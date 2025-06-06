Пончики из рисовой муки

Пончики, приготовленные с рисовой мукой, отличаются от классических вариантов, на пшеничной муке. Структура у них чуть плотнее, они не такие воздушные, но интересные на вкус.

Ингредиенты Молоко - 100 мл Соль - щепотка Сахар - 60 г Дрожжи свежие - 8 г Яйцо куриное (мелкое) - 1 шт. Мука рисовая - 100 г Мука пшеничная - 150 г Масло растительное - для жарки 292 кКал

1 ч. 30 мин. Б: 6.36

6.36 Ж: 8.27

8.27 У: 49.26

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