«Из школы уйдут отметки, классы и уроки»

Первая реакция нормального человека на подобные заявления — а что вообще тогда останется? Видимо, поскольку попытки нашей либерально-западнической общественности переписать историю страны в школьных учебниках в последние годы были разоблачены и получили широкую огласку, эти «деятели» решили теперь изменить саму школу до неузнаваемости.

Напомню, что так называемая «реформа» образования (по факту — уничтожение лучшей в мире советской образовательной системы) началась с ВШЭ (Высшей школы экономики) в начале 90-ых.

В ноябре 1992 года постановление о создании «Вышки» подписал Егор Гайдар. Изначально именно она стала полигоном для обкатки «Болонской системы», целью которой было сделать дипломы российских вузов котируемыми за рубежом. Соответственно, с того момента, как Россия перестала «платить и каяться» перед «цивилизованным Западом» затея эта потеряла смысл почти полностью. Да и сама идея дипломированных специалистов «на экспорт»подразумевала под собой конвейер по утечке мозгов за границу.

В 2003 году партия «Яблоко» и её вождь Григорий Явлинский продвинули закон о «реформе» образования. Тем самым запустив процесс окончательного разрушения образовательной системы в России.

Сегодня идёт процесс «слияния и поглощения» ВУЗов, школ и других учебных заведений.

Рекомендую также прочесть письмо одной из читательниц блога, как говорят, с места событий, которая рассказывает как с приходом нынешнего министра Ливанова активно взялись за «реформу» педагогики. Ведь именно педагогика определяет, как, каким образом, будут учить наших детей.

И вот в СМИ появляется заявление неких работников системы педагогики, которые делают заявления слабо граничащие со здравым смыслом:

Москва. 28 апреля. ИНТЕРФАКС — Школьное образование в будущем ждут кардинальные перемены: в частности, исчезнут привычные отметки, звонки на урок и с урока и замечания в дневниках, заявил директор института «Высшая школа образования» Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Константин Зискин. «Что уйдет и что придет? Первое: из школы уйдут отметки. Второе: из школы уйдут классы и уроки. Третье: из школы уйдет само понятие „вызвать родителей в школу“, такого не будет никогда. Родители будут приходить, конечно, но „вызвать родителей“ не будут. В школах также не будет замечаний в дневниках, даже в электронных», — сказал К.Зискин на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» в четверг.

http://www.interfax.ru/presscenter/506151

То есть всё то, что лежало в основе обучения целых поколений, что составляло фундамент традиционной образовательной системы — всё это будет уничтожено.

Он пояснил, что, получая отметку за выполненную работу, школьник забывает все то, что выучил — это следствие «эффекта отложенного действия». В качестве альтернативы в российском образовании, по его мнению, может остаться фиксация прогресса успеваемости, которая сгладит этот эффект. Останутся также экзамены, но их смысл изменится: они будут диагностировать прогресс, а не оценивать. «Некоторое время назад проводили исследование, связанное с проблемой оценивания. Выяснилась очень интересная вещь: в психологии давно доказано, что есть такой эффект отложенного действия — если человек что-то делает, и действие не окончено, то он это запоминает лучше», — пояснил К.Зискин. По его словам, также изменится школьное пространство и время — уйдет жесткая граница между уроком и переменой, и, как следствие, не станет звонков с урока и на урок.

http://www.interfax.ru/presscenter/506151

Кто проводил исследование? Где его результаты в свободном доступе? Нас всегда учили — взялся за дело, доведи дело до конца. Г-н Зискин настаивает, что «если человек что-то делает, и действие не окончено, то он это запоминает лучше». Если такая концепция ложится в школьное обучение, когда формируется личность человека и закладывается фундамент его мировоззрения, то мы получаем целое поколение людей, которые не будут в состоянии довести до конца ни одно дело, ведь «это запоминается лучше».

Чтобы было понятнее, вот пример. Человеку поручают ответственное задание на работе или на месте службы. Но он не доводишь его до конца — «так запоминается лучше». Другой пример — молодой человек познакомился с девушкой. Но по новым воспитательным принципам жениться на ней вовсе не обязательно. Ведь «так запоминается лучше».

Понимаете как это повлияет на характер будущего поколения в целом? Новое поколение будет более флегматичным, расхлябанным, дизориентированным.

«Такие звонки, когда прозвенел звонок — и все разошлись по урокам, — я думаю, что этого не станет в совсем ближайшем будущем. Кстати, в Финляндии уже этого нет. Там уроки проходят иначе, у них нет такого, что „у нас у всех по расписанию урок“. Существует такое свободное некое пространство, где они изучают математику, физику. У них есть, конечно, часы, когда они встречаются по некому вопросу, но у них нет такого, что прозвенел звонок — они должны выдохнуть в течение 15 минут и идти к другому преподавателю», — отметил К.Зискин.

http://www.interfax.ru/presscenter/506151

Кстати, а если в последнее время Финляндия часто проводит военные учения с США и другими членами НАТО на своей территории, может быть и мы тоже станем проводить аналогичные учения? Особенно радует в устах мужей-от-педагогики фразы типа «такое свободное некое пространство». Что значит«некое»? Ваша задача — с точностью до мельчайших деталей проработать учебный процесс, а не сыпать абстрактными терминами.

Система образования должна работать как часы — чтобы мы могли с уверенностью глядеть в будущее. Нам же подсовывается со стороны либералов некий абстрактный суррогат.

В свою очередь ректор МПГУ, академик Российской академии наук и Российской академии образования Алексей Семенов подчеркнул, что требует изменения и традиционное родительское собрание. «То же самое родительское собрание — ужасный жанр, который я с трудом переношу, но там все-таки есть возможность пообщаться. Родительское собрание может быть дистанционным, то есть оно может идти в „Скайпе“, и там люди сидят и смотрят, что происходит», — сказал А.Семенов.

http://www.interfax.ru/presscenter/506151

Вот она, ехидна либерализма, вылезла наружу: «я с трудом переношу». Эта очередная «реформа» затевается из-за личной неприязни г-на Семёнова к родительским собраниям? Он хотя бы представляет себе Скайп-конференцию с 30 подключенными родителями? Думаю, что весьма и весьма.

Для справки:

Институт «Высшая школа образования» — главное подразделение ведущего педагогического вуза России МПГУ, отвечающее за подготовку и переподготовку школьных учителей.

Подведу итог.

В общем, складывается впечатление, что поскольку поганить школьные учебники либералам теперь трудно (Сорос гранты не выделяет), они взялись за уничтожение самой школы. Превратить школы в «некий» кружок, который будет вместо выпускников превращать школьников в «неких» амёб или инфузорий-туфелек.

Уважаемые читатели! Прошу вас, будьте бдительны. Если вы лучше меня осведомлены в данной теме, работаете в системе образования и видите весь этот ужас своими глазами, пишите мне, пожалуйста, на почту.