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Эчпочмак из слоеного теста

Эчпочмаки (вкуснейшие треугольные татарские пирожки) можно готовить с различными начинками, самая популярная - мясная, конечно)). Тесто для эчпочмаков в оригинальном рецепте совсем не сложное, но все-таки требует времени для замеса и отдыха. А вот если времени нет, а пирожков очень хочется, можно воспользоваться покупным слоеным тестом, получится тоже невероятно вкусно!
Начинка для таких пирожков закладывается в сыром виде, выбирайте мясо, картофель или все вместе, а мне сегодня захотелось тыкву!

Ингредиенты

Тесто слоеное - 500 г

Мука (для подпыла) - 2-3 ст. л.

Тыква - 500 г

Лук репчатый - 1 шт.

Кориандр молотый - 1/2 ч. л.

Перец красный - 1/2 ч. л. (по вкусу)

Перец черный - 1/2 ч. л.

Соль - 2/3 ч. л. (по вкусу)

Масло оливковое - 2 ст. л.

Масло сливочное для смазывания - 10 г (по желанию)

Получится 15 штук небольших
  • 224 кКал
  • 1 ч. 25 мин.
  • Б: 3.54
  • Ж: 13.85
  • У: 21.13

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления эчпочмаков из слоеного теста с тыквой. У меня тесто бездрожжевое. Тесто нужно заранее разморозить, лучше медленно, в холодильнике.

 

Фото 1

 

 

Тыкву нужно нарезать мелким кубиком. Обычная терка не совсем подходит, поскольку совсем каша после приготовления получится, возьму терку для корейских салатов с довольно крупной насадкой.

 

Фото 2

 

 

К тыкве добавьте нарезанный тонко лук, специи, масло оливковое (или подсолнечное), перемешайте.

 

Фото 3

 

 

Пласт слоеного теста раскатаем чуть потоньше.

 

Фото 4

 

 

Вырежьте из теста круглые заготовки. В середину кружочка положите щедрую порцию начинки.

Соедините сначала один край, затем тесто и руки сами вам подскажут, как собрать оставшееся тесто треугольником. Обязательно оставляем отверстие для выхода пара. Сами швы можно заплести косичкой для надежности.

 

Фото 5

 

 

Выложите заготовки эчпочмаков на противень, застеленный пергаментом. Можно взбить одно яйцо (или только желток) с 1 ст. л. воды и смазать изделия. Я не стала. Из обрезков я также сформовала шарики и раскатала сочни. Да, не очень хорошо слоеное тесто мять, месить и раскатывать не по слоям, но еще хуже будет его выбросить 🤷‍♀️, и, кстати, те эчпочмаки, что из обрезков, получились совсем не хуже 👌.

 

Фото 6

 

 

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до румяности теста, примерно минут 40, ориентируйтесь на особенности вашей духовки). После выпекания можно смазать тесто кусочком сливочного масла по желанию, можно даже по чуть-чуть внутрь его положить)).

 

Фото 7

 

 

Тесто очень рассыпчатое, немного даже песочное напоминает)), начинка полностью готова!

 

Фото 8

 

 

Подавайте эчпочмаки из слоеного теста еще горячими с чашечкой чая или кофе!

 

Приятного аппетита!

 

Фото 9

 

 

Эчпочмак из слоеного теста, рецепт с фото
Фото 10
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