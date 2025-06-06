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Пончики из рисовой муки

Пончики, приготовленные с рисовой мукой, отличаются от классических вариантов, на пшеничной муке. Структура у них чуть плотнее, они не такие воздушные, но интересные на вкус.

Ингредиенты

Молоко - 100 мл

Соль - щепотка

Сахар - 60 г

Дрожжи свежие - 8 г

Яйцо куриное (мелкое) - 1 шт.

Мука рисовая - 100 г

Мука пшеничная - 150 г

Масло растительное - для жарки

  • 292 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 6.36
  • Ж: 8.27
  • У: 49.26

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Пончики из рисовой муки (с пшеничной мукой) готовить будем из таких ингредиентов.

 

Фото 1

 

 

В тёплом молоке развести сахар и дрожжи.

 

Фото 2

 

 

Спустя 10 минут добавить яйцо. Перемешать.

 

Фото 3

 

 

Добавить рисовую муку, соль и половину пшеничной муки.

 

Фото 4

 

 

Замешивая тесто, подбавляйте еще пшеничной муки, чтобы получилось мягкое, не липнущее к рукам тесто.

 

Фото 5

 

 

Прикрыть тесто и оставить на 30-40 минут.

 

Фото 6

 

 

Тесто слегка раскатать, вырезать круги, по центру также сделать "вырезку".

 

Фото 7

 

 

Жарить пончики в горячем масле до румяного состояния с обеих сторон.

 

Фото 8

 

 

Выкладывать пончики на тарелку с салфеткой.

 

Фото 9

 

 

Готовые пончики из рисовой муки можно посыпать сахарной пудрой.

 

Фото 10

 

 

Приятного аппетита.

 

Фото 11

 

 

Пончики из рисовой муки, рецепт с фото
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