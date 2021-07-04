ИЗУМИТЕЛЬНАЯ КАБАЧКОВАЯ ИКРА ЦАРЕВНА!!!

4 ст. ложки томатной пасты; 1 ст. ложка 70%-го уксуса; 2,5 ст. ложки соли; сахар по вкусу; 0,5 л подсолнечного масла. Приготовление: Нарезать очищенные продукты, отварить немного в воде одно за другим: морковь, кабачки, лук - в такой последовательности. Варить чуть-чуть. Остудить, перекрутить через мясорубку. Продукты получаются мягкие, чем когда сырые овощи перекрутишь (не образуются твердые крупинки). Тушить с маслом и водой от вареных овощей 1 час. Помешивать, следить, чтобы не подгорело. Добавить уксус, соль, сахар и еще тушить 1 час. В горячем виде все разложить в стерильные банки, закрутить крышками, перевернуть, закутать в одеяло до полного остывания. Выход: 4 литровые банки и одна 0,5-литровая банка.