Ребенок выбирает «не тех» друзей — стоит ли вмешиваться? Объясняет психолог

Если ребенок дружит с неподходящей, на ваш взгляд, компанией — агрессивными, дерзкими или, наоборот, замкнутыми детьми — мы, родители, начинаем тревожиться.
Об этом Детям Mail рассказала Анна Мельникова — педагог-психолог, сказкотерапевт, автор «Букваря» и «Первой книги для чтения после букваря», мама двоих детей.
Как понять, действительно ли компания оказывает негативное влияние
В возрасте четырех-пяти лет ребенок активно открывает для себя мир социализации. Оказывается, общение с другими детьми — весьма увлекательное занятие. Казалось бы, родитель может расслабиться, ведь больше не нужно развлекать ребенка — он хочет играть со сверстниками. Однако расслабиться почему-то не получается.
Друг вашего ребенка — какой он? Хорошо, если воспитанный, положительный, не забывает здороваться и говорить «спасибо». Близко живет, но ненавязчивый. И конечно, у него приятные и адекватные родители.
Поначалу круг общения ребенка легко контролировать. Что-то не нравится — за руку и в другую песочницу. Но вот одним ясным деньком ребенок приходит из садика и торжественно приносит с собой кое-что особенное.
Разговоры о том, что такое хорошо и что такое плохо, достаточно эффективны. Какое-то время. Пока не встретят в ледяных водах взросления айсберг под названием «пубертат».
В этот период подростка за руку в нужную песочницу уже не отведешь. Он заводит друзей самостоятельно. Без родителей и их зоркого рентгена на «хорошесть». И у взрослых такой акт детской сепарации зачастую вызывает тревогу.
Как же понять, опасны новые знакомства для вашего ребенка или нет? Если вам не нравится новая подруга дочери, потому что у нее синие волосы или вы слышали ненормативную лексику от друзей сына — это еще не повод кричать «караул».
«Плохая» компания — та, где девиантное поведение — норма. Например, принято употреблять алкоголь и/или наркотики, практикуется преступная деятельность.
Для подростка жизненно необходимо быть принятым группой. И если ребята, к которым он «примкнул», плюют на общественные нормы и нарушают закон, то и ему нужно быть таким же. При этом именно в подобных группировках настоящая и искренняя дружба обычно не встречаются.
Как понять, что окружение ребенка ему угрожает? Если он стал скрытным, отстраненным или агрессивным, появились вредные привычки, ребенок начал врать, прогуливать школу, упала успеваемость — это тревожные знаки. Если вас не хотят знакомить с новой компанией, при этом дома стали пропадать деньги или вещи, а ребенок стал возвращаться домой слишком поздно — это сигнал, что решать проблему нужно срочно и, скорее всего, вчера.
Как мягко поддерживать контакт с ребенком и сохранять доверие
Доверие — та самая ниточка, которая убережет подростка от неподходящей компании или поможет вытянуть его из нее. Вот только это соломка, которую нужно подстелить сильно заранее.
Подростки не хотят общаться со взрослыми. Казалось бы, еще вчера ваша крошка спрашивала три вопроса в минуту и вы мечтали о передышке, а сейчас вас уже сняли с пьедестала авторитета и теперь ищут свои собственные ответы, интересы, ценности и мнения.
Теперь любой блогер имеет больший вес, чем вы. И если блогер скажет, что купил классную куртку — ребенок ее захочет. А если вы скажете то же самое — только глаза закатит в духе противоречия.
Родитель больше не столп, на котором держится детский мир, но ничего «своего» там еще не построено. У ребенка нет своих опор — ни жизненного опыта, ни критического мышления, ни самостоятельности. Внутри словно пустота. И так появляется агрессия, чтобы защитить это уязвимое внутреннее состояние. И от родителя тоже.
В такой момент ребенку очень важно иметь рядом друзей. И если они уже есть — надежные, из детства — вероятность обнаружить свое чадо курящим за гаражами сильно сокращается.
Поэтому лучшее, что вы можете сделать для своего ребенка, — как можно раньше помочь ему отыскать тех самых надежных друзей. Отправляйте в детские лагеря, посещайте мероприятия и праздники, мастер-классы, секции. Помогите сформировать свой круг сверстников. И тогда в момент, когда ударит пубертат, рядом будут друзья, которым можно доверить непонятные эмоции и всем вместе как бы опереться друг на друга.
Если же вы понимаете, что ребенка уже затянула плохая компания, помогите выбраться оттуда. Не опускайте руки. Попробуйте понять, что ребенок получает в том окружении — то, чего не может достичь в другом месте? Помогите выстроить внутренние опоры.
Сделать все перечисленное — огромный труд. Поэтому запомните главное — если вы чувствуете, что ребенок идет по кривой дорожке, не ищите ответы в интернете, а скорее обращайтесь к психологу.
В общем-то, можно и не ждать тревожных звоночков. В конце концов, иногда компания не несет ребенку вреда, даже если не нравится родителю. И взрослому ничуть не менее полезно разобраться для начала в самом себе — чтобы понять, как заботиться о ребенке, не отталкивая его запретами и чрезмерным контролем.
Определяем, где граница между заботой и контролем
Найти грань между ними очень сложно. Комендантский час — забота или контроль? Для взрослого — забота о безопасности ребенка. Для ребенка — страшный и зловредный удушающий контроль.
Вопросы безопасности важны. Здесь контроль не помешает. Но есть много вещей, где взрослые преувеличивают угрозу и можно — нет, даже нужно — отпустить ситуацию.
-
Не запрещайте с кем-то общаться. Запретный плод сладок, а уж у подростков слово «нельзя» звучит как сигнал к действию. Позвольте ребенку самому «раскусить» нового друга.
-
Не произносите: «Я же говорила». Если ребенок делится неудачным опытом, активно слушаем и помогаем найти выход. Не нужно корить и впадать в уныние.
-
Развивайте критическое мышление. Объясняйте, почему люди поступают тем или иным образом, учите делать выводы по поступкам, а не словам.
-
Не делите людей на «хороших» и «плохих». Красота и деньги — не гарант того, что рядом с вашим ребенком душевный человек.
-
Повышайте самооценку ребенка. Самоценность — хороший фильтр от плохих компаний, потому что это умение противостоять чужому мнению.
-
Говорите о безопасности. «Домой в 9 и точка!» — недостаточно. Объясните, почему ходить по темным улицам — так себе идея, и что бывает с теми, кто пошел на дискотеку и не уследил за своим стаканом.
Да, отпускать свое чадо во взрослый мир непросто. Но всю соломку, которую могли, вы должны были подстелить до этого. А сейчас задача ребенка — искать свои опоры, а ваша — позволить ему совершать ошибки, набивать шишки, и испытывать взрослые эмоции от первой любви до первого предательства.
Обязательно будьте рядом, но чуть позади. Ребенок должен учиться быть главным в своей жизни, но знать, что если оступится, вы не дадите ему упасть.
