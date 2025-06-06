Ингредиенты
Молоко - 100 мл
Соль - щепотка
Сахар - 60 г
Дрожжи свежие - 8 г
Яйцо куриное (мелкое) - 1 шт.
Мука рисовая - 100 г
Мука пшеничная - 150 г
Масло растительное - для жарки
- 292 кКал
- 1 ч. 30 мин.
- Б: 6.36
- Ж: 8.27
- У: 49.26
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Пончики из рисовой муки (с пшеничной мукой) готовить будем из таких ингредиентов.
В тёплом молоке развести сахар и дрожжи.
Спустя 10 минут добавить яйцо. Перемешать.
Добавить рисовую муку, соль и половину пшеничной муки.
Замешивая тесто, подбавляйте еще пшеничной муки, чтобы получилось мягкое, не липнущее к рукам тесто.
Прикрыть тесто и оставить на 30-40 минут.
Тесто слегка раскатать, вырезать круги, по центру также сделать "вырезку".
Жарить пончики в горячем масле до румяного состояния с обеих сторон.
Выкладывать пончики на тарелку с салфеткой.
Готовые пончики из рисовой муки можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита.
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