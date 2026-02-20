Грубость без причины. Что делать родителям, если подросток хамит

Если подросток грубит и хамит — на такие действия его всегда сопровождают определенные чувства, которые возникают из-за конкретной потребности. Что же провоцирует ребенка на подобное поведение?

О боли и скорой помощи

Боль, или, простыми словами, обида. Когда подросток испытывает подобную эмоцию, то родителям нужно не ругать его, а использовать ряд инструментов. Каких именно, aif.ru рассказала

Что вы сделаете, если ребенок случайно порежется ножом? Наверняка, незамедлительно кинетесь оказывать помощь — обработаете рану, остановите кровь, утешите. А что делают люди, когда прохожий рядом вдруг поскользнулся, упал и не может подняться? Конечно, звонят в скорую помощь. Мы всегда стараемся помочь тем, кому больно, но уж точно не кричим на человека. Аналогичный подход хорошо бы применять и в случае с душевной раной ребенка. Нужно искать причинно-следственную связь и разбираться с «порезом», который «кровоточит» у подростка.

К сожалению, если родители не обладают определенными компетенциями, то видят не внутреннюю боль, а хамство. Но если ребенок огрызается — значит, ему плохо в душе. В большинстве случаев мама с папой не пытаются оказать «медицинскую помощь», а начинают усугублять ситуацию — жестко пресекать грубость, стыдить, кричать в ответ и всячески усиливать негативное чувство.

Между тем здесь хорошо задать вопрос — «а почему моему ребенку больно?

Что делать, если ребенок хамит и грубит

» Хамство — это всегда самозащита. И тогда родителям нужно задать себе следующий вопрос — «а за что мой ребенок должен меня простить?» — вместо «почему мой ребенок грубит?» Подросток может нахамить маме, если она плохо отозвалась об отце или начнет огрызаться на папу, если тот обидел бабушку и так далее. Необходимо искать причины, и часто они скрываются именно в родительском поведении.

Итак, когда человек защищается, то обычно использует словесный инструмент под названием «месть», чем и является хамство. Соответственно, если подростку больно, то он попытается «дать ответку» родителям и нагрубить. И здесь опять возникает вопрос — что происходит в ваших с ребенком отношениях и что делать? Для улучшения ситуации взрослым людям рекомендуется использовать следующие инструменты:

1. Ответить себе на вопрос — «что я сделал неправильно, что ребенок вынужден защищаться?»

2. Признать чувство ребенка фразой «я вижу, что тебе больно», а потом разрешить подростку его испытывать — «да, ты можешь злиться на меня».

3. Предложить выход из ситуации.

4. Воспользоваться игровым способом.

Рассмотрим каждый подробнее.

1. Задайте себе вопрос «что я сделал неправильно, что ребенок вынужден защищаться?» и подумайте хорошенько. Наверняка, ответ найдется и может неприятно удивить.

2. Признайте чувство ребенка и разрешите его прожить. Если вы скажете «я вижу, что тебе больно, и да, ты можешь злиться на меня сейчас» — подросток осознает, что его понимают. Напряжение сразу уйдет.

Родители тоже люди, поэтому могут причинять боль детям по разным причинам. Часто такое происходит в ходе переноса: на сына — образа собственного отца, на дочь — образа собственной матери («моя мама сделала вот так когда-то, значит, и я буду»). В большинстве случаев подобные моменты происходят не со зла и не специально, а из-за незнания определенных психологических основ, которые современным родителям весьма полезно изучить.

3. Следующий инструмент — предложить остановиться. Это можно сделать фразой «Я вижу, что тебе больно. Мне тоже плохо. Давай остановимся сейчас и вернемся к этой ситуации позже». Вот так проявляется мудрость родителя, который предлагает себе и ребенку восстановить эмоциональное состояние.

Очень важно устанавливать такие договоренности заранее и в спокойном состоянии («Ты замечаешь, что мы часто ссоримся и причиняем друг другу боль? Давай условимся, что как только один из нас начнет переходить границу, то нужно помочь ему остановиться»).

4. И наконец — используйте интересный игровой инструмент. Когда все находятся в спокойном состоянии, спросите у ребенка, действительно, ли он думает, что «мама дура» или «вредина». С большой долей вероятности вы услышите «нет». Далее предложите ребенку придумать и использовать смешной знак, когда кто-то переходит границу в общении, например кукарекать, мяукать или петь. Если вы «закипаете», то подросток подает соответствующий сигнал, и наоборот. Такой инструмент не только снижает возрастающее напряжение, но и быстро напоминает о необходимости сбавить обороты.