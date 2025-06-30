Печенье «Мадлен» (классический рецепт)

Соберите необходимые ингредиенты для приготовления печенья «Мадлен» по классическому рецепту. Яйца и молоко нужно заранее достать из холодильника. Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры.

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Разрезать стручок ванили вдоль пополам и выскрести ножом семена.

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В миске взбить яйца с сахаром и семенами ванили в течение 5-10 минут. Сахар должен полностью раствориться.

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Добавить просеянную муку и разрыхлитель, перемешать. Влить растопленное сливочное масло и снова перемешать.

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Добавить молоко и взбивать, пока тесто не станет однородным и гладким.

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Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и отправить в холодильник минимум на 2 часа.

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За 30 минут до приготовления форму для печенья «Мадлен» поместить в морозилку.

Духовку разогреть до 200°С (конвекция). Достать тесто из холодильника и заполнить им формочки.

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Готовить 8-10 минут.

Классическое печенье «Мадлен» готово. Извлечь его из формы и остудить на решетке.

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Приятного аппетита!