Кто защитит российского учителя?

Сергей Перминов выслушивает приговор мирового суда Екатеринбурга. Мягко говоря, очень неоднозначное решение. Впрочем, вполне ожидаемое

Пьеса из Екатеринбурга

Школьник перешел на «ты» и заявил: «Ты не должен был кидать в меня ручку!». На мои замечания он не прекращал тыкать. Тогда я схватил парня за воротник кофты и попытался силой привести сопротивлявшегося подростка в кабинет директора. Но он вырвался и убежал.

Куда идем, сограждане?



Усилиями блогера Сергея Колясникова (справа) удалось собрать сумму, покрывающую и штраф, и судебные расходы Сергея Перминова (слева)

Очень много красивого организуется в России для популяризации профессии педагога. Конкурсы «Учитель года», «Воспитатель года», «Первый учитель» и прочие.Каждый год 1250 педагогов получают премию за достижения в педагогической деятельность – целых 200 тысяч рублей после вычета налогов. К слову, на эту премию совсем не действует инфляция – за последние лет десять она увеличилась как раз на величину подоходного налога.Но не о деньгах сейчас речь, а об общественном признании. С этим неплохо. В профильном Министерстве просвещения несколько лет назад приготовили целый сонм ведомственных наград – нагрудные знаки «Молодость и Профессионализм», «Почетный наставник», «За верность профессии» и много чего еще. Есть и медали. Имени К. Д. Ушинского и Л. С. Выготского. Немного отступая в сторону, заметим, что ни одна из них не несет никакой материальной выгоды. Кроме труднодоступного знака отличия «Отличник просвещения» – это единственная награда, дающая право на присвоение звания «Ветеран труда». А еще у педагога ежегодный отпуск в 56 суток и досрочная пенсия при наличии 25 лет стажа. В общем, работай не хочу. Только вот не хотят. На данный момент дефицит кадров в школьном образовании достигает 600 тысяч человек. И нехватку эту компенсировать в обозримом будущем не удастся. Разве что рождаемость упадет до самого дна, и детей просто не будет в школах.На фоне всего этого условно удовлетворительного благообразия настоящей пощечиной выглядитСергея Перминова, учителя физики екатеринбургской школы. На уроке в 8 классе молодой педагог столкнулся с обыкновенным в современной российской школе явлением – хамством со стороны подростков. Они решили проверить начинающего учителя (по словам коллег, в школе Сергей работал с начала сентября) «на слабо». Занимались на уроке чем угодно, но не физикой, на замечания, само собой, демонстративно не реагировали. Перминов не справился с эмоциями и метнул в недоросля ручку. Говорят, попал. А потом услышал отборные маты в свой адрес. Оставил после уроков, попытался объяснить, где и в чем юноша неправ. Позже педагог так описывает разговор:Мировой суд Академического района Екатеринбурга наказал учителя физики 1,5 годами принудительных работ и обязал его выплатить школьнику 120 тысяч рублей компенсации за его морально-нравственные страдания. Сергей Перминов, не выдержав унижения, уволился и теперь работает мастером по установке домофонов. Конец пьесы, занавес.Более удачной антирекламы для педагогической профессии и придумать сложно. Можно потратить миллиарды на привлечение молодежи в педагогические вузы и на социальное стимулирование молодых педагогов. На материальное стимулирование денег у государства, видимо, нет. Можно с высоких трибун рассказывать, сколько молодых педагогов пришли в школу 1 сентября, и умалчивать, сколько уволились после первой-второй четверти. А можно показательно унизить Сергея Перминова за безобидный поступок. Да, именно унизить. Иначе нельзя назвать обязательство выплатить малолетнему хаму 120 тысяч рублей. По букве закона это называется «неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Представляете, какое моральное удовлетворение испытывает сейчас тот самый восьмиклассник? И как ему завидуют такие же, как он? Это же замечательный повод провокацией отсудить неплохую сумму с учительской зарплаты.Как мы понимаем, никакой реакции правоохранительных органов в отношении ученика, оскорбившего Сергея Перминова, не последовало. Продолжаем сдувать пылинки с хулиганов. А сколько раз чиновники от образования заявляли о новом уровне защиты учителей от хамства на уроках. Мало того, в декабре 2023 года был принят соответствующий закон. Но в случае Перминова наказание получил только педагог. Поверхностный поиск не нашел ни одного случая, когда ученик был бы привлечен к ответственности по новому закону. С конца 2023 года, между прочим. Ученики все поголовно стали паиньками? Разумеется, нет. Просто закон этот не работает. Как и многие другие применительно к учительству. Например, сейчас запрещено в классы школьникам проносить телефоны. Работает? Если и да, то далеко не во всех школах. Вот так же и закон о защите чести и достоинства учителя. Вся надежда на общественное мнение. Благо в социальных сетях поднялось возмущение действиями мирового суда Академического района Екатеринбурга. Говорят, даже собирают всем миром деньги для Перминова.А обществу после таких катастроф придется мириться с целым рядом последствий. Первое – молодые педагоги все больше будут игнорировать свою профессию. Денег платят мало, хамят, а еще имеется вполне реальная перспектива оказаться на скамье подсудимых. Сложно будет с таким клеймом позже вообще себе работу подыскать. Второе – учителя с большим стажем с еще большим энтузиазмом побегут из школы. Их заклевали бюрократией, неудовольствием родителей и хамством учеников, скромной заработной платой. А на ниве репетиторства деньги совсем другие, и тут уже педагог нужен ученику, а не наоборот. Бизнес – и ничего личного.Самое печальное в этой истории, что общество, похоже, заслужило такое образование. Учитель бесправен, а ученик – центр вселенной. Престиж профессии педагога снижается, а с ним и постепенно упадет уровень квалификации. Не пойдет талантливый учитель в школу – учить останутся посредственности. А кого они могут воспитать? Правильно – только таких же посредственностей. Круг замыкается, друзья. Достаточно посмотреть, что творится на родительских собраниях. Сколько прав и свобод, оказывается, у наших несовершеннолетних. При полном отсутствии обязанностей. И все это растет на почве тотальной родительской поддержки. А сколько в России педагогов вынуждены были уволиться из-за травли со стороны родителей? Выживают из школы в прямом смысле слова. Такое ощущение, что все социальное напряжение и стресс наши граждане выливают на учителей. На остальные категории россиян, видимо, проецировать недовольство опасно для здоровья.Ложку оптимизма в конце позволим себе. У государства есть все рычаги для усмирения зарвавшихся школьников. Удалось же сбить волну поджогов трансформаторов в 2022-2023 годах. Образцово-показательно покарали несколько товарищей, и сейчас даже самый отмороженный семь раз подумает, вестись ли на бандеровские провокации. Нет, конечно, садить в тюрьму за мат в классе будет перебором, но вот кругленький штраф, а то и принудительные работы были бы в самый раз. Пять-шесть таких случаев, о которых расскажут на «Первом канале», и эффект будет поразительный. Только тогда учитель почувствует защиту и поддержку от государства не на бумаге. А пока закон в России силен и справедлив, но как-то мимо учительских интересов.