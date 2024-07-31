Ингредиенты
Батон - 2/3 шт.
Помидор - 0,5 шт.
Колбаса копченая - 50 г
Сыр - 40 г
Майонез - 2 ст. л.
Листья салата - 2 г
- 296 кКал
- 15 мин.
- Б: 8.78
- Ж: 14.87
- У: 31.26
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Сэндвич из батона готовим из таких ингредиентов.
Батон нарезать тонкими ломтиками.
Смазать кусочки майонезом.
Выложить на три куска батона кружочки колбасы.
А также кружочки помидора.
Теперь ломтики сыра.
Закрыть начинку парными кусочками батона.
Подсушить сэндвичи на гриле или на сковороде. На крайний случай можно воспользоваться микроволновой, главное, чтобы сыр расплавился, так вкуснее.
Сэндвичи из батона готовы.
Приятного аппетита.
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