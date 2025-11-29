РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 227 подписчиков

Свежие комментарии

  • Юрий анин
    Вообщем машиностроители  Токаревы, Дегтяревы, Мосины и Калашниковы не нужны...опять нужны "эффективные"....Почему нельзя дел...
  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...

Сырники из творога в духовке для детей

Вкусные, румяные и полезные сырники из творога для своих деток вы можете приготовить по этому рецепту.

Ингредиенты

Творог - 250 г

Яйцо куриное - 1 шт.

Сахар - 1 ст.л.

Ванильный сахар - 10 г

Разрыхлитель теста - на кончике ножа

Мука - 2-3 ст.л.

Соль - 1 щепотка

  • 208 кКал
  • 0 ч. 50 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Сырники из творога в духовке для детей по этому рецепту я готовлю уже много-много лет.

Раньше делала их для своего сына, когда он был маленьким, а сейчас вот внучка перехватила эстафету и часто заказывает такие сырники на завтрак. Мы и сами, взрослые, с удовольствием кушаем такие сырники, ведь готовятся они без масла, не жарятся, а запекаются в духовке. Получаются нежными, воздушными и очень вкусными.

 

Продукты для приготовления сырников из творога в духовке для детей от 1 года подготовим по списку.

 

Фото 1

 

 

Если у вас крупнозерновой творог, то перед приготовлением сырников протрите творог через сито.

 

В миску выкладываем творог, добавляем сахар, вбиваем яйцо.

 

Фото 2

 

 

Хорошо пробиваем миксером все ингредиенты, затем добавляем муку, разрыхлитель теста и ванильный сахар.

 

Фото 3

 

 

Замешиваем тесто для сырников.

 

Фото 4

 

 

Я предпочитаю выпекать сырники в силиконовых формочках, но можно и просто сформовать сырники и запекать их на противне, выстеленном пергаментной бумагой, смазанной растительным маслом.

 

Я же отщипываю небольшой кусочек теста, формую из него колобок и выкладываю в силиконовую формочку для маффинов. Проделываю так со всем тестом.

 

Отправляем сырники в разогретую до 180 градусов С духовку на 25-30 минут, ориентируйтесь по своей духовке, лучше проверить готовность шпажкой на 20-й минуте.

 

Фото 5

 

 

Вот такие сырники из творога для деток у нас получились.

 

Фото 6

 

 

Запеченные в духовке сырники из творога для детей годовалого возраста лучше подавать со сметаной. Деткам постарше можно подать с вареньем и фруктовым сиропом.

 

Фото 7

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 8

 

 

Сырники из творога в духовке для детей, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
наверх