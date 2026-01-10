Ребенок ест много сладкого

1. Преподносите любое сладкое как десерт, который идет всегда исключительно после основного приема пищи. Сперва какое-то блюдо и лишь после — сладкое. В таком случае просто не выйдет съесть много, потому что ребенок и так будет сыт.



Попробуйте сами осилить целый кусок торта после хорошего обеда или ужина. Скорее всего, у Вас не получится, если это был действительно полноценный прием пищи. Вы таким образом уже исключаете переедание вредного.



2. Каждая семья создает свои правила, в том числе относительно еды. Если для Вас неприемлемо употребление большого количества сахара, Вы против шоколадок, то приучайте к этому и детей. Просто не покупайте ничего подобного. Заменяйте вредное сладкое на полезное — фрукты, сухофрукты, десерты, созданные своими руками.



Сделать последние очень поможет книга с фоторецептами «Мама, смотри, я готовлю!», авторы Катя Касприни, Роберта Гвидотти.

И поддерживайте это правило фразой: «В нашей семье все едят ТАКИЕ сладости».



3. На прогулку берите всегда с собой свои перекусы как альтернативу тем сладостям, которыми с радостью угощают другие мамы на площадке. Таким образом Вы не ограничиваете ребенка, не испытываете неловкость в момент отказа, а просто даете то, что подходит ему, отвечает Вашим правилам семьи.



Здесь Вы также подчеркиваете и показываете ребенку, что он не должен обязательно делать всё как все. Его привычки и вкусы могут отличаться. Это и в подростковом возрасте принесет свои плоды, когда в компании все захотят попробовать взрослые напитки, например, а Ваш ребенок откажется.



4. Одна из самых трудных задач — справляться с тягой к сладкому у детей с аллергией. Я хорошо могу представить умоляющие глаза или взгляд со слезой во взоре. И то, как Вам каждый раз сложно подбирать слова, убеждать, чтобы ребенок не съел запрещенный продукт и не чувствовал себя при этом ущемленным, особенным. Я рекомендую в такие моменты делать обобщение через слово «все».



И говорить следующее: «ВСЕ дети с аллергией едят такое сладкое». «Такое» — заранее подготовленный перекус. Вы не используете слово «нельзя», а спокойно констатируете факт и тут же предлагаете свой вариант десерта. То есть, помимо трех пунктов выше, у Вас еще есть наготове эта фраза.



5. Делайте иногда исключения из правил, если у ребенка нет строгих противопоказаний по здоровью. Наш мозг так устроен, что любые запреты действуют до поры до времени, и их рано или поздно захочется нарушить. Да и сам ребенок в определенном возрасте начнет осознавать, что от торта ничего не слипается, ничего особенного не происходит.



Иногда, раз в месяц примерно, позволяйте побаловать себя и детей каким-то десертом вдоволь. Так Вы удовлетворите желание, но останетесь верны своим принципам. И, поверьте, много съесть все равно не сможете. Поскольку для «чистого» от сахара организма все пирожные, тортики с кремом становятся слишком приторными, чтобы их переедать.