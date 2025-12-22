Ребенок выбирает «не тех» друзей — стоит ли вмешиваться? Объясняет психолог

Если ребенок дружит с неподходящей, на ваш взгляд, компанией — агрессивными, дерзкими или, наоборот, замкнутыми детьми — мы, родители, начинаем тревожиться.

Что же делать — позволить ребенку самому выбирать друзей и набираться опыта или лучше вмешаться? Где граница между родительской заботой и чрезмерным контролем, и как понять, что компания действительно не самая лучшая?