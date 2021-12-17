«Спеца» по цифровой трансформации Минпросвета посадили в лужу в Совете Федерации



Во вторник 14 декабря в Совфеде состоялся «круглый стол», посвященный цифровизации информационной и образовательной среды, а именно – рискам и угрозам безопасности семьи и детства, перспективам их преодоления. Тема более чем наболевшая для всего родительского сообщества и защитников нацбезопасности. Интрига намечалась с самого начала – в рядах экспертов-защитников детей значились к.ю.н. Анна Швабауэр и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, а отчитываться о «прекрасной и прогрессивной» цифре от Правительства отрядили директора Департамента цифровой трансформации и больших данных Минпросвета Андрея Горобца и директора Департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры Дмитрия Угнивенко. Вечер обещал быть не томным, и ожидания полностью оправдались.



Началось все с речи Горобца, а у слушающих сразу начались проблемы с восприятием информации. Почему? Сейчас поймете – точнее, вряд ли вы что-то поймете из спича этого чиновника. Но уже можно догадаться, что о рисках и угрозах от цифры он рассуждал в последнюю очередь. Его главной целью было пропиарить цифровые образовательные платформы и цифровое «обучение» – под это его конторка в Минпросвете и создавалась в 2020 г.



«Министерство уделяет колоссальное внимание информатизации, ради использования IT на благо традиционного обучения. В начале 2021 года по результатам совета с участием министра Сергея Кравцова было подготовлено письмо на имя президента с просьбой организовать и реализовать механизм школьного интернета как не просто техническую составляющую, а некую составляющую общего вида (???), которую можно использовать не только для работы педагогов, но и в первую очередь для учеников и родителей, которые стали бы нашей поддержкой, нашей основой в этой работе. Иногда и в большинстве случаев мы видим, что непонимание родительского сообщества, тех вопросов, которые сейчас происходят в цифровую эпоху, влечет за собой негатив с точки зрения детей, которые в этом разбираются больше. Складывается интересная ситуация, когда дети учат своих родителей, бабушек и дедушек, как пользоваться гаджетами и т.д. И возникает такой диссонанс, когда взрослый чувствует свою невозможность освоить то или иное устройство. И тем самым возникает такое недопонимание…



Чтобы это исключить, было подготовлено письмо на имя президента и Владимир Владимирович поддержал нашу инициативу по созданию школьного интернета. В результате была организована рабочая группа ведущих специалистов в области информационных технологий, информационной безопасности, где мы обсудили, что может сделать министерство, чтобы стандартизировать это направление» , – начал свою пространную речь Горобец.



Что из сказанного поддается расшифровке? Почти все. Цифровизация школы, оказывается, идет «на благо традиционного обучения», а не поглощает и не замещает его. При этом школьный интернет должен стать «общей составляющей» в процессе обучения, а поддержку в этом деле министерство ожидает, прежде всего, от детей. Ведь они больше разбираются в гаджетах, и уже готовы сами учить родителей, которые показывают непонимание. Дальше Горобца совсем понесло:



«Министр цифры сказал, что нам надо не только интернет в школах, но и специальные детские тарифы (?), которые бы позволили правильно рассказать детям, как пользоваться теми или иными гаджетами, и чтобы в этом интернете существовали все правильные верифицированные ресурсы, которые можно использовать для школьного обучения, отдыха и так далее.



Второй момент – программное обеспечение, как на смартфонах, так и на компьютерах, которое должно проходить верификацию, оценку возможностей влияния. Это не только игры, но и различные механизмы взаимодействия, соцсети и так далее. И наивысший уровень – это конечно верифицированный цифровой образовательный контент, который должен находиться в сети интернет, не просто школьной, а в обычной сети интернет, и взаимодействовать с другим контентом.



И еще один важный момент, который поддержали министр и президент – цифровой психолог. В сети интернет должен быть психолог, который должен не просто разбираться в цифровых технологиях, но и помочь родителям, потому что обычно негатив идет через родителей, когда они не понимают, не разбираются – и это воздействует на детей, которые пугаются где-то, не могут сориентироваться…»



«Обычно негатив (по отношению к детям – прим. ред.) идет через родителей, когда они не понимают, не разбираются…», – мы просто выделим эту фразу, чтобы вы ее перечитали и осознали. Вот, оказывается, какой у нас главный источник негатива (и опасности) для детства – «не прогрессивные» мамы и папы. А если ребенок «не может сориентироваться» в цифре – это все от глупости родителей, они во всем виноваты, а не Минпросвет с Минцифрой. Это фактически дословное повторение западных ювенальных методичек. Насчет специальных детских тарифов у операторов для раннего загона ребенка в цифру – тут у нас цензурных комментариев не остается.



Сенаторы спросили чиновника по поводу цифровой образовательной платформы (в рамках эксперимента ЦОС). Горобец ответил: в настоящий момент этот продукт внедряется только в 15 регионах.



«Сейчас мы анализируем возможности, которые может дать ЦОС. Это, прежде всего, верифицированный образовательный контент. Это очень нужно и полезно. Пока у нас разработан контент для 8 таких предметов, в следующем году их будет 9. К 2024 году мы покроем 41 предмет – все от начальной школы до средней. И это будет не замена традиционного образования, а помощь для создания педагогу возможностей для использования новых технологий с учетом его потребностей.



Риски же я вижу в том, что могут превалировать замены традиционных форм на электронные и дистанционные. Этого нельзя допустить, мы должны остаться в традиционной парадигме обучения. Педагог должен в первую очередь взаимодействовать с детьми, с залом, который перед ним находится, и показать детям те возможности, которые предоставляет цифровизация. И через какие-то элементы дополнительные это будет доступно», - попытался было отбиться Горобец



Cенатор уточнила вопрос: «Там же могут быть дневники в электронном виде, запись ОГЭ, ЕГЭ, могут быть результаты олимпиад, то есть эта платформа, которая включает персональные данные».



На это Горобец ответил: «Есть поручение президента РФ, в рамках которого мы вносим изменения в законодательство в части добавления оговорки о том, что ПД должны обрабатываться в государственной информационной системе, на уровне субъектов РФ. У нас есть много законодательных актов и есть контрольно-надзорные органы, которые могут обеспечить защиту ПД. Кроме того, мы планируем рассмотреть вопрос обезличивания ПД, которые нужны для образовательного процесса. Не будет единого хранилища, все будет разнесено по регионам».



Вопрос чиновнику от Екатерины Мизулиной: «Мы получаем много вопросов в Лигу безопасного интернета, и в основном они связаны с добровольностью платформ. В основном люди говорят о принуждении к регистрации на этих платформах, о законности сбора ПД детей. Вот читаю одно из обращений: «К «Сферуму» очень много вопросов. Он разработан на базе «ВКонтакте» - это социальная сеть, но при этом указано, что родители не имеют доступа к странице ребенка. В то же время «Сферум» не несет ответственности за группы с деструктивным контентом, которых в ВК в изобилии. Отслеживать это должны сами учителя и школа. Интересно, они об этом знают?»



Что касается тематики скулшутинга, мы абсолютно согласны, что это надо приравнивать к терроризму. Но вот нам стало известно, что в школах организовывались тематические классные часы по этой теме, при участии Национального антитеррористического комитета, где детям рассказывали в подробностях о колумбайнах. Мы считаем такое недопустимым, потому что по сути это была пропаганда скулшутинга детям», - подчеркнула Мизулина.



Горобец ответил: «В настоящий момент никакого взаимодействия с ВК платформа «Сферум» не имеет. Пока это промежуточный вариант, потому что по распоряжению Правительства основным инструментом идентификации у нас будет ЕСИА. Плюс мы видим, что негатив присутствует, и пропагандируем среди коллег, что это абсолютно добровольно. Никакого принуждения тут нет. Принимайте свои решения, вы можете спокойно отказаться».



Звучит весьма оптимистично, осталось только рассказать все это мамам и папам школьников и убедить их в полной добровольности. Эксперт СФ и общественница Анна Швабауэр напомнила Горобцу о фактах реальных угроз и попытках принуждения граждан к ЦОС:



«На самом деле у нас есть письма от родителей, что принуждение идет очень жестко порой, даже угрожают тем, что отберут детей, т.к. родители якобы не обеспечивают ребенку право на образование, отказываясь от цифровой платформы.



У нас сейчас внедряется ЦОС, но отсутствуют СанПиНы для него, у нас есть соответствующие данные из самого Минпросвета по теме. И есть вопрос о том, насколько безопасно все это для развития детей, потому что есть научные исследований разных ученых, свидетельствующих о вреде цифры и интернета для школьников, приводящих к экранной и цифровой зависимости. Причем в учебниках с первого класса детям дают задания типа «найди в интернете...» Если у нас нет таких санправил, как же внедряется ЦОС?»



Горобец: «Мы думаем, что за этими вещами должен быть воспитательный, педагогический и контрольный надзор. Нельзя злоупотреблять любыми вещами, мы это прекрасно понимаем. Поэтому везде говорим, что санитарные нормы, ныне существующие, не в полной мере охватывают цифровизацию. Но мы стремимся к тому, чтобы разнообразить деятельность детей за компьютером. Тут конечно же вопрос к родителям, которые должны ограничивать использование компьютера, если это необходимо. Второе – уроки не должны длиться дольше, чем это прописано в СанПиНе».



Анна Швабауэр: «Но есть же приказ Минцифры №600, в котором сказано, что доля заданий для детей в электронной форме к 2024 г. должна составлять 70%. В Стратегии цифровой трансформации образования, принятой летом 2021 г., написано: «К 2024 г. 100% cлучаев домашних заданий должны проверяться с помощью цифровых алгоритмов». В нормативной базе заложен тотальный переход на цифровизацию».



Будучи припертым к стенке, Горобец начал плести нечто совсем не вразумительное:



«Нет, тут речь абсолютно не об этом… Тут только про те домашние задания, которые изначально делаются в цифровой форме, а не про все домашние задания».



Коллегу попытался поддержать Дмитрий Угнивенко из Минцифры:



«Цифровизация стремительно ворвалась в нашу жизнь, и наша ключевая задача – оградить детей от нежелательного контента. И сделать максимально доступным позитивный образовательный материал. Минцифры разработало единую сеть передачи данных (ЕСПД), до конца 2020 к ней должны быть подключены все образовательные учреждения, а именно – школы. Начиная с 2021 г. – все спец. образовательные организации».



Просто представьте: единая система на ВСЕ обр. учреждения?! Это разве безопасно? Пытаются фильтровать ресурсы, давать детям доступ только к доверенным сайтам, причем еще до поступления интернет-трафика в школы.



«Что касается проверки заданий в электронном виде, это касается 100% заданий, которые и задаются в электронном виде, а не вообще всех заданий. Поэтому о тотальной цифровизации, о полном переводе д/з в электронный вид речи не идет».



Но Анна де-юре был совершенно права. Формулировка из приказа Минцифры №600 звучит четко и недвусмысленно, и она прямо ее зачитала:



«Доля домашних заданий в цифровой форме должна составить 70%... 70% от чего? Что берется за 100%? Очевидно, доля всех домашних заданий. Тут однозначная трактовка».



На это чиновники министерств ничего не смогли возразить, и тогда эксперт попросила их внести соответствующие поправки в нормативные акты, чтобы они соответствовали их же объяснениям.



Швабауэр продолжила: «Здесь Минпросветом говорилось о добровольности регистрации на платформах, но если мы возьмем тот же приказ Минцифры №600, увидим, что там сказано: «доля учащихся с цифровым профилем на платформе ЦОС должна составлять 100% к 2030 г.» Как нам это понимать?»



Горобец и тут постарался перевести стрелки, но получилось просто смешно:



«Что такое количество цифровых профилей или цифровых портфолио на платформе ЦОС? Это те возможности, которые там могут получить те самые обучающиеся, которые имеются у нас здесь (???). Если они их не желают использовать, то… сейчас есть большое количество граждан, которые видят позитив в этих технологиях и хотят использовать их в своей работе, в том числе в образовании. Поэтому 30% здесь не заставление, не нагнетание вопроса количества. Хотя мне кажется, что уже больше 30% готово использовать цифровые технологии».



Причем здесь рассуждения о 30%, когда вопрос был задан о 100% в «цифровых профилях»? Поневоле появляются сомнения в адекватности таких представителей министерства.



Затем выступила Екатерина Мизулина, напомнив собравшимся в СФ о недавнем теракте в Серпуховском монастыре и обратив внимание на отсутствие серьезного разбора полетов на уровне властей и намерений решать эту проблему.



«Причина этих проблем в системе воспитания и образования детей. Мы видим, что энергию молодежи не могут направить в правильное русло, они не могут реализовать свою активность. Вместо того, чтобы активно работать с молодежью офлайн, создавать для нее новые секции, кружки, систему мотивации, их почему-то выталкивают в виртуальное пространство. Пропагандирует, например, блогеров через такие платформы, как «Учи.ру». Зачем это делается, абсолютно не понятно и не обосновано.



Мизулина рассказала, что родители сообщают о систематическом срыве школьниками образовательного процесса в ходе дистанта. В соцсетях есть целые сообщества подростков, которые обмениваются ссылками на уроки в Zoom и других платформах, чтобы потом вести себя там непотребным образом, срывать занятия. И это происходит довольно часто, просто Минпросвет не любит говорить на эту тему и запретил учителям ее комментировать.



«Если говорить о цифровизации образования, вчера, когда я готовилась к мероприятию, специально задала вопрос родителям: как они относятся к обучению на цифровых платформах. Они написали мне о вреде для зрения, осанки, о нехватке времени на задания. У детей реально есть перегруженность, многие на грани нервного срыва. 800 вопросов к роману «Война и мир» нужно было написать за один день, разве это нормально? Еще один важный момент – расхождение между заданиями и материалами в учебнике. В этом часто не могут разобраться ни дети, ни родители.



Наше предложение: мы просим провести комплексное исследование новых цифровых технологий, внедряемых в школах, вроде шлемов виртуальной реальности, с точки зрения их влияния на здоровье, психику детей, с привлечением широкого спектра специалистов», - отметила Мизулина.



О рисках цифровизации и нормативно-правовой основе экспериментов рассказала Анна Швабауэр:



«По нацпроекту «Образование» у нас во всех субъектах должна появиться цифровая образовательная среда, цифровые двойники. ФГОСы предусматривают цифровое портфолио обучающегося, также по нацпроекту должны появиться персональные траектории развития, которые родителями оцениваются негативно в основном. Это разрушительный элемент для единого образовательного пространства, для традиционной оценки.



Сейчас, согласно приказу Минпросвета и Минцифры, учителям предлагается регистрировать детей на портале educont.ru для доступа к цифровому образовательному контенту (ЦОК) через портал госуслуг. Этот ресурс предлагает в том числе учебные платформы Сбер и Innopolis, предполагает формирование открытой траектории развития граждан. К «Сферум», к МЭШ, к Сберу идет фактическое принуждение в регионах. При этом родителям не сообщают, что все эти платформы являются по своей правовой форме офертами, пользование которыми предполагает согласие пользователями с условиями договора, которые могут в любой момент изменить без ведома обучающихся. Фактически идет замена государственной системы образования на частную, договорную. Это уже практика. Создаются все условия для замещения учителя цифровым контентом, его превращения в тьютора.



И, если посмотреть шире, обратиться к методическим материалам, которые затем воплощаются в нормативные акты министерств, речь идет о превращении государства в платформу. Обо всем этом прямым текстом связано в докладе «РАНХиГС» «Государство как платформа», в котором предполагается убрать чиновников как представителей власти, заменить их цифрой и ИИ, присвоить каждому гражданину социальный рейтинг.



Мы бы предложили приостановить внедрение ЦОС до получения результатов комплексных исследований, доказывающих ее безопасность. Также необходимо четко прописать в законе об образовании, что есть очная форма обучения – чтобы исключить ее подмену дистантом и электронными технологиями, сегодняшнее законодательство позволяет это делать. Просим законодательно обеспечить возможность участвовать в олимпиадах и учиться в школе в традиционной форме, без цифровых платформ. Лучшее образование – это живое образование, ничто не может заменить живого учителя», – подытожила Швабауэр.



Важным моментом стало подключение к круглому столу учителя года-2021 Екатерины Костылевой. Обычно педагоги на разных уровнях не ввязываются в полемику с ЦОС, показывая полный «одобрямс» «цифровым реформам» Правительства. В нашем же случае Костылева позволила себе пубично выразить сомнения. «У цифровизации образования есть достаточно много плюсов. Я их сегодня не услышала, но думаю, все их понимают. Это, например, отсутствие границ, возможность ребенка издалека присоединиться к каким-то проектам в других регионах. Минусы – это конечно безопасность. Причем безопасность как персональных данных ребенка, так и ссылок, которые могут попасться ему на глаза. И здесь нужен контроль контента и, конечно же, воспитание, ведение разъяснительных бесед с ребенком. И второй момент – психологическое сопровождение, потому что ребенок может быть не готов к такому цифровому формату, когда он предоставлен сам себе, должен сам определять свое время.



Дистанционный формат для детей с особенностями развития, находящихся в сложной жизненной ситуации – отдельный большой вопрос, о котором можно долго говорить. Еще важна цифровая грамотность самих педагогов, чтобы они умели работать в цифровой информационной среде. Многие не знают, как блокировать посторонних в том же «Зуме», как правильно регистрировать учеников и т.д.



Я пока только знакомлюсь со «Сферум», и уже вижу негативное отношение к ней со стороны многих родителей. Есть огромное количество негативных видеороликов про эту платформу. Если мы на нее перейдем и будем говорить ребятам, что надо там зарегистрироваться, я как учитель, работающий в классе, не могу никого заставлять насильно. Мне придется тогда давать письменно какие-то дополнительные задания, это двойная-тройная работа. И если есть дети, которые не выполняют наши «онлайн»-задания, они просто выпадают», – посетовала Костылева.



В целом круглый стол получился знаковым: он сорвал маски с цифровиков в министерствах, показав их несерьезный уровень подготовки, и дал надежду каждому из нас на возвращение лучшего в мире образования. Общественникам и экпертам желаем продолжать в том же духе!



РИА Катюша