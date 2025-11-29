Сырники из творога в духовке для детей по этому рецепту я готовлю уже много-много лет.

Раньше делала их для своего сына, когда он был маленьким, а сейчас вот внучка перехватила эстафету и часто заказывает такие сырники на завтрак. Мы и сами, взрослые, с удовольствием кушаем такие сырники, ведь готовятся они без масла, не жарятся, а запекаются в духовке. Получаются нежными, воздушными и очень вкусными.

Продукты для приготовления сырников из творога в духовке для детей от 1 года подготовим по списку.

Если у вас крупнозерновой творог, то перед приготовлением сырников протрите творог через сито.

В миску выкладываем творог, добавляем сахар, вбиваем яйцо.

Хорошо пробиваем миксером все ингредиенты, затем добавляем муку, разрыхлитель теста и ванильный сахар.

Замешиваем тесто для сырников.

Я предпочитаю выпекать сырники в силиконовых формочках, но можно и просто сформовать сырники и запекать их на противне, выстеленном пергаментной бумагой, смазанной растительным маслом.

Я же отщипываю небольшой кусочек теста, формую из него колобок и выкладываю в силиконовую формочку для маффинов. Проделываю так со всем тестом.

Отправляем сырники в разогретую до 180 градусов С духовку на 25-30 минут, ориентируйтесь по своей духовке, лучше проверить готовность шпажкой на 20-й минуте.

Вот такие сырники из творога для деток у нас получились.

Запеченные в духовке сырники из творога для детей годовалого возраста лучше подавать со сметаной. Деткам постарше можно подать с вареньем и фруктовым сиропом.

Приятного аппетита!