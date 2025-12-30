РЕБЁНОК.РУ
Не начхать. 6 ошибок: как нельзя лечить ОРВИ ﻿

При простуде можно применять некоторые препараты даже без консультации врача.
istockphoto.com

Желание при лечении простуды использовать как можно меньше химии вполне естественное. Но далеко не все таблетки вредны, а натуральные средст­ва не всегда безопасны. Когда же точно нужны лекарства, а когда можно обойтись без них?

Наш эксперт — врач-оториноларинголог Людмила Джапаридзе.

Безопасные лекарст­ва не те, в которых нет синтетических компонентов, а те, чья эффективность доказана. Все остальные средства могут оказаться не просто бесполезными, но и опасными.

Не берите!

Хотя люди болеют простудами часто, каждый раз в аптеке они оказываются перед выбором. Ассортимент препаратов огромен, а реклама каждый день рассказывает о новых и новых чудо-средствах. Тем не менее есть лекарства, которые не стоит использовать при простуде, особенно у детей.

Назальные капли и спреи с антибиотиками. Концентрация действующего вещества в них слишком мала, чтобы справиться с бактериальной инфекцией. Кроме того, в подавляющем большинстве случаев насморк вызывают не бактерии, а вирусы. В итоге препарат не лечит, а разрушает нормальную микрофлору носоглотки, открывая дорогу новым проблемам. О приёме системных антибиотиков (в таблетках) и речи быть не может — их назначает только врач.

Лекарства с недоказанными свойст­вами. У этих препаратов, в частности у гомеопатиче­ских, масса сторонников даже среди врачей. Тем не менее доказательного эффекта нет. И если речь идёт об острой инфекции, скорее всего, они не помогут, и болезнь будет развиваться дальше. Более того, некоторые средства не так уж безвредны, и лучше поберечь печень.

Биологически активные добавки. Отличие между лекарством и БАД в том, что первые проходят серьёзные клинические испытания, доказывающие их эффективность, а вторые в лучшем случае имеют сертификат без­опасности.

Так что ожидать от добавок лечебного эффекта — всё равно что верить в чудо. В лучшем случае это будет пустышка, в худшем — источник аллергии и нарушения обмена веществ.

Иммуностимуляторы. Многие без­оговорочно верят в их силу и необходимость. Логика понятна: раз человек (особенно ребёнок) часто болеет, нужно как-то подстегнуть его иммунитет. Но иммунная система формируется как раз при встрече организма с вирусами и бактериями. Когда мы вмешиваемся в этот процесс с помощью препаратов, то нарушаем тонкий баланс. Последствия могут проявиться гораздо позже, в подростковом или во взрослом возрасте.

Муколитики для детей до 5 лет. Эти препараты разжижают мокроту. Вроде бы ничего плохого здесь нет: ребёнок начнёт откашливать слизь, и дело пойдёт к выздоровлению. Но у малышей кашлевый толчок ещё слишком слаб, чтобы справляться с обилием мокроты. В результате ребёнок начнёт захлёбываться собственной слизью, что опасно для жизни.

«Бабушкины» методы. Не стоит дышать над картошкой, класть горчицу в носки, ставить компрессы с водкой и растирать ею ребёнка. Такие методы не относятся к доказательной медицине и могут нанести серьёзный вред дет­скому здоровью.

Это вы можете

При простуде можно применять некоторые препараты даже без консультации врача.

►Гипертонический солевой раст­вор для промывания носа (не дольше 10 дней подряд). Гипертонический раствор более концентрированный и солёный, чем изотонический, по­этому не только механически смывает вредные микроорганизмы, но и снимает отёк в носу. Но, прежде чем приступать к обильным промываниям носа у детей (с помощью шприца без иглы), обязательно проконсультируйтесь с педиатром. Для малышей, не умеющих сморкаться, можно использовать аспираторы для носа.

►Сосудосуживающие капли и спреи (не более 3–5 дней). Они быстро снимут отёк в носу, восстановят носовое дыхание и позволят больному нормально спать. В принципе подойдут любые препараты в соответствующей возрастной дозировке.

►Точечный массаж при насморке и вибрационный — при кашле (но не при повышенной температуре). А на время сна поднимайте подушку повыше, чтобы больному легче дышалось ночью.

 

К этим инфекциям организм ребенка становится особенно восприимчив именно осенью.

Осторожно: красные флаги!

Зачастую желание лечить детей безопасно приводит к тому, что болезнь затягивается, риск осложнений возрастает. Есть ситуации, которые нельзя игнорировать. Врачи их называют «красными флагами». Срочно прекратите самолечение и немедленно обращайтесь к врачу, если у больного:

  • температура выше 38 °С держится более 3 дней (малышам до 3 месяцев от роду вызвать врача надо даже при однократном подъёме температуры до 38–39 °С);
  • частое и тяжёлое дыхание: его могут сопровождать хрипы, свисты или заметное при вдохе втягивание межрёберных промежутков;
  • зловонное отделяемое из носа или насморк, который длится дольше 10 дней;
  • любая сыпь на теле или лице;
  • сильная боль в горле при глотании, заставляющая отказываться от еды;
  • жалобы на уши: малыши начинают плакать, трогают или тянут себя за ушки, не дают прикоснуться к голове — всё это признаки воспаления;
  • вялость, сонливость даже при нормальной температуре;
  • головная боль, которая не снимается обычными жаропонижающими;
  • боль при мочеиспускании или ложные позывы.

Берегите здоровье ваших детей. Желание помочь не должно оборачиваться риском.

Важно

Снижать температуру следует, только когда больному реально плохо. Если ребёнок при 38 °С бодр и весел, жаропонижающее ему ни к чему. Но есть исключения: грудничковый возраст и уже случавшиеся у малыша субфебрильные судороги. В этих случаях лучше не допускать повышения температуры.

