Мягкая методика. Названы 5 привычек августа, облегчающих готовность к школе

Август — это превосходный период для мягкой и ненавязчивой подготовки детей к школе. Чтобы переход от пляжного отдыха, игр на свежем воздухе и поедания мороженого к повседневной учебе был не таким резким и сложным с точки зрения психологической адаптации, начинайте вырабатывать в ребенке полезные привычки в последний месяц каникул.

1. Играйте в слова с нестандартными условиями

Они помогут прокачать сообразительность, логику и натренировать память , поэтому в учебу дети окунутся морально подготовленными и с освеженными знаниями, aif.ru рассказала

Назвать в комнате все предметы на букву «т» (или любую другую), отгадать вещь зеленого цвета и круглой формы, на которую можно посмотреть прямо сейчас, — совсем необязательно ограничивать себя привычными «городами» или стандартными цепочками. Не ленитесь придумывать любые интересные вариации, где школьнику потребуется проявить сообразительность. Это самый простой и в то же время эффективный способ повысить концентрацию и «размять» слегка обленившиеся за лето мозги.

2. Ежедневно читайте перед сном

Формируйте и закрепляйте привычку правильно — без нажима «тебе нужно прочесть 10 страниц в день». Гораздо лучше это будет звучать так: «Сгораю от нетерпения узнать, что же случилось с тем юным детективом дальше. А ты?» Важно, чтобы ребенку самому захотелось протянуть руку к книге. Чтение всего пять-десять минут в день заметно расширяет лексикон школьника и является отличным поводом обсудить новое незнакомое слово.

3. Ломайте привычные схемы

После прочтения крайне полезно обсудить поведение того или иного персонажа, что является хорошим вкладом в развитие эмоционального интеллекта ребенка.

Человеческому мозгу нужны перемены, особенно детям, чтобы улучшить свои навыки адаптации к незнакомым условиям и без стресса принимать правильные решения. Такой навык, однозначно, пригодится в школе. Пару раз в неделю устраивайте ребенку полезные «встряски». Например, можно вызвать его на семейное соревнование «кто красивее нарисует медведя только левой рукой», поменять привычный маршрут от дома до магазина или парка и предложить вместе найти нужный путь обратно. Хорошо работает и изучение фраз на иностранном языке, что рекомендуется делать не в скучной и рутинной обстановке за столом, а во время просмотра отрывка любимого мультфильма в оригинале.

4. Составляйте «фоторобот» прохожих

Во время прогулок обращайте внимание школьника на прохожих, предлагая составить «фоторабот». Пусть ребенок постарается запомнить, как выглядит человек: какого цвета волосы у человека, какие у него брови и одежда. С помощью такой полезной привычки мозг школьника приспособится быстро обрабатывать информацию и воспроизводить полученные сведения, что очень полезно во время учебы.

5. Практикуйте физическую разминку

Спорт улучшает работу мозга и прокачивает память, поэтому в списке полезных привычек, которые подготовят ребенка к школе, он должен занимать обязательное место. Время от времени придумывайте для детей веселые спортивные задания со скакалкой, мячом или просто классической зарядкой под любимую музыку. Это отличный способ научить ребенка принимать быстрые решения и заодно повысить настроение.