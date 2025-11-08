Лобовой удар. Хирург Галузинская рассказала, какие шишки опасны для жизни

Каждый день школьника — это десятки передвижений по коридорам, игры на переменах и активные занятия спортом после школы. Для детей движение — естественная часть жизни, а для родителей — постоянный повод для беспокойства.

И еслиу ребенка редко вызывает панику, то— совсем другое дело. Как понять, насколько опасна «шишка» на лбу, aif.ru рассказала

По данным Минздрава, травмы у школьников остаются одной из основных причин обращений к врачам. Особое место среди них занимают ушибы головы. Чаще всего дело ограничивается повреждением мягких тканей — локальной припухлостью и болезненностью. Но порой за с виду ничем не примечательной травмой скрываются сотрясение мозга или внутричерепная гематома. Поэтому родителям важно знать, как отличить безобидную травму от опасной.

Холодный компресс и полный покой

Детский мозг гораздо чувствительнее взрослого: тонкие черепные кости и несовершенные компенсаторные механизмы делают даже самые небольшие ушибы опаснее. Внутричерепная травма может развиться даже при отсутствии видимых повреждений головы, а несвоевременное лечение приводит к нарушениям внимания, памяти и серьёзным неврологическим расстройствам, влияющим на качество жизни ребёнка.

Но это не значит, что любой ушиб должен вызывать у вас панику. Если ребёнок после удара ведёт себя обычно, не жалуется на плохое самочувствие, слабость, то, скорее всего, с ним всё в порядке.

Лучше перестраховаться, чем недооценить опасность

В этом случае достаточно приложить холодный компресс к месту ушиба на 10-15 минут, попросить ребенка некоторое время посидеть или полежать спокойно, и наблюдать за его состоянием.

Но если появляется хотя бы один из тревожных симптомов, необходимо немедленно обратиться к врачу. Вот эти сигналы, которые врачи называют «красными флагами»:

выраженная сонливость,

рвота,

резкая головная боль,

двоение в глазах,

нарушение речи или потеря сознания (важно не игнорировать даже кратковременную потерю сознания).

Главное правило — не игнорировать тревожные симптомы, поскольку они требуют срочной медицинской оценки. В вопросах здоровья ребёнка лучше перестраховаться, чем недооценить серьезное несчастье. Если же никаких тревожных сигналов, к счастью, не будет, то постарайтесь убедить ребенка быть впредь более осторожным.

Конечно, полностью предотвратить травмы у ребенка, конечно, невозможно: дети растут, познают мир, и часто бывают неосмотрительны. Однако снизить риски вполне реально: выбирайте для ребёнка удобную, нескользящую обувь, не сковывающую движения, но и не слишком мешковатую удобную одежду, обязательно используйте защитные средства во время занятий спортом, учите, как решать конфликты словом, а не кулаками. И обязательно требуйте от педагогов и и наставников создания безопасной среды.