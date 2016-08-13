Еда или беда? Как составить правильное меню для ребенка

Дети едят неохотно. Размазывают ложками по тарелкам овсянку, не хотят есть суп и равнодушны к салату из свежих овощей. Зато с удовольствием и аппетитом за обе щеки уплетают фастфуд.

Большинство детей не ест в достаточном количестве овощи, фрукты, зелень. © / Эдуард Кудрявицкий / АиФ

Многие родители не знают, что делать: жёстко стоять за здоровое питание или всё-таки разрешать пищу сомнительной полезности. Не последнюю роль в принятии решения играют и кулинарные традиции семьи.

Фастфуд и голодовка

Педиатры бьют тревогу: количество детей с лишним весом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта растёт с каждым годом всё больше. Гастроэнтерологи и эндокринологи считают, что многих бед можно избежать, составив правильное меню для ребёнка.

Алла Поляшова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог, председатель Нижегородской ассоциации диетологов и нутрициологов, уверена, что правильное пищевое поведение малыша надо начинать формировать ещё до его рождения. Сейчас все знают, что будущей маме ради здоровья ребёнка надо отказаться от вредных привычек. В их число включают курение, алкоголь. А надо ли отказаться ещё и от посещений точек быстрого питания?

«У беременной женщины должен быть продуманный рацион питания, в который включены овощи, фрукты, мясо, рыба, молочные продукты, - говорит Алла Поляшова. - Правильное питание будущей мамы - залог здоровья ребёнка. От фастфуда беременной женщине лучше отказаться».

Врачи в женских консультациях говорят, что большинство женщин, встающих на учёт по беременности, внимательно слушают и даже записывают все рекомендации докторов. Но советы по питанию многие будущие мамы считают не стоящими особого внимания. Кто вспоминает рассказы бабушек, у которых беременности приходились на военные или на тяжёлые послевоенные годы. Мол, раз уж в таких условиях женщины успешно выносили и родили детей, то зачем сейчас заморачиваться ещё и из-за какого-то специального питания?

При этом будущие мамы не берут во внимание тот факт, что их бабушки не питались хот-догами, чипсами, бульончиками из кубиков, супами из пакетика, лапшой и картошкой быстрого приготовления. Да и такого количества сладостей, как сейчас, поколение наших бабушек не могло себе позволить.

Во время беременности организму женщины необходим кальций, а он вымывается продуктами фастфуда и сладостями.

«Основная беда - в том, что большинство нижегородцев - и взрослых, и детей - не ест в достаточном для здоровья количестве овощи, фрукты, крупы, зелень, - объясняет Алла Поляшова. - Привычки обращаться за советом к диетологам у нижегородцев нет, ответы на вопросы они ищут в основном в Интернете».

Другая крайность нашего времени - жёсткие диеты. Многие женщины, даже забеременев, не хотят отказываться от привычного рациона питания.

«Неразумное ограничение калорий способно нанести огромный вред человеку, - считает эксперт. - Даже если человек регулярно принимает витаминные комплексы, но при этом сидит на диете «не больше 1000 ккал в день», он всё равно наносит организму больше вреда, чем пользы. А снижение показателя до 500 ккал в день - прямой путь на больничную койку. Сидя на жёсткой диете, вы заставляете организм, образно говоря, поедать самого себя, используя все резервные запасы».

Тинейджеры подражают Барби

С проблемой неразумных ограничений в еде сталкиваются и родители подростков. В большей степени это касается девочек. На экранах телевизоров, на обложках журналов они постоянно видят очень худеньких женщин. Даже кукла Барби, с которой ещё недавно играла девочка, имеет такую же фигуру. Девчонки начинают искать способы стать такими суперхуденькими и с юношеским максимализмом берутся за самые жёсткие диеты.

«Рациональное питание, соответствующее возрастным потребностям растущего организма ребёнка, обеспечивает нормальное физическое и нервно-психическое развитие, а также профилактику заболеваний, - считает Алла Поляшова. - Дефицит витаминов, минеральных элементов и ряда других компонентов пищи, постепенно усугубляющийся на фоне несбалансированного рациона, приводит к развитию полисистемной патологии, приобретающей в дальнейшем хроническое течение».

Родители нередко сразу даже и не замечают, что их чадо морит себя голодом. В 14-16 лет дети обычно сами разогревают обед, и часто никто из взрослых не видит, что и в каком количестве они едят. Мам и пап интересуют успехи ребёнка в школе, оценки... Психологи уверены: так же регулярно, как дневником, надо интересоваться и психологическим настроем детей. Переживать из-за веса могут и те ребята, у которых действительно есть лишние килограммы, и те, у кого, с точки зрения родителей, подобных проблем нет.

«Без психологических и психотерапевтических подходов со снижением веса в современном мире не справится ни один эндокринолог, хирург или диетолог, - уверена Алла Поляшова. - Пищевая зависимость уже давно приравнивается к наркотической, алкогольной, табачной, потому что раздражаются в головном мозге одни и те же рецепторы. В основе набора веса и развития метаболического синдрома лежит нарушение пищевого поведения. Но человек может питаться правильно, если перед ним не будут постоянно маячить вредные, но соблазнительные продукты».

То есть родители, составив правильное семейное меню, помогут детям справиться с проблемой настоящего или мнимого лишнего веса.

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