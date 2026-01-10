Ребенок ест много сладкого

Автор Валентина Паевская
Детский нейропсихолог, перинатальный и клинический психолог
Ребенок отказывается от нормальной еды, хочет только шоколадки и печенья, часто объедается сладким, и Вы понимаете, что так быть не должно. А фраза: «Много сладкого есть нельзя: живот будет болеть/тебя снова высыплет» — естественно, никого не убеждает.
Чтобы как-то изменить ситуацию, проанализируйте сперва, где ребенок берет это самое сладкое. Основные зоны риска, как правило:
Со всем этим можно справиться. И во время прогулки на детской площадке «подстелить солому», и с бабушками корректно решить вопрос, и в родительском чате проявить инициативу, предлагая альтернативные варианты подарков. Обо всех нюансах рассказываю ниже по пунктам.
Я сейчас не беру отдельно те случаи, когда сладкое вызывает аллергическую реакцию и запрещено по медицинским показаниям. А говорю о том, как оно влияет на любой детский организм и жизнь.
А именно — как сократить потребление вредного сладкого, избавиться от постоянных одергиваний: «Тебе нельзя» — и ощущения, что Вы его в чем-то ограничиваете.
- Еда, которая не приносит пользы. Как нейропсихолог я на все процессы смотрю с точки зрения физики. Что такое еда? Это топливо для нашего организма, для нашего мозга.
- Формируются плохие привычки на будущее. Когда ваза с конфетами и печеньем на столе в постоянном доступе, это провоцирует, естественно, что-то оттуда брать. Она все время на виду, плюс это быстро, удобно: схватил между уроками, развернул обертку — и не надо ничего выдумывать, перекладывать на тарелку, разогревать.
- Бьет по конкретным показателям здоровья. Мне кажется, все точно помнят еще с детства, что от сладкого появляется кариес. А даже самая маленькая дырка в зубе уже провоцирует распространение инфекции в организме и нарушает его нормальную работу. Следовательно, функционировать и развиваться по возрасту ему становится сложнее.
А именно — как сократить потребление вредного сладкого, избавиться от постоянных одергиваний: «Тебе нельзя» — и ощущения, что Вы его в чем-то ограничиваете.
Почему детям в принципе нельзя есть много сладкого
1. Преподносите любое сладкое как десерт, который идет всегда исключительно после основного приема пищи. Сперва какое-то блюдо и лишь после — сладкое. В таком случае просто не выйдет съесть много, потому что ребенок и так будет сыт.
Попробуйте сами осилить целый кусок торта после хорошего обеда или ужина. Скорее всего, у Вас не получится, если это был действительно полноценный прием пищи. Вы таким образом уже исключаете переедание вредного.
2. Каждая семья создает свои правила, в том числе относительно еды. Если для Вас неприемлемо употребление большого количества сахара, Вы против шоколадок, то приучайте к этому и детей. Просто не покупайте ничего подобного. Заменяйте вредное сладкое на полезное — фрукты, сухофрукты, десерты, созданные своими руками.
Сделать последние очень поможет книга с фоторецептами «Мама, смотри, я готовлю!», авторы Катя Касприни, Роберта Гвидотти.
И поддерживайте это правило фразой: «В нашей семье все едят ТАКИЕ сладости».
3. На прогулку берите всегда с собой свои перекусы как альтернативу тем сладостям, которыми с радостью угощают другие мамы на площадке. Таким образом Вы не ограничиваете ребенка, не испытываете неловкость в момент отказа, а просто даете то, что подходит ему, отвечает Вашим правилам семьи.
Здесь Вы также подчеркиваете и показываете ребенку, что он не должен обязательно делать всё как все. Его привычки и вкусы могут отличаться. Это и в подростковом возрасте принесет свои плоды, когда в компании все захотят попробовать взрослые напитки, например, а Ваш ребенок откажется.
4. Одна из самых трудных задач — справляться с тягой к сладкому у детей с аллергией. Я хорошо могу представить умоляющие глаза или взгляд со слезой во взоре. И то, как Вам каждый раз сложно подбирать слова, убеждать, чтобы ребенок не съел запрещенный продукт и не чувствовал себя при этом ущемленным, особенным. Я рекомендую в такие моменты делать обобщение через слово «все».
И говорить следующее: «ВСЕ дети с аллергией едят такое сладкое». «Такое» — заранее подготовленный перекус. Вы не используете слово «нельзя», а спокойно констатируете факт и тут же предлагаете свой вариант десерта. То есть, помимо трех пунктов выше, у Вас еще есть наготове эта фраза.
5. Делайте иногда исключения из правил, если у ребенка нет строгих противопоказаний по здоровью. Наш мозг так устроен, что любые запреты действуют до поры до времени, и их рано или поздно захочется нарушить. Да и сам ребенок в определенном возрасте начнет осознавать, что от торта ничего не слипается, ничего особенного не происходит.
Иногда, раз в месяц примерно, позволяйте побаловать себя и детей каким-то десертом вдоволь. Так Вы удовлетворите желание, но останетесь верны своим принципам. И, поверьте, много съесть все равно не сможете. Поскольку для «чистого» от сахара организма все пирожные, тортики с кремом становятся слишком приторными, чтобы их переедать.
5 основных правил, которые стоит сформировать внутри семьи
Отдельно хочу проговорить, как быть с бабушками, у которых все можно, в том числе сладости в неограниченном количестве. И что делать с многочисленными «вкусными» подарками, особенно к Новому году.
Есть такие всепозволяющие бабушки, которые даже под Вашим запретом будут показывать мультики, покупать все подряд и давать запрещенные, аллергенные продукты. Я очень хорошо понимаю степень Вашего негодования в эти моменты, но перевоспитать такого человека Вы не в силах.
Однако в Ваших руках выстроить определенные границы, обозначить свои правила. И лучше всего с такими бабушками ограничить время общения до нескольких часов в неделю. За это время вред будет минимальным. Но Вы сохраните общение с еще одним важным и любящим взрослым в жизни ребенка, благодаря которому он получает другой опыт коммуникации.
Также Вы можете не молчать, а высказать смело свою позицию, проявить инициативу в родительском чате накануне праздников. Пусть многие за символические подарки в виде «мешка с вкусняшками».
Но попробуйте предложить другие варианты. Причем желательно отправить сразу ссылки на определенные товары в пределах намеченной суммы. В качестве альтернативы могут быть:
- наборы для творчества,
- конструкторы,
- раскраски и письменные принадлежности,
- пазлы в тематике праздника.
Как быть с бабушками и сладкими подарками?
Хочу еще раз подчеркнуть: какими бы ни были внешние факторы, привычки ребенка Вы формируете дома. И то, какое количество сладостей он будет употреблять в детстве, какое отношение к ним сформирует на будущее, зависит от Вас.
Желаю чувствовать вкус жизни и наслаждаться полезными десертами вместе со своими детьми!
