«Эффект отца»: зачем ребенку нужен папа с точки зрения науки

Рассказываем, как присутствие отца в жизни ребенка влияет на его взросление и развитие.

Мама троих детей. Всю жизнь работаю с самыми разными текстами.
источник: Unsplash

С чего начинается отцовство

Отец — это, разумеется, нечто большее, чем донор спермы. Но это не значит, что нужно сбрасывать со счетов, возможно, наиболее важный и универсальный компонент «эффекта отца», то есть его генетическую информацию.

Во-первых, есть риск передачи ребенку наследственного заболевания, поэтому, если в семье отца наблюдалось нечто подобное, перед зачатием необходимо проконсультироваться со специалистом по медицинской генетике.

Во-вторых, существует такая вещь, как эпигенетика — изменения в работе генов, вызванные образом жизни, окружающей средой и другими внешними факторами. Раньше было принято возлагать вину за переданные детям генетические поломки целиком и полностью на мать. Однако новые исследования показывают, что возраст отца, та жизнь, которую он вел перед зачатием, оказывают мощнейшее влияние не только на здоровье ребенка, но и на его судьбу.
«Эффект отца» — под таким термином скрываются все преимущества отцовского присутствия в жизни детей.

«Папе и детям достаточно проводить вместе минимум времени, чтобы этот эффект проявился. Даже совместный с папой просмотр передачи может иметь огромное значение для ребенка», — отметил специалист по детско-родительским отношениям из Университета штата Пенсильвания (США) Пол Амато.

Необходимость детей в отце — научный факт

То, что для развития ребенка необходим любящий и заботливый отец, — это не субъективный взгляд, а вполне себе объективный и задокументированный феномен.

Хотя большинство «родительских» исследований все же сосредоточены на изучении роли матери, в последние годы становится более понятным, что значит быть хорошим отцом и как им стать.

Одно из исследований показало, что у детей, отец которых активно участвует в их жизни, ниже риск «пойти по кривой дорожке» (не закончить школу, попасть в тюрьму) в сравнении со сверстниками, у которых отца либо постоянно нет дома, либо нет вообще.

Дети, у которых близкие отношения с отцом, не стремятся рано начать половую жизнь и вообще избегают рискованного поведения в отличие от лишенных отцовской фигуры ровесников. А когда выросшие в дружеских отношениях с папой дети становятся взрослыми, высока вероятность того, что их жизнь сложится удачно: они получат высокооплачиваемую работу и заведут крепкую семью.

Кроме того, у детей, чьи папы ответственно подошли к отцовству, выше уровень IQ в трехлетнем возрасте и меньше психологических проблем в течение всей жизни.

К счастью, современные отцы сами стремятся активно участвовать в воспитании. Но так было далеко не всегда. Изменение взгляда на отцовство — это совершенно новый феномен.

50 лет назад отцы не участвовали в заботе о малышах

До 1960-70-х годов отцы практически не присутствовали на родах и не принимали участия в заботе о младенцах. Считалось, что папы нужны для того, чтобы учить уже подросшего малыша ходить, а потом играть с детьми в прятки, учить их кататься на велосипеде, плавать. А вся эта возня с младенцами — это для мам, бабушек и нянь.

Однако исследования, проведенные в последние несколько десятилетий, говорят о том, что чем раньше мужчина начнет включаться в отцовство, тем лучше. Так, у мужчин, активно вовлеченных сначала в процесс вынашивания, например, посещающих вместе с женой врачей, УЗИ, а затем в процесс появления ребенка на свет, с самого начала устанавливается с малышом особая сильная эмоциональная связь, которая длится всю жизнь.
Конечно, папы не играют ключевой роли в развитии плода, после первоначального генетического вклада им приходится ждать его рождения, но беременность и роды — этап, с которого начинается «эффект отца», и его важность нельзя недооценивать.

Для детей важно качество времени, проведенного с папой

В самом выигрышном положении находится отец, который живет в одном доме со своими детьми и ежедневно посвящает им часть своего времени. Понятно, что такой папа оказывает на детей больше влияния, чем тот, который все время отсутствует.

источник: Freepik

Тем отцам, которые живут отдельно от детей, конечно, сложнее выполнять свои отцовские обязанности и оставаться вовлеченным в жизнь детей. «Пишите, звоните, будьте на связи, и даже если физически вы далеко, дети будут чувствовать, что папа помнит и заботится о них», — объяснила в интервью сайту Fatherly социолог из Университета штата Висконсин Мэрси Карлсон.

Если сейчас обстоятельства не позволяют вам даже этого, оказывайте детям хотя бы финансовую поддержку. В дальнейшем это все равно позитивно скажется на ваших отношениях, советует Карлсон.

Быть «включенным» отцом и просто быть рядом — это вовсе не одно и то же. «Для детей важнее не количество времени, проведенного с папой, а его качество», — подчеркнула Карлсон.

Ключевым фактором также является эмоциональная теплота в общении с детьми. Нет ничего хорошего в общении с отцом, который проводит с детьми много времени, но игнорирует или ругает их.

У отцов есть уникальные способности

Мужчины часто спрашивают себя, зачем им тратить свое время и энергию на общение с младенцем, который, по крайней мере в ближайшие пару лет, ничего не запомнит. Но важно понимать ситуацию целиком.

По данным исследований, присутствие папы в раннем детстве приносит малышу множество эмоциональных, социальных и интеллектуальных преимуществ. Так, у младенцев, о которых регулярно заботились папы в месячном возрасте, выше уровень интеллекта в годовалом возрасте.

Аналогичные результаты были получены для недоношенных малышей, в заботе о которых папы участвовали с рождения, а также для 9-месячных младенцев, которые регулярно играли с папами. После года «эффект отца» становится еще более выраженным. Исследования показывают, что рутинное участие папы в повседневной жизни детей (кормление, игры, чтение книжек) приносит им огромную пользу.

При этом, похоже, что папы обладают уникальными способностями. Например, они лучше, чем мамы, справляются с обучением детей плаванию: возможно потому, что меньше склонны проявлять гиперопеку и не боятся идти на риск.

Принято считать, что особенно нуждаются в папах сыновья, и исследования говорят, что это действительно так. Растущие без отцов мальчики чаще испытывают проблемы в отношениях с другими людьми, им труднее завести семью, когда они становятся взрослыми.

Судя по всему, именно отцы играют ключевую роль в развитии социальных навыков у сыновей. А масштабное исследование с участием почти девяти тысяч человек подтвердило, что смерть отца влияет на сыновей сильнее, чем на дочерей.

источник: Freepik

Другими словами, дети очень нуждаются в папах. И не только сыновья, но и дочери, правда, по иным причинам.

Для девочек-подростков важно иметь теплые отношения с отцом

Результаты большинства исследований свидетельствуют, что до наступления пубертата «эффект отца» одинаков и для мальчиков, и для девочек. Те из них, кому посчастливилось иметь вовлеченного в их жизнь папу, во многом превосходят своих сверстников. Однако когда начинается подростковый гормональный шторм, отцы внезапно начинают играть важную роль в сексуальном поведении детей.

Особенно ярко этот феномен проявляется у дочерей-подростков. Если у дочери и отца доверительные отношения, она вряд ли рано начнет половую жизнь, станет вступать в беспорядочные связи или заниматься незащищенным сексом.

«Когда речь идет о дочках-подростках, старайтесь находить время выслушать их, поговорить об их жизни, узнать, что важного у них происходит. Это спасет девушек от множества опасностей», — советует отцам специалист по этой проблеме Даниэль ДельПриоре.

Как быть хорошим папой

Для этого нужно многое.

  • Вести здоровый образ жизни до зачатия, чтобы у вашего ребенка был наилучший, с генетической точки зрения, старт в жизни.
  • Заботиться о будущей маме вашего ребенка во время беременности и родов, чтобы ваша связь с малышом установилась как можно раньше.
  • Научиться играть и общаться с младенцем несмотря на то, что тот ничего не запомнит.
  • Давать своей дочери-подростку советы, как правильно поступить в той или иной ситуации.

Но это все лишь детали отцовства. Важно не просто механически выполнять все то, что рекомендует наука, а реально вкладывать в свое отцовство всю душу. И никогда не забывать, что дети все время неотрывно смотрят на отца. Поэтому все, что он делает, имеет значение. От поведения отца во многом зависит, какими людьми дети станут, когда вырастут.

Ссылка на первоисточник
