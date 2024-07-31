Сэндвич из батона

Сытный сэндвич для завтрака или перекуса. Начинка для закрытого бутерброда классическая, а вот вместо привычного хлеба мы используем батон.

Ингредиенты Батон - 2/3 шт. Помидор - 0,5 шт. Колбаса копченая - 50 г Сыр - 40 г Майонез - 2 ст. л. Листья салата - 2 г 296 кКал

15 мин. Б: 8.78

8.78 Ж: 14.87

14.87 У: 31.26

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