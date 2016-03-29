У «Русского Рэмбо», погибшего в Сирии, дома осталась беременная жена

Спецназовец, уничтоживший боевиков, не сказал супруге, куда именно отправляется в командировку

«Отважный русский спецназовец, как Рэмбо, заброшенный с одиночным заданием по охоте за боевиками ИГ (запрещенная в РФ группировка. - Ред.), героически погиб, вызывая удар на себя», - заметка о подвиге российского военного появилась на страницах популярного британского таблоида Daily Mirror. В российском пункте базирования Хмеймим подтвердили, что наш офицер погиб «при выполнении специальной задачи по наведению ударов российских самолетов на цели террористов ИГ» в районе Пальмиры. Военнослужащий в течение недели «выявлял важнейшие объекты игиловцев и выдавал точные координаты для нанесения ударов российскими самолетами и... вызвал огонь на себя, после того, как был обнаружен террористами и окружен».

В военной академии был лучшим

Корреспонденты «КП» выяснили, что «Русским Рэмбо» оказался парень из глубинки - 25-летний Александр Прохоренко. На мускулистого сурового киношного героя, с которым его сравнили зарубежные СМИ, Саша, правда, совсем не похож. Худощавый, улыбчивый. На страничках в соцсетях он с удовольствием делился фотографиями своей учебы в Военной академии противовоздушной обороны Вооруженных сил РФ в Смоленске. Ее Саша окончил с отличием. Везде он в форме, счастливый. Ее Саша окончил с отличием. Везде он в форме, счастливый.

На мускулистого сурового киношного героя, с которым его сравнили зарубежные СМИ, Саша совсем не похож. Худощавый, улыбчивый.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- У него в семье много военных, и он всегда мечтал служить, - рассказал нам друг Александра, с которым они вместе учились в академии. - Простой деревенский парень. Мы с ним с первых дней службы дружили. В последний раз виделись в декабре.

Видимо, как раз незадолго до Сашиной командировки в Сирию. Но тогда другу он ничего не сказал. Оно и понятно - военная тайна.

Отец и мама ждут...

Село Городки в 130 километрах от Оренбурга. Здесь Саша родился и вырос. Дом его родителей нам показали сразу. Отец Александр - тракторист. Мама Наталья - сотрудник сельской администрации. О гибели Саши в Городках узнали несколько дней назад.

- К нам эта весть пришла 19 марта, - рассказали сельчане. - В администрацию приехали представители из Минобороны. Толком не сказали, что случилось, но как это принято у военных, поблагодарили родителей за то, что воспитали такого сына.

В доме Прохоренко траур. Фотография Александра в черной рамке на столике, рядом - иконы. Мама Наталья Леонидовна все время плачет.

- Извините, нет сил говорить, - выходит навстречу отец Саши, протягивая руку, здороваясь. - Мы не знаем, как погиб сын. Нам сказали только то, что при выполнении боевого задания. Все это очень тяжело.

Когда привезут тело и родные смогут с Александром проститься, пока неизвестно. Отец с матерью ждут.

Друзья звали Сашку Прохой

О Саше все эти дни говорят в его родной школе. Фотография его, как лучшего ученика, до сих пор - на доске почета.

- Никто толком не знал, где служит Саша, говорили, что где-то в секретных войсках, - рассказывает завуч Городецкой средней школы Наталья Мешкова. - Он у нас школу с серебряной медалью окончил, всегда первым был во всех соревнованиях, благодаря ему школа их и выигрывала. Он из тех, кто в тяжелый момент ничего не испугается. За всех был горой.

Дед Александра (на фото справа) также носил армейские погоны.

У Александра в семье много военных и он всегда мечтал служить.

Друзья ласково величали Сашу Прохоренко - Прохой.

- Он был очень открытый, любил жизнь, полтора года назад женился - мы были на их с Катей свадьбе. Помню там крутили видео, на котором Саша говорит, что он самый счастливый человек, все, о чем мечтал, сбылось, - говорит Петр Русинов, классный руководитель Александра. - Хотел стать военным - и стал офицером. Мечтал о семье - встретил Катю.

Когда Саша улетал в Сирию, супруги знали, что ждут первенца. О том, куда именно командировка, жене не сказал, не хотел расстраивать.

- Катя все переживала, чтобы Саша успел вернуться к рождению малыша, - рассказали друзья. - Не успел...

- Мы бы хотели нашу школу назвать его именем, - сказала учитель Надежда Русинова. - Это настоящий подвиг, о нем будем рассказывать нашим ученикам. Не каждый ведь смог бы принять огонь на себя.