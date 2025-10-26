«Эффект отца»: зачем ребенку нужен папа с точки зрения науки

Отец — это, разумеется, нечто большее, чем донор спермы. Но это не значит, что нужно сбрасывать со счетов, возможно, наиболее важный и универсальный компонент «эффекта отца», то есть его генетическую информацию.

Во-первых, есть риск передачи ребенку наследственного заболевания, поэтому, если в семье отца наблюдалось нечто подобное, перед зачатием необходимо проконсультироваться со специалистом по медицинской генетике.