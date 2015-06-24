Летняя домашняя библиотека: что читать детям разных возрастов

Лето – это время не только для пикников, поездок и спорта, но и для того, чтобы ненадолго позабыть о школьной программе и читать только то, что хочется. Однако в погоне за легкостью и удовольствием ребенок может скатиться до низкопробного бульварного чтива, от которого не будет пользы.

Какой же литературой и в каком объеме стоит занять чадо с июня по август, – об этом рассказали специалисты в области детского образования.

Дети от 3 до 6 лет

Каждый дошкольник ежедневно задает родителям десятки вопросов. Почему небо синее, птицы не падают, а деревья не растут до неба? Ответы можно найти в книгах. Достаточно выбрать хорошую детскую энциклопедию и подарить ее юному почемучке. Со временем малыш поймет, что в книге легко найти любую информацию.

Кстати, художественную литературу для дошколят можно отыскать в хрестоматиях. Они содержат и сказки, и потешки, и короткие рассказы. Хрестоматий советского периода лучше избегать, так как в них вполне могут оказаться рассказы о Ленине или стихи о красном знамени, которые современному ребенку ни к чему.

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