7 причин, почему мужчины не хотят жениться на женщине с ребенком. Не отговорки ли, как по-вашему?

Давайте посмотрим правде в глаза: далеко не каждый мужчина решится связать себя узами брака с женщиной, обремененной детьми. Сколько бы ни говорили о том, что настоящей любви дети не помеха, на практике все бывает иначе. Какие причины чаще всего стоят на пути совместного счастья?

Я никогда не смогу полюбить чужого ребенка так, как своего

– Глупости какие! Если любишь женщину, полюбишь и ее детей, – отвечают, как правило, на подобные доводы. Ну, конечно, полюбить детей несложно. Мы все детей любим. Всех. А как иначе? Но те, кто транслирует такие высказывания, сами в таких ситуациях не бывали никогда. Со стороны всегда легко рассуждать и давать советы. Я неоднократно встречался с разведенными женщинами с детьми и твердо убежден: полюбить чужого ребенка так, как своего, невозможно.

У сторонников повторных браков есть еще аргумент. А что, если бы вам пришлось взять в семью приемного ребенка? Ну… Это вовсе не одно и то же. Это совсем другое. Когда после длительных и безуспешных попыток родить собственного ребенка, семья принимает решение об усыновлении – это вынужденное совместное решение, рожденное в тяжелых муках. Иного пути просто нет.

Ребенок всегда будет на первом месте

И это не эгоистичное утверждение. Более того, ребенок в семье и должен быть на первом месте. Но опять же, здесь есть небольшая разница. Наблюдая за другом, женившимся на разведенной женщине с сыном, я заметил следующее. Женщина испытывает постоянное чувство вины перед сыном – за то, что привела в дом нового мужа. Соответственно, она постоянно пытается это чувство вины загладить, во всем угождая лишь ребенку и ставя интересы супруга за последнее место. У них с сыном вроде как семья, а муж так – случайно мимо проходил и чая выпить сел.

Складывается такое ощущение, что семья не совсем полноценная. Мама и ребенок отдельно, новый супруг – отдельно. Бывает еще правда, и наоборот: мама и новый муж – отдельно, ребенок – отдельно. Но это совсем катастрофа.

Чужой ребенок вряд ли сможет полюбить меня как родного отца

Оговорюсь, что здесь есть один важный момент: возраст ребенка. Если жениться на женщине с грудным ребенком, то, подрастая, он будет воспринимать тебя, как родного отца, и, скорее всего, любить по-настоящему. Но, согласитесь, это бывает редко. В большинстве случаев вторые браки заключаются тогда, когда ребенок находится в сознательном возрасте и встречает "чужого дядю" в штыки. Какая уж тут любовь?

Гораздо чаще новым супругам приходится сталкиваться чуть ли с ненавистью по отношению к себе. И как бы ты ни старался, какие бы усилия ни прилагал, если ребенок тебя невзлюбил – отношения не сложатся.

Чужого ребенка ты никогда не сможешь воспитывать так, как своего

Построить идеальные отношения с чужим ребенком – миссия практически невыполнимая. Надо постоянно думать о том, как правильно поступить, и проявлять чудеса дипломатии. Судите сами: если набедокурил собственный ребенок, ты со спокойной совестью можешь его наказать. Если же речь идет о чужом ребенке, ты сто раз подумаешь – имеешь ли право применять наказания. Как к этому отнесется его мать? Да и сам ребенок? Как найти ту грань, чтобы и не обидеть, не навредить, но в то же время не нарушить принципы грамотного воспитания?

Уверен, как бы мужчина ни поступил, в глубине души и у мамы, и у ребенка все равно останется осадок: пришел, мол, тут какой-то дядька и командует.

В вашей жизни всегда будет присутствовать бывший муж

Если бывший муж – мужчина более или менее порядочный и не скрылся навсегда в лесах Южной Америки, то периодически он будет появляться в вашей жизни. Он будет приходить на детские дни рождения, иногда забирать ребенка на выходные и прочее-прочее в зависимости от их отношений и договоренностей. Ну какой мужчина захочет, чтобы у него перед глазами постоянно маячил бывший? Тебя постоянно будут с ним сравнивать. Не исключено, что ребенок постоянно будет говорить: "А вот мой папа сильнее, умнее, красивее, богаче, лучшее читает сказки, быстрее завязывает шнурки и легко уложит тебя хуком справа".

Оговорюсь: понятно, что все это нормально. Совершенно нормально, когда ребенок считает своего отца самым лучшим. Но я тоже хочу именно этого. Чтобы МОЙ ребенок считал МЕНЯ самым лучшим. У чужого я всегда буду на вторых ролях.

Моим родителям будет трудно смириться с моим выбором

– Дикие люди – скажут некоторые. Но, как правило, так говорят лишь те, кто никогда и близко не сталкивался с подобной ситуацией. Легко утешать каких-то там Петровых, у которых сын взял в жены женщину с кучей детей мал мала меньше: мол, какая это все ерунда, двадцать первый век, лишь бы счастливы были. Оно-то, конечно, так. Со стороны. Но если быть откровенными до конца, то каждый родитель хочет, чтобы его сын женился на женщине без детей. Каждый родитель хочет нянчить родных внуков. Причем нянчить с самого рождения.

Да, наверное, когда мой возраст будет приближаться к пенсионному, а радость отцовства так и не постучится в мою дверь, родители скажут: ладно, сынок, женись уже хоть на ком, мы уже не против и чужих детей – лишь бы на старости лет внуков понянчить. Но пока жива надежда нянчить родных, они не смирятся.

Если родится общий ребенок, ситуация может накалиться

Понятно, что если ты женишься на женщине с ребенком, это вовсе не значит, что общие дети вам уже не светят. Лучшее, конечно, впереди. Но что, если после рождения общего ребенка, первенец начнет страдать? Старшим детям и без того приходится страдать от ревности и недостатка внимания, которое целиком достается новорожденному. А что уж говорить про рассматриваемую нами ситуацию? Сначала пришел какой-то чужой дядька, а теперь еще и ребенок родился: вот у них теперь прекрасная семья, а я тут уже и не нужен…

А ведь и это еще не все… А вдруг она меня не любит? А вдруг она просто хочет, чтобы у ее ребенка был отец? А если общих детей у нас никогда не будет? И даже меркантильное "я всю жизнь буду содержать чужого ребенка, а на старости лет он не подаст мне стакан воды, сказав, что я ему никто"…

В общем, много мыслей поселяется в голове у мужчины, который начинает встречаться с разведенной женщиной с ребенком. Наверняка есть масса положительных примеров и абсолютно счастливых семей.

Но в целом вопрос ох какой неоднозначный.

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