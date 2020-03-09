Дай, хочу, купи! Как не подсадить ребенка на потребительскую иглу

Если комната ребенка утопает в игрушках, детский шкаф ломится от одежды, а вы все чаще слышите в свой адрес только слово «купи», видимо, ваше чадо оказалось на потребительской игле. И не так важно, сколько лет наследнику, семь или семнадцать, от этой «болезни» никто не застрахован. Что делать, объясняет психолог Мария Меркулова.

Правило № 1

Когда ребенок идет в школу, у него начинается взрослая социальная жизнь. В это время рекомендуется давать ему так называемые «взрослые деньги». Их можно выдавать, например, раз в неделю за то, что ваше чадо исправно ходит в школу, учится, выполняет домашние задания и какие-то несложные обязанности по дому, которые за ним закреплены, допустим, убирает свою комнату или протирает пыль.

Но здесь есть один очень важный момент: вы не должны платить за оценки, иначе сформируете неправильную мотивацию! Когда учитель задает домашние задания, ученик несет ответственность перед собой, перед педагогом, перед классом, а не перед родителями. Материальный стимул здесь лишний.

Что «взрослые деньги» дают ребенку? Он учится распоряжаться ими, копить их на какую-то дорогую вещь, понимать их ценность. Маме с папой не нужно вмешиваться в этот процесс.

Да, вы можете объяснить, что тратить средства на вредную еду и другие подобные вещи не стоит, но каждый день доставать школьника вопросами — «А сколько у тебя осталось?», «Почему ты ничего не покупаешь?» — точно не надо.

Помните, что подсесть на потребительскую иглу проще всего, когда у человека чего-то нет, но ему этого очень хочется, поэтому сумма, которую вы выдаете, не должна быть слишком маленькой. Впрочем, и очень большие суммы тоже не приветствуются, ведь тогда ребенок не будет понимать ценность денег.

Замечу, что количество средств, которые вы даете раз в неделю ребенку, может иногда сокращаться. Мы не зря называем их «взрослыми деньгами». Если школьник забывает о своей «взрослости», ему можно напомнить о ней рублем. Например, вы видите, что сын начал опаздывать на учебу, не собирает портфель, не следит за собой, учителя на него жалуются. Естественно, в этой ситуации ему нужно напомнить, что взрослые люди себя так не ведут. И можно даже урезать количество выдаваемых денег.

Правило № 2

Если у вас нет возможности в настоящий момент купить что-то ребенку, не стесняйтесь сказать об этом, особенно если ему уже исполнилось 7 лет. Предложите прийти в магазин в следующий раз, например, после вашей зарплаты. В ситуации, когда вещь слишком дорогая и семья в принципе не может себе ее позволить, конечно, важно проговорить такие моменты. Повзрослевшему ребенку, способному контролировать свои эмоции и поведение, всегда можно предложить вместе накопить на какую-то покупку.

Очень важно озвучивать детям причину своего отказа и не использовать фразы-отговорки («Потому что я так сказала» и подобные).

Правило № 3

Поддержите инициативу подростка подработать на каникулах, ведь когда человек знает, как достаются деньги, и учится ими распоряжаться, его шансы оказаться на потребительской игле уменьшаются. Многие родители этого не понимают и начинают отговаривать своих детей: «Наработаешься еще, вся жизнь впереди!» Не надо этого делать.

И еще один момент, о котором надо помнить, если уж ваше чадо выразило желание где-то подработать: не надо пристраивать его в семейный бизнес. Иначе того позитивного эффекта, который нам нужен, ребенок не получит, пусть он лучше работает в какой-то сторонней организации (максимум — у ваших друзей), где зарплату ему будет выдавать не папа-директор, а абсолютно незнакомый человек.

Правило № 4

Не опережайте желания ребёнка. Прежде чем что-то приобрести, дождитесь, пока у него сформируется потребность в какой-то вещи. Не надо бежать впереди паровоза. Следуя этой простой тактике, вы сможете легко избежать ситуаций, когда вашего ребенка будут окружать горы ненужных игрушек и одежды.

Безусловно, можно делать различные приятные сюрпризы. Но они не должны быть каждый день, когда бабушки, дедушки и родители всё время приезжают с работы с какими-то подарками для своего ненаглядного внука и сыночка.

Правило № 5

Нельзя жестко манипулировать ребенком с помощью каких-то вещей, родителям не нужно отнимать его собственность. Например, вы решили наказать свое чадо тем, что отняли у него мобильный телефон на неделю. Что будет дальше? Во-первых, он учится у вас поступать точно так же, т. е. манипулировать. Во-вторых, вы повышаете в его глазах ценность определенного предмета. Чтобы понять, как это работает, просто вспомните человека, который сел на диету: ему тут же хочется все и сразу, потому что запретный плод всегда сладок.

Если ребенок действительно провинился, вы можете наказать его другим способом: лишите какого-то удовольствия. Допустим, отмените намеченный поход в кино или прогулку, но не отбирайте вещи!

Правило № 6

Не нужно жертвовать своими основными нуждами, чтобы сделать дорогой подарок ребёнку. Все покупки должны делаться исходя из материального достатка семьи. Некоторые мамы готовы ходить в обносках, лишь бы купить своему чаду желанную последнюю модель смартфона. Поверьте, это лишнее.

Правило № 7

Нельзя заменять деньгами или вещами невнимание к ребёнку, оправдывать своё отсутствие дома. Так обычно поступают сильно занятые родители. Все мы знаем примеры, когда воспитанием занимаются бабушка с дедушкой, а мама с папой приезжают раз в неделю или раз в месяц и привозят кучу подарков. Таким образом они показывают ребенку, что любовь и подарки — это одно и то же, и помогают ему подсесть на потребительскую иглу.

Правило № 8

Рассказывайте ребенку о своей работе, о тех трудностях, с которыми вы сталкиваетесь, ну и, конечно, об успехах тоже. Если у вас есть возможность, пригласите его к себе в офис или на производство, чтобы показать, что деньги достаются не просто так. Но только не надо его пугать и погружать в свои проблемы, все должно быть в меру. Главное — дать понять ребенку, что вам начисляют зарплату за то, что вы прикладываете для этого определенные усилия.

Правило № 9

Навсегда забудьте фразы в духе «Я тебя кормлю», «Ты живёшь в моём доме» и т. д. Когда вы их произносите, то нарушаете безопасность ребёнка, он начинает чувствовать сильный дискомфорт. Такие слова заставляют его задуматься о том, чтобы уйти из дома. А для этого, естественно, нужны деньги. Где их взять, причем быстро, он не знает, и это формирует у него невроз и желание иметь много денег, лишь бы поскорее стать независимым. Я не говорю, что зарабатывать — это плохо. Но, если первоначальной мотивацией будет именно «сбежать из дома» и страх отсутствия средств, это плохо. Деньги для такого человека будут главной ценностью.

Правило № 10

Родители подают пример своему ребенку. Если вы неразумно тратите деньги, не умеете вести бюджет и сами сидите на потребительской игле, ребенок будет вашей копией. Поэтому, прежде чем предъявлять какие-то претензии к чаду, проанализируйте свое собственное поведение. Возможно, ваш шкаф уже ломится от одежды, которую вы не носите, или вы готовы практически голодать, чтобы купить какую-то вещь. Так чего же вы ждете от ребенка?