С чего начинается наша родина

Началось всё с того, что Мишка, единственный старшеклассник небольшой деревни, начал помогать по хозяйству приехавшему ещё по осени фермеру Ивану Андреевичу, взявшему приличный надел земли для разведения коз.

- Погоди, то ли ещё будет, - всматривался в бесконечные поля за околицей Иван Андреевич, - ведь наше богатство в чём?

- В чём? – эхом переспрашивал Мишка, тоже смотря на поле.

- В земле. На которой трава растёт. А трава - это что? Правильно, корм, дармовой, покупать не надо. Сам растёт после каждого дождика. Вот и будет еда моим козам, молоко, а потом и сыр прекрасный. Оставайся после школы, работы много, - обещал Иван Андреевич, - ко мне ещё и с окрестных деревень люди подтянутся, вот увидишь…

- А что для этого надо? – спрашивал Мишка, - чтобы побыстрее наша деревня возродилась, а то прошлые годы все только уезжали в город и не возвращались…

- Надо самим деревню восстанавливать. Тут, как я посмотрю, словно никому ничего и не надо, будто и людей в деревне нет. Кругом всё крапивой да лопухами поросло…Нехорошо…- осуждающе заметил Иван Андреевич.

- Порядок только за своим забором, - кивнул Мишка, - и то не у всех…

- А надо бы и в общественных местах наладить порядок, и вы – молодёжь, а ты тут самый старший, и займётесь этим вопросом, а я вам в помощь.

- А где у нас общественные-то? – не понял Мишка.

- Как это где? – ответил Иван, - у магазина, у остановки, и у каждого колодца должен быть порядок. И скамеечка для ведра, и выкошено. И ещё можно придумать места, если мало. Для посиделок, в самом центре, хоть под старой липой.

- Здорово, - Мишке понравилось предложение фермера, - вот только бы скамейки там сделать, краски купить, да не на что…

- А голова тебе на что? Чтобы соображать! – улыбнулся Иван Андреевич, - организуй ребят на сбор яблок. В этом году небывалый урожай. А наша деревня славится яблоневыми садами. Сорта у нас сладкие, и красивые яблоки, как на картинке. Вот и выходите к трассе, торгуйте. На краску заработаете, а я её привезу из города.

Мишка созвал ребят, и уже скоро они прошли по домам и попросили бабушек – основной контингент жителей деревни, поделиться яблоками для продажи. Никто не отказал, узнав, на что нужны ребятам деньги.

Мало того, две пенсионерки согласились торговать, и на следующий же день сели у дороги на раскладных стульчиках с товаром. Принесли всё: и кабачки, и раннюю картошку, и ягоды, и конечно, яблоки.

Мальчишки помогали с доставкой, нагрузив тачки и взвалив мешки с плодами на велосипеды.

Девочки рисовали на картонках ценники, словно играли в магазин.

К удивлению ребят, увидев организованный при дороге рыночек, машины стали останавливаться. То и дело покупали товар, и в основном, яблоки. Пенсионерки отдавали недорого, так как яблок было в садах очень много, ломились яблони.

Первый день торговли был очень успешным. На следующий день торговцев прибавилось, и товара стало побольше: бабушки принесли и помидоры, и огурцы, которые продавали для себя, но выручка от яблок, как и договаривались, шла в общую казну, за которой строго следил Мишка.

Каждый день он давал всем отчёт о прибавленной сумме, записывая показания в тетрадку, и отдавая деньги Ивану Андреевичу.

Девочки заметили, что товар лучше берут, если покупатели узнавали от них, на что ребята собирают деньги. Многие даже не брали сдачи, чтобы помочь немного деревне.

Казна росла, и рынок их уже не закрывался. Поспевали всё новые сорта яблок, и Иван Андреевич приносил для продажи козье молоко, творожок тоже для общей кассы.

На первом собрании деревни было много народа. Пришли из любопытства все ещё и ради того, чтобы увидеть соседей, поговорить, и послушать, что надумали ребята с фермером.

- Хорошее дело, Иван Андреевич, - хвалили пенсионеры, - мы мало чем можем подсобить, но если что нетрудное, например, красить, то зовите, придём.

- Вы в любом случае нам нужны. Обязательно приходите, хоть рядом постоять, посмотреть, и то уже поддержка, - просил Иван.

Школьников в деревне было десяток ребят разного возраста. Как они радовались, когда трое мужчин во главе с Мишей смастерили три скамейки для посиделок и собраний под старой липой!

Ещё две скамейки были вкопаны у магазина, чтобы и там бабушки отдыхали и общались.

Мишка уже зарабатывал у фермера и присматривался к работе, изучая рацион кормления животных, подрезку и расчистку копыт, даже сыр варить пробовал.

- Иван Андреевич, я надумал идти учиться на ветеринара, - сообщил он своему работодателю, - чтобы потом самому уметь содержать здоровое стадо.

Ребята часто приходили на домашнюю ферму Ивана. Он любил детей, охотно показывал и объяснял им тонкости своего дела.

К осени деревню было не узнать. Новый сруб центрального колодца из свежих брёвен и под черепичной крышей, а рядом скамеечка для ведер.

- Как на картинке! – радовались ребята и взрослые.

Иван Андреевич купил триммер для скашивания травы в деревне. Теперь мальчишки-подростки сами научились с ним обращаться и следили за тем, чтобы вдоль центральной дороги не было бурьяна.

Триммер стоял в сарае у Мишки, и он смотрел за его исправным состоянием. Если надо было скашивать траву у кого-то из жителей в саду, он лично делал это. Пенсионерки оплачивали бензин и благодарили ребят, давая ещё немного денег для казны деревни.

Осенью девочки разбили клумбы около места собраний, посадив туда многолетние цветы, которые перекочевали из их садов.

А самым значительным делом для ребят стало открытие выставки-музея их края. Для этого был общими силами восстановлен старенький дом в центральной части деревни. Раньше он был предназначен для клуба, ещё в советские времена там показывали кинофильмы, когда их привозил работник районных киносетей.

Здание было многие годы казённым, и теперь его судьба была решена в пользу музея, шефство над которым снова взял Иван Андреевич вместе с учительницей истории Татьяной Алексеевной.

Фермер вместе с Мишей и его товарищами по школе, крепкими ребятами, навели порядок в доме. Учительница с ребятами за учебный год провела исследовательскую работу по краеведению, собрала старые фотографии, документальные архивные материалы и это стало основой интересной экспозиции в новом музее деревни.

На открытие маленького музея приехали гости из соседних деревень и из городского исторического музея. Решено было помочь ребятам с экспонатами, с разработкой экскурсии, и конечно, с более качественным ремонтом и обновлением домика.

Так получилось, что этот импровизированный музей стал первым деревенским в этом районе. А то, что он был создан силами энтузиастов, дорогого стоило. Так говорили все, кто приезжал посмотреть на музей в деревянной избе.

Мишка особенно гордился своей причастностью ко всем переменам в деревне. Он уже заканчивал девятый класс, и собирался ехать в город учиться. Передавал он свои полномочия Алёне, старшекласснице, на год младше его, и просил:

- Ты только звони, если что, трудно будет, или что спросить надо, я приеду быстро. И вообще, отучусь скоро, всего три года в техникуме, и опять сюда. Ветеринаром буду, а заодно и заведующим музеем как общественник.

Провожали Мишку на учёбу всей деревней, и он обещал приезжать на выходные. Теперь часто навещали деревню заезжие гости. Зимой посещали единственный в своём роде музей, и покупали козий сыр, соленья и варенье у фермера Ивана Андреевича, а летом и отдыхали у колодца со сладкой ключевой водой, и покупали ранние яблоки.

- Красивее и вкуснее мы яблок не ели! – хвалили гости урожай деревни, - и какой это сорт?

- А Бог его знает, - смущались жители, - такие только у нас водятся. Как и музей наш – только у нас.

- И места у вас красивые… - гости вдыхали чистый воздух, наслаждаясь видами с пригорка на реку. А ухоженная какая деревня, всем в пример.

- Это заслуга наших ребят. И Ивана Андреевича, конечно. Он вдохновил школьников на порядок, а они уже передают эти обязанности от старших младшим. Вот так у нас всё наладилось, а ведь и не всегда такое было…- откровенно делились жители деревни.

Иван Андреевич растил с женой своих пока маленьких двух сыновей, готовя их к школе. И думал, что наверняка и его дети будут такими же рачительными хозяевами новой деревни, и уже задумывался о строительстве домов и для них. Пусть рядом хозяйничают. Работы в деревне много. На всех хватит.