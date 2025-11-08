РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

Лобовой удар. Хирург Галузинская рассказала, какие шишки опасны для жизни

Ушибы головы чаще всего ограничиваются повреждением мягких тканей — локальной припухлостью и болезненностью.
Ушибы головы чаще всего ограничиваются повреждением мягких тканей — локальной припухлостью и болезненностью. istockphoto.com

Каждый день школьника — это десятки передвижений по коридорам, игры на переменах и активные занятия спортом после школы. Для детей движение — естественная часть жизни, а для родителей — постоянный повод для беспокойства.

И если разбитая коленка у ребенка редко вызывает панику, то удар головой — совсем другое дело. Как понять, насколько опасна «шишка» на лбу, aif.ru рассказала детский хирург, кандидат медицинских наук Александра Галузинская.

По данным Минздрава, травмы у школьников остаются одной из основных причин обращений к врачам. Особое место среди них занимают ушибы головы. Чаще всего дело ограничивается повреждением мягких тканей — локальной припухлостью и болезненностью. Но порой за с виду ничем не примечательной травмой скрываются сотрясение мозга или внутричерепная гематома. Поэтому родителям важно знать, как отличить безобидную травму от опасной.

Холодный компресс и полный покой

Детский мозг гораздо чувствительнее взрослого: тонкие черепные кости и несовершенные компенсаторные механизмы делают даже самые небольшие ушибы опаснее. Внутричерепная травма может развиться даже при отсутствии видимых повреждений головы, а несвоевременное лечение приводит к нарушениям внимания, памяти и серьёзным неврологическим расстройствам, влияющим на качество жизни ребёнка.

Но это не значит, что любой ушиб должен вызывать у вас панику. Если ребёнок после удара ведёт себя обычно, не жалуется на плохое самочувствие, слабость, то, скорее всего, с ним всё в порядке.

В этом случае достаточно приложить холодный компресс к месту ушиба на 10-15 минут, попросить ребенка некоторое время посидеть или полежать спокойно, и наблюдать за его состоянием.

Лучше перестраховаться, чем недооценить опасность

Но если появляется хотя бы один из тревожных симптомов, необходимо немедленно обратиться к врачу. Вот эти сигналы, которые врачи называют «красными флагами»:

  • выраженная сонливость,
  • рвота,
  • резкая головная боль,
  • двоение в глазах,
  • нарушение речи или потеря сознания (важно не игнорировать даже кратковременную потерю сознания).

Главное правило — не игнорировать тревожные симптомы, поскольку они требуют срочной медицинской оценки. В вопросах здоровья ребёнка лучше перестраховаться, чем недооценить серьезное несчастье. Если же никаких тревожных сигналов, к счастью, не будет, то постарайтесь убедить ребенка быть впредь более осторожным. 

Конечно, полностью предотвратить травмы у ребенка, конечно, невозможно: дети растут, познают мир, и часто бывают неосмотрительны. Однако снизить риски вполне реально: выбирайте для ребёнка удобную, нескользящую обувь, не сковывающую движения, но и не слишком мешковатую удобную одежду, обязательно используйте защитные средства во время занятий спортом, учите, как решать конфликты словом, а не кулаками. И обязательно требуйте от педагогов и и наставников создания безопасной среды.

Ссылка на первоисточник
наверх