Как рисование влияет на развитие детей

Дети любят рисовать. Во всех странах и обществах дети создают картины, рисунки и рассказывают истории с помощью изображений, даже если в их распоряжении есть только палка и песок. Начиная с годовалого возраста и на протяжении всего детства дети раскрашивают картинки и рисуют всевозможные реалистичные и фантастические рисунки.

Детские рисунки часто поражают родителей и психологов, которые видят в них ключ к индивидуальным качествам, эмоциям и умственному развитию ребенка.

Рисунки – это отображение творчества ребенка и его чувства прекрасного. Рисуя, дети также развивают логическое мышление и символическое представление, поскольку учатся отображать окружающий мир в двухмерном пространстве, на бумаге. Рисование также развивает пространственную ориентацию ребенка, способствует обучению точным наукам и помогает регулировать эмоции во время стресса. Психолог Лев Выготский утверждал, что рисунки являются частью символической системы коммуникации, включающей в себя речь, чтение и письмо. Система коммуникации ребенка раскрывается в процессе развития. В буквальном смысле примитивные детские рисунки служат промежуточным звеном между устными и письменными формами языка.

Но как родители и учителя могут научить ребенка рисовать? Нужно ли это делать? И как именно это можно сделать? В художественной школе ребенка могут научить конкретным методам рисования. Но, кроме этого, маленькие дети любят играть в кубики, разыгрывать сценки или читать детские книги. Могут ли эти занятия повлиять на умение ребенка рисовать? Чтобы найти ответ на этот вопрос, американские психологи провели исследование.

Оно длилось 8 недель, и в нем принял участие 91 ребенок дошкольного возраста.

Дети были случайным образом распределены по трем группам, в каждой из которых они занимались определенным занятием: читали детскую книгу, строили из кубиков или играли в воображаемые ролевые игры. Вместе с тем каждая группа детей рисовала, и ученые исследовали, насколько влияли занятия детей на их навыки рисования: художественное мастерство, познавательные способности и т.д. Детские рисунки оценивались по пяти критериям: творческие способности, художественный талант, пространственная сложность, использование цветов и использование образов людей в рисунках.

Исследование показало, что навыки рисования у детей (в совокупности всех пяти критериев) в течение восьми недель улучшились. Дети, у которых навыки рисования были изначально выше, показали больший прогресс в обучении, хотя улучшение навыков наблюдалось у всех детей. Из трех занятий наиболее полезным для развития навыков рисования оказалось чтение книги: оно положительно повлияло на развитие творческих способностей, таланта и пространственной сложности. Группа, в которой дети строили из разноцветных кубиков, показали наибольший прогресс в использовании цветов в рисунках. Ролевые игры меньше всего повлияли на развитие навыков рисования, но в этой группе наблюдался наибольший прогресс в использовании образов людей в рисунках. Вероятно, это было связано с тем, что в ролевых играх на первый план выходят взаимоотношения между людьми.

Почему чтение оказалось оптимальным занятием для развития навыков рисования у детей? Психологи, которые работали с группой детей, которые читали книги, задавали детям много вопросов, связанных с иллюстрациями. Психологи часто останавливали процесс чтения, чтобы задать вопрос о цветах, пространственном расположении предметов и сюжетных элементах, изображенных на рисунках. Затем детям предлагалось коротко ответить на поставленные вопросы или обсудить рисунок. Иллюстрации чрезвычайно важны в детской литературе, поэтому, когда внимание ребенка обращают на детали этих иллюстраций, он лучше понимает, как должен выглядеть качественный рисунок. Рассматривая стиль и сюжет иллюстраций, дети смогли достигнуть прогресса в развитии творческих способностей, сложности и реалистичности своих рисунков. Иными словами, дети перешли от наблюдения к созданию собственных рисунков.

Рисование связано с развитием познавательной, эмоциональной сфер и символьного языка ребенка, восприятием пространства и обучением точным наукам. Поэтому родителям важно знать, какие виды деятельности, кроме формального обучения рисованию, способствуют его развитию. Рассмотренное выше исследование показывает, что родители и учителя могут использовать чтение иллюстрированных книг в процессе обучения ребенка рисованию.

Обращая внимание ребенка на цвета, формы, элементы сюжета и общее исполнение книжных иллюстраций, вы можете улучшить его мастерство в рисовании. Большинство психологических исследований на эту тему, которые проводились ранее, были посвящены интерпретации содержания детских рисунков. Однако дальнейшее исследование того, какие виды деятельности помогают ребенку развивать его навыки, поможет понять, как можно совместить досуг ребенка с его развитием.