный мир требует знания как минимум одного иностранного языка. Если возможности погрузиться в языковую среду у подростка нет, то отличным решением станет художественная литература в оригинале.
Нашумевшего «Хоббита», «Поттериану», «Игру престолов» и многое другое можно читать не только с удовольствием, но и с пользой».
Как привить любовь к чтению
В пользе чтения сомневаться не приходится. Но что делать, если первоклассник отказывается читать сказки, а подросток игнорирует классическую литературу? Привить ребенку любовь к книге должны не только в школе, но и в семье.
По словам кандидата педагогических наук, заведующей лабораторией социокультурных образовательных и просветительских практик Института системных проектов МГПУ, куратора читательских программ благотворительного фонда «Культура детства» Екатерины Ассоновой, чтение – это не привычка, чтение можно сравнить с ездой на велосипеде.
«Ребенок поедет, когда поймет, что ощущает свободу действий. Книги дают возможность почувствовать себя свободным, обладающим правом выбора, а также расширяют возможности восприятия мира. Чего не нужно делать родителям, так это заставлять читать или наказывать за нежелание брать в руки книгу», – отмечает эксперт.
Как пробудить у ребенка интерес к чтению:
1. Покупайте книги на вырост. Пусть в вашем доме появится полка с литературой, которую ребенок будет изучать в процессе взросления. Не сразу, но он заинтересуется книгами, стоящими на полке или в книжном шкафу
2. В книжных магазинах теряется даже взрослый, что уж говорить о ребенке. Не требуйте от него быстро сделать выбор в пользу той или иной книги
3. Если ребенок взял в книжном произведение, которое вы покупать не планировали, и его выбор вас разочаровал, не показывайте этого. Лучше поддержите ребенка, это будет форма его социального одобрения
4. Соблюдайте баланс. В вашей домашней библиотеке должны быть понятные ребенку книги современных авторов и сложные тексты (например, классика)
5. Читайте классику вместе с ребенком, объясняя ему непонятные моменты
6. Обеспечьте дома комфортную для чтения обстановку. Так, у книжного шкафа можно разместить удобное кресло-подушку и светильник
7. Не переживайте, если ребенок игнорирует детскую литературу и тянется к вашей взрослой библиотеке. Хороший пример такой любознательности – Марина Цветаева, которая в достаточно юном возрасте перечитала все книги отца
8. Если ребенок пошел в первый класс, его ежедневная нагрузка увеличилась, поэтому не стоит удивляться тому, что тяга к чтению временно ослабнет
9. Пробуждайте у ребенка интерес к окружающему. Отведите его на культурное мероприятие в библиотеку, в театр, на выставку. Там он может узнать о новых литературных героях и писателях.
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