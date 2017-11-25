«Учителя загружены бумажной работой». Математик о проблемах образования

Почему современным детям не интересно учиться? Какие проблемы испытывает система образования? Какой будет школа через 30 лет? Ответы на эти и другие вопросы - в материале «АиФ-Черноземье».

Детям интересно решать нестандартные задачи, а у учителей зачастую просто не хватает времени их ставить ©/ Сергей Жбанов / Из личного архива

Победитель регионального конкурса «Учитель года — 2017» в Липецкой области — учитель математики Сергей Жбанов в интервью «АиФ-Черноземье» рассказал о школьниках, коллегах и формуле успеха.

Оторваны от жизни

Екатерина Деревяшкина, «АиФ-Черноземье»: Сергей Александрович, в этом году на Международной математической олимпиаде российские школьники заняли 11-е место. Впервые за много лет мы не вошли в десятку лучших. В чём, на ваш взгляд, причина неудачи?

Досье Сергей Жбанов. Родился в Липецке в 1985 г. Окончил ЛГТУ. Работает учителем математики в СШ № 59 «Перспектива» г. Липецка, а также старшим преподавателем на кафедре прикладной математики в ЛГТУ. Женат, имеет ребёнка.

Сергей Жбанов: Провал случился не сегодня. Мы уже много лет не можем добиться серьёзного успеха. А причина, на мой взгляд, в снижении интереса к предмету. Содержание образования не всегда «успевает» за образовательными потребностями современного ребёнка. Благодаря Интернету ученики получают мгновенный доступ к любой интересующей их информации. На этом фоне обычные школьные уроки кажутся им устаревшими, неинтересными. Кроме того, устарела, я считаю, сама концепция преподавания математики. Те задания, которые предлагаются школьникам в учебниках, практически никогда не пригодятся им в жизни. Математика в них слишком абстрактна, оторвана от реальности. Что толку в формулах, если их нельзя применить на практике?

— И как же вы учите детей пользоваться математическими знаниями в жизни?

— Я даю им задачи, решение которых требует нестандартного, творческого подхода. Допустим, построить прямой угол на местности. Оказывается, это не так просто. Одно дело — изобразить прямой угол по клеточкам в тетрадке, и совсем другое — на земле, например, когда требуется разметить участок под фундамент для будущего дома. И вот мы выходим с детьми на улицу и начинаем вместе решать эту задачу. При любой подходящей возможности я стараюсь помимо левого — логического и рационального — полушария учеников задействовать ещё и правое — творческое. Как писал великий немецкий математик Вейерштрасс: «Нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного поэтом».

— Вы ведь преподаёте ещё и в университете. Со студентами тоже «креативите»?

— С них, в общем-то, всё и началось. К нам на кафедру часто приходили специалисты с различных предприятий и ставили конкретные производственные задачи. Чтобы решить их быстро, рационально, приходилось «креативить», выходить за рамки. Добившись неплохих результатов в переформатировании умов студентов, я обрадовался возможности поработать со школьниками, научить их пользоваться математическими знаками и символами в обычной жизни.

Научить учиться

— Кто сегодня школьный учитель — наставник, воспитатель или работник сферы услуг?

— Уж точно не последнее! Когда учитель приходит в школу, он не думает о том, что оказывает какую-то услугу, прежде всего он учит, воспитывает, формирует личность. А главную роль, наверное, каждый определяет для себя сам. Все учителя разные. Для меня самое важное — научить детей учиться. Современный мир меняется очень быстро, мы не знаем, какие специалисты будут востребованы через 20-30 лет, но очевидно, что тех знаний, которые даёт сегодня школа, будет недостаточно. Поэтому нужно учить ребят добывать их самостоятельно.

— А какой вы видите саму школу через 20-30 лет?

— Мне сложно представить, какой она будет. Я могу сказать, какой бы я хотел её видеть. Мне кажется, развитие технологий достигнет такого уровня, что дети смогут обучаться, не приходя в школу — дистанционно. Кстати, в этом направлении сейчас активно развивается послевузовское образование. Со школьниками, конечно, сложнее — их время надо как-то организовать, к тому же не будем забывать о таком важном процессе, как социализация. Но, я считаю, и здесь можно что-то придумать. Предположим, ребята полгода могли бы ходить в школу, а полгода — ездить по стране, посещая различные инновационные центры, наукограды, общаясь со сверстниками из других регионов. Безусловно, появятся какие-то новые дисциплины: астрономия вот уже вернулась, сейчас думают о том, чтобы сделать обязательным предметом шахматы. Станут более тесными межпредметные связи. Например, сначала о войне с Наполеоном поговорим на уроках истории, потом — на литературе, в рамках творчества Лермонтова, а затем — на математике: попробуем смоделировать Бородинское сражение. Это же интересно! В классах будет не по 30-35 учеников, а по 15-20, тогда преподаватель каждому сможет уделять достаточно внимания.

— А роль учителя как-то поменяется?

— С учётом того, что мы будем иметь безграничный доступ к знаниям: достаточно нажать кнопку или провести рукой по воздуху (такими мне представляются технологии будущего) — и «всплывёт» нужная информация, первоочередная задача учителя видится мне в том, чтобы научить детей пользоваться этими знаниями. Акцент сместится с передачи знаний на обучение навыкам, которые будут также востребованы.

Лицом к педагогам

— Вернёмся от будущего к настоящему. Какие проблемы есть в современном образовании?

— Учителя сегодня загружены бумажной работой, зачастую абсолютно ненужной. Например, каждый преподаватель вынужден заполнять сразу два журнала — бумажный и электронный. На это уходит много времени, которое можно было бы потратить на что-то более продуктивное: на подготовку к урокам, на дополнительные занятия со школьниками... Конечно, ненормально, когда учителя преподают по 30-40 часов в неделю. Я знаю таких. Это очень тяжело. Ведь работа учителя не заканчивается в классе — это лишь её видимая часть. Он должен подготовиться к уроку, проверить тетради. От такой перегруженности страдает не только преподаватель, но и его ученики. О качестве образования здесь говорить уже не приходится.

— Но почему это происходит? Не потому ли, что зарплата педагога ещё оставляет желать лучшего?

— Конечно, хотелось, чтобы она была выше (смеётся). Хоть и говорят, что средняя зарплата учителя соответствует уровню средней по региону, это не всегда так. И государству нужно в этом направлении работать. Достойная оплата труда повысила бы престиж профессии. А это очень важно. Ведь как говорил ещё Бисмарк: «Войны выигрывают не генералы, войны выигрывают школьные учителя». Хотя в последнее время я замечаю, что отношение к учителям в стране меняется, и меня это радует. Есть люди и в министерстве, и на местах, которые готовы нас поддерживать, делать всё, чтобы жизнь педагогов улучшалась. Это очень мотивирует.