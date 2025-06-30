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Печенье «Мадлен» (классический рецепт)

Печенье «Мадлен» отличается своей уникальной формой, напоминающей маленькие ракушки. В приготовлении этого простого, на первый взгляд, изделия есть несколько нюансов и тонкостей, соблюдая которые можно получить фантастический результат. Например, тот самый парус — бугорок на обратной стороне печенья, который возвышается и выделяется более светлым оттенком.
Правильная форма, температура, рецептура и созревание теста — всё это из простого состава делает нежный, мягкий, приятный десерт с приятным балансом сладости и остальных оттенков вкуса.

Ингредиенты

Сливочное масло - 80 г

Сахар - 130 г

Яйцо - 2 шт.

Мука - 160 г

Разрыхлитель - 6 г

Молоко - 80 г

Ваниль - 1 стручок

  • 334 кКал
  • 2 ч. 40 мин.
  • Б: 5.59
  • Ж: 14.63
  • У: 45.21

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите необходимые ингредиенты для приготовления печенья «Мадлен» по классическому рецепту. Яйца и молоко нужно заранее достать из холодильника. Сливочное масло растопить и остудить до комнатной температуры.

 

Фото 1

 

 

Разрезать стручок ванили вдоль пополам и выскрести ножом семена.

 

Фото 2

 

 

В миске взбить яйца с сахаром и семенами ванили в течение 5-10 минут. Сахар должен полностью раствориться.

 

Фото 3

 

 

Добавить просеянную муку и разрыхлитель, перемешать. Влить растопленное сливочное масло и снова перемешать.

 

Фото 4

 

 

Добавить молоко и взбивать, пока тесто не станет однородным и гладким.

 

Фото 5

 

 

Накрыть миску с тестом пищевой пленкой и отправить в холодильник минимум на 2 часа.

 

Фото 6

 

 

За 30 минут до приготовления форму для печенья «Мадлен» поместить в морозилку.

Духовку разогреть до 200°С (конвекция). Достать тесто из холодильника и заполнить им формочки.

 

Фото 7

 

 

Готовить 8-10 минут.

 

Классическое печенье «Мадлен» готово. Извлечь его из формы и остудить на решетке.

 

Фото 8

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 9

 

 

Печенье «Мадлен» (классический рецепт), рецепт с фото
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