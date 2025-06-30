Печенье «Мадлен» (классический рецепт)

Ингредиенты
Сливочное масло - 80 г
Сахар - 130 г
Яйцо - 2 шт.
Мука - 160 г
Разрыхлитель - 6 г
Молоко - 80 г
Ваниль - 1 стручок
- 334 кКал
- 2 ч. 40 мин.
- Б: 5.59
- Ж: 14.63
- У: 45.21
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите необходимые ингредиенты для приготовления печенья «Мадлен» по классическому рецепту. Яйца и молоко нужно заранее достать из холодильника. Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры.
Разрезать стручок ванили вдоль пополам и выскрести ножом семена.
В миске взбить яйца с сахаром и семенами ванили в течение 5-10 минут. Сахар должен полностью раствориться.
Добавить просеянную муку и разрыхлитель, перемешать. Влить растопленное сливочное масло и снова перемешать.
Добавить молоко и взбивать, пока тесто не станет однородным и гладким.
Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и отправить в холодильник минимум на 2 часа.
За 30 минут до приготовления форму для печенья «Мадлен» поместить в морозилку.
Готовить 8-10 минут.
Классическое печенье «Мадлен» готово. Извлечь его из формы и остудить на решетке.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии