Как от телефона могли заболеть дети?

В Липецкой области десятки школьников попали в больницу, после того как включили на своих смартфонах какое-то приложение. Как такое возможно и зачем такие приложения?

Ответ эксперта

По данным следствия, в областную больницу с подозрением на отравление были доставлены более 20 учеников 5-8-х классов из школы села Ссёлки. Во время занятий они пожаловались на головную боль и тошноту. По одной из версий, причиной их плохого самочувствия мог стать внешний раздражитель слуха, который школьники скачали в качестве приложения на телефон и включили во время уроков.

«Разные частоты звука могут вызывать у детей заболевания, - говорит главный врач медицинского центра, врач-педиатр Евгений Тимаков. - Низкие частоты нарушают работу сердца, поджелудочной железы и печени, вызывают тошноту и нарушение координации. Такое нередко случается на дискотеках. Но телефон басовые звуки не воспроизведёт. Неблагоприятно воздействуют на психику высокие ультразвуковые частоты, которые как раз технически мобильник выдать может. Если ребёнок находится в состоянии эмоциональной подавленности, усталости, что часто бывает в школах, то любые резкие внезапные стрессовые факторы, особенно высокочастотные, могут спровоцировать срыв нерв­ной системы. Как следст­вие - головокружение, обморочное состояние, тошнота. В качестве другой версии можно предположить заранее спланированную психологическую атаку. В соцсетях есть множест­во групп так называемых интернет-террористов. Возможно, одна из них вышла на этих детей, чтобы протестировать, как они подчиняются. Заранее провели их психологическую обработку, запрограммировали на включение в одно время опасного приложения со всеми последствиями».