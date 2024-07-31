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Сэндвич из батона

Сытный сэндвич для завтрака или перекуса. Начинка для закрытого бутерброда классическая, а вот вместо привычного хлеба мы используем батон.

Ингредиенты

Батон - 2/3 шт.

Помидор - 0,5 шт.

Колбаса копченая - 50 г

Сыр - 40 г

Майонез - 2 ст. л.

Листья салата - 2 г

  • 296 кКал
  • 15 мин.
  • Б: 8.78
  • Ж: 14.87
  • У: 31.26

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Сэндвич из батона готовим из таких ингредиентов.

Фото 1

Батон нарезать тонкими ломтиками.

Фото 2

Смазать кусочки майонезом.

Фото 3

Выложить на три куска батона кружочки колбасы.

Фото 4

А также кружочки помидора.

Фото 5

Теперь ломтики сыра.

Фото 6

Закрыть начинку парными кусочками батона.

Фото 7

Подсушить сэндвичи на гриле или на сковороде. На крайний случай можно воспользоваться микроволновой, главное, чтобы сыр расплавился, так вкуснее.

Фото 8

Сэндвичи из батона готовы.

Фото 9

Приятного аппетита.

Фото 10
Фото 11
Сэндвич из батона, рецепт с фото
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