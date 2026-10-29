Эчпочмак из слоеного теста

Соберите ингредиенты для приготовления эчпочмаков из слоеного теста с тыквой. У меня тесто бездрожжевое. Тесто нужно заранее разморозить, лучше медленно, в холодильнике.

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Тыкву нужно нарезать мелким кубиком. Обычная терка не совсем подходит, поскольку совсем каша после приготовления получится, возьму терку для корейских салатов с довольно крупной насадкой.

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К тыкве добавьте нарезанный тонко лук, специи, масло оливковое (или подсолнечное), перемешайте.

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Пласт слоеного теста раскатаем чуть потоньше.

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Вырежьте из теста круглые заготовки. В середину кружочка положите щедрую порцию начинки.

Соедините сначала один край, затем тесто и руки сами вам подскажут, как собрать оставшееся тесто треугольником. Обязательно оставляем отверстие для выхода пара. Сами швы можно заплести косичкой для надежности.

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Выложите заготовки эчпочмаков на противень, застеленный пергаментом. Можно взбить одно яйцо (или только желток) с 1 ст. л. воды и смазать изделия. Я не стала. Из обрезков я также сформовала шарики и раскатала сочни. Да, не очень хорошо слоеное тесто мять, месить и раскатывать не по слоям, но еще хуже будет его выбросить 🤷‍♀️, и, кстати, те эчпочмаки, что из обрезков, получились совсем не хуже 👌.

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Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до румяности теста, примерно минут 40, ориентируйтесь на особенности вашей духовки). После выпекания можно смазать тесто кусочком сливочного масла по желанию, можно даже по чуть-чуть внутрь его положить)).

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Тесто очень рассыпчатое, немного даже песочное напоминает)), начинка полностью готова!

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Подавайте эчпочмаки из слоеного теста еще горячими с чашечкой чая или кофе!

Приятного аппетита!

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