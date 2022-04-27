Рисуем палочками:простое упражнение для развития фантазии детей

Сегодня хочу показать вам простое, но очень увлекательное упражнение-рисование. Дочки (10 лет и 4 года) очень воодушевились, и рисовали практически час. Час тишины дома для мамы - это радость.

Что вышло в итоге

Конечно же, когда они рисовали я все равно периодически подсказывала и поглядывала,чтобы они всю квартиру случайно не изрисовали. Итак, что нам понадобится:

Лист бумаги а4, а3 - любой, который у вас будет дома

Гуашь или акварель. Гуашь конечно лучше подойдет, акварель будет не такая яркая и будет растекаться больше, но тоже подойдет

Вода

Ватные палочки

Маркер или фломастер

Немного фантазии

Берем лист, ватную палочку и ставим точечки определенного цвета или разного

Сначала мы берем листый лист и ставим на нем разные точки так, чтобы потом ребенок мог дорисовать что-либо около каждой группы точек. Или можно просто поставить не группу точек а всего одну. Тут уже смотрите сами

Например, красные точки - может быть ряби, разноцветные точки - например букет цветов.

Я когда ставлю точки мысленно стараюсь представить, что можно дорисовать, но можно и просто поставить - посмотреть, что же придет в голову детям, когда будут выполнять это задание.

Что можно нарисовать из точек

Хотя по факту у ребенка в голове бывают совсем другие образы, открываешь для себя тоже что то новое.

У меня были разноцветные точки я думала, что старшая нарисует там букет цветов, а она дорисовала пиццу, вид сверху.

Это очень хорошо показывает то, что дети мыслят не шаблонно, как мы иногда, а у них более "открытое" восприятие и в голову может прийти даже что то непредсказуемое. Думаю в этом нам есть чему у них поучиться!

С младшей сделали более простую версию игры- я ей говорила "представь, что это цветочки и нарисуй букет". Хотя тут можно сначала дать лист бумаги и посмотреть, что будет рисовать. Если возникнут сложности уже подсказывать. Это индивидуально, и зависит от возраста ребенка. Попробуйте разные способы, какой подойдет именно для вашего малыша.

Что можно нарисовать из точек

Например зеленые точки - курс или дерево, а зеленые с красным -очень похожи на яблоню или на курс с какими то ягодами. На самом деле тут простор для фантазии - зеленые точки можно дорисовать в платье, или представить, что это волосы и нарисовать ниже лицо.

Позже дети уже сами рисовали точки, а потом когда краска немного подсохнет фломастерами дорисовывали уже картину полностью.

Что можно нарисовать из точек

А синие точки могут быть или дождиком или снегом, а желтые можно превратить в ромашки. Можно нарисовать их в ряд и сделать гусеницу например. Я думаю, что аким рисованием может увлечься даже любой взрослый.

Такую идею можно использовать просто для рисования красивых и креативных детских открыток, или картин. Главное, чтобы цвета оставались чистыми и яркими не забывать менять палочку, периодически наливать в баночку чистую воду, ну и конечно же после себя все убрать и закрыть краски.