Лобовой удар. Хирург Галузинская рассказала, какие шишки опасны для жизни

Каждый день школьника — это десятки передвижений по коридорам, игры на переменах и активные занятия спортом после школы. Для детей движение — естественная часть жизни, а для родителей — постоянный повод для беспокойства.разбитая коленка у ребенка редко вызывает панику, то удар головой — совсем другое дело. Как понять, насколько опасна «шишка» на лбу, aif.ru рассказала детский хирург, кандидат медицинских наук Александра Галузинская.
По данным Минздрава, травмы у школьников остаются одной из основных причин обращений к врачам. Особое место среди них занимают ушибы головы. Чаще всего дело ограничивается повреждением мягких тканей — локальной припухлостью и болезненностью. Но порой за с виду ничем не примечательной травмой скрываются сотрясение мозга или внутричерепная гематома. Поэтому родителям важно знать, как отличить безобидную травму от опасной.
Холодный компресс и полный покой
Детский мозг гораздо чувствительнее взрослого: тонкие черепные кости и несовершенные компенсаторные механизмы делают даже самые небольшие ушибы опаснее. Внутричерепная травма может развиться даже при отсутствии видимых повреждений головы, а несвоевременное лечение приводит к нарушениям внимания, памяти и серьёзным неврологическим расстройствам, влияющим на качество жизни ребёнка.
Но это не значит, что любой ушиб должен вызывать у вас панику. Если ребёнок после удара ведёт себя обычно, не жалуется на плохое самочувствие, слабость, то, скорее всего, с ним всё в порядке.
Лучше перестраховаться, чем недооценить опасность
Но если появляется хотя бы один из тревожных симптомов, необходимо немедленно обратиться к врачу. Вот эти сигналы, которые врачи называют «красными флагами»:
- выраженная сонливость,
- рвота,
- резкая головная боль,
- двоение в глазах,
- нарушение речи или потеря сознания (важно не игнорировать даже кратковременную потерю сознания).
Главное правило — не игнорировать тревожные симптомы, поскольку они требуют срочной медицинской оценки. В вопросах здоровья ребёнка лучше перестраховаться, чем недооценить серьезное несчастье. Если же никаких тревожных сигналов, к счастью, не будет, то постарайтесь убедить ребенка быть впредь более осторожным.
Конечно, полностью предотвратить травмы у ребенка, конечно, невозможно: дети растут, познают мир, и часто бывают неосмотрительны. Однако снизить риски вполне реально: выбирайте для ребёнка удобную, нескользящую обувь, не сковывающую движения, но и не слишком мешковатую удобную одежду, обязательно используйте защитные средства во время занятий спортом, учите, как решать конфликты словом, а не кулаками. И обязательно требуйте от педагогов и и наставников создания безопасной среды.
