Как переключить внимание ребенка с гаджета на реальное общение?

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 40. АиФ-Нижнее Поволжье №40 01/10/2025

Отвечает педагог, социальный психолог Мария Краснова:

«Отсутствие контакта с подрастающим поколением — это та жалоба, с которой в последнее время ко мне обращаются всё чаще. Детей на самом деле всё труднее отвлечь от экрана компьютера, планшета, телефона и заинтересовать живой игрой, походом в лес, купанием в реке.

.. Интересная, захватывающая жизнь у них там, по ту сторону экрана, а всё остальное кажется пресным и скучным.

Кроме того, в связи с прогрессированием клипового мышления дети и подростки не могут долго концентрировать внимание на чём-то одном — сидеть и смотреть на неподвижный поплавок для них становится настоящим испытанием. Они так привыкли к мельканию кадров, смене впечатлений, что и от реальной жизни этого ждут, и если сталкиваются с чем-то монотонным, к тому же требующим усилий (например, вы просите их помощи в несложной работе в саду), то вероятнее всего натолкнётесь на отказ.

Учёные выяснили, что дружеские связи между людьми укрепляются, когда они не просто общаются, а совместно что-то делают, решают задачи и преодолевают трудности, пусть и небольшие. То есть можно целыми днями пить чай и развлекать чадо, но вас это особо не сблизит. А вот если вы ставите задачу собрать на рыбалке хворост, помочь в разжигании костра и варке ухи, потом вместе моете посуду, а дальше говорите: „Спасибо, мы с тобой накормили всех!“ — вот это реально сближает.

Как я прочитала у одного хорошего нейро­психолога, проблема современных семей в том, что мы растим, образно говоря, бытовых инвалидов. Из кожи вон лезем, придумывая способы увлекательного времяпровождения для ребёнка.

И упускаем из виду, что он социализируется и растёт в преодолении, в обязанностях, в посильном труде.

Не удивительно, что внуки скучают у бабушки с дедушкой — они пришли на всё готовое, поели вкусного, а чем ещё вы можете их удивить? Здесь в корне нужно менять подход к воспитанию, занятости ребёнка, и это можно сделать только с родителями. Не обойтись без жёсткого ограничения времени в гаджетах, с каким бы сопротивлением вы не столкнулись. Может, и силовой подход сработает. Так, один мой хороший знакомый — человек строгий, бывший военный, он сразу говорит, когда приходят внуки: „Телефоны убираем, и пока вы у меня — никто ими не пользуется“. Но, конечно, это сработает не у всех».