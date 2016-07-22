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Кормим крокодильчиков! Видео с игрушками. Развлечения для детей.

Кормим крокодильчиков! Видео с игрушками. Развлечения для детей.

Сегодня у детективов из Гёрл Квест тренировочный день. А это значит, мы приготовили новые развивающие игры для детей! Будем кормить крокодильчиков.

Для этого нужны смелость и ловкость. Их и потренируем. Но сначала игрушку необходимо собрать, а это тоже непростая задача. 

Интересно, что получится у Маши и Наташи? Смотри новое видео для детей - и узнаешь!

Маша и Наташа - настоящие детективы из агентства "Герл Квест". Они проводят игрушечные расследования, играют в развивающие игры, делятся секретами детективного мастерства и всегда находят новые приключения на свои головы!

развивающее видео
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