Ингредиенты
Творог - 250 г
Яйцо куриное - 1 шт.
Сахар - 1 ст.л.
Ванильный сахар - 10 г
Разрыхлитель теста - на кончике ножа
Мука - 2-3 ст.л.
Соль - 1 щепотка
- 208 кКал
- 0 ч. 50 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Сырники из творога в духовке для детей по этому рецепту я готовлю уже много-много лет.
Продукты для приготовления сырников из творога в духовке для детей от 1 года подготовим по списку.
Если у вас крупнозерновой творог, то перед приготовлением сырников протрите творог через сито.
В миску выкладываем творог, добавляем сахар, вбиваем яйцо.
Хорошо пробиваем миксером все ингредиенты, затем добавляем муку, разрыхлитель теста и ванильный сахар.
Замешиваем тесто для сырников.
Я предпочитаю выпекать сырники в силиконовых формочках, но можно и просто сформовать сырники и запекать их на противне, выстеленном пергаментной бумагой, смазанной растительным маслом.
Я же отщипываю небольшой кусочек теста, формую из него колобок и выкладываю в силиконовую формочку для маффинов. Проделываю так со всем тестом.
Отправляем сырники в разогретую до 180 градусов С духовку на 25-30 минут, ориентируйтесь по своей духовке, лучше проверить готовность шпажкой на 20-й минуте.
Вот такие сырники из творога для деток у нас получились.
Запеченные в духовке сырники из творога для детей годовалого возраста лучше подавать со сметаной. Деткам постарше можно подать с вареньем и фруктовым сиропом.
Приятного аппетита!
