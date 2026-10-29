Эчпочмак из слоеного теста

Ингредиенты
Тесто слоеное - 500 г
Мука (для подпыла) - 2-3 ст. л.
Тыква - 500 г
Лук репчатый - 1 шт.
Кориандр молотый - 1/2 ч. л.
Перец красный - 1/2 ч. л. (по вкусу)
Перец черный - 1/2 ч. л.
Соль - 2/3 ч. л. (по вкусу)
Масло оливковое - 2 ст. л.
Масло сливочное для смазывания - 10 г (по желанию)
- 224 кКал
- 1 ч. 25 мин.
- Б: 3.54
- Ж: 13.85
- У: 21.13
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления эчпочмаков из слоеного теста с тыквой. У меня тесто бездрожжевое. Тесто нужно заранее разморозить, лучше медленно, в холодильнике.
Тыкву нужно нарезать мелким кубиком. Обычная терка не совсем подходит, поскольку совсем каша после приготовления получится, возьму терку для корейских салатов с довольно крупной насадкой.
К тыкве добавьте нарезанный тонко лук, специи, масло оливковое (или подсолнечное), перемешайте.
Пласт слоеного теста раскатаем чуть потоньше.
Вырежьте из теста круглые заготовки. В середину кружочка положите щедрую порцию начинки.
Выложите заготовки эчпочмаков на противень, застеленный пергаментом. Можно взбить одно яйцо (или только желток) с 1 ст. л. воды и смазать изделия. Я не стала. Из обрезков я также сформовала шарики и раскатала сочни. Да, не очень хорошо слоеное тесто мять, месить и раскатывать не по слоям, но еще хуже будет его выбросить 🤷♀️, и, кстати, те эчпочмаки, что из обрезков, получились совсем не хуже 👌.
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до румяности теста, примерно минут 40, ориентируйтесь на особенности вашей духовки). После выпекания можно смазать тесто кусочком сливочного масла по желанию, можно даже по чуть-чуть внутрь его положить)).
Тесто очень рассыпчатое, немного даже песочное напоминает)), начинка полностью готова!
Подавайте эчпочмаки из слоеного теста еще горячими с чашечкой чая или кофе!
Приятного аппетита!
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