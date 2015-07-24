Выбираем правильный детский сад ребенку

В какой садик ходит дочка Навального, двойняшки Пугачевой и сын музыканта Бутмана
А хорошо ли там кормят? Много ли детей в группе? Долго ли стоять в очереди? Сколько все это стоит? Пумбр решил разобраться, чем отличается детство в государственном, ведомственном и частном детском саду. Получилось отличное руководство к действию. Выбирайте на здоровье!
Государственные детские сады
Это садики из нашего детства. До нынешней реформы образования муниципальные садики работали по одной из образовательных программ. Обязательно было знакомство с окружающим миром, развитие речи, художественная литература, элементарная математика, обучение основам изобразительного искусства, музыкальные занятия, физкультурные занятия. Теперь практически везде эти занятия становятся платными. И еще из последнего не самого приятного новшества: с 2014 года попасть в детский сад ребенок сможет только с трех лет. А до этого возраста ребенок может проводить время только в группе кратковременного пребывания не более трех с половиной часов в день.
Плюсы:
- Экономия времени и денег. Государственный садик всегда находится недалеко от дома. Стоит относительно недорого: в Москве оплата составляет 2500 – 3500 рублей
- Относительная доступность в получении места: вас обязаны взять в него по месту жительства.
- Садик работает по стандартному графику. В нем нет дополнительных и неожиданных каникул, как, например, в вальдорфских садиках
- Деятельность садика строго контролируется вышестоящими организациями. Он соответствует всем СанПиНам
Минусы:
- Очередь. Чтобы попасть ребенку в возрасте трех лет, нужно прикрепиться к садику прямо с рождения.
- Большие группы детей 30 и более человек
- Питание в некоторых садиках оставляет желать лучшего: сухие завтраки (шоколадные колечки «Нестле»), каши быстрого приготовления, быстрозамороженные овощи, рыбные консервы, сосиски, полуфабрикаты, витаминизированный кисель «Золотой шар» и напиток «Витастар», от которых у многих детей возникает аллергия
- «Присмотр и уход» вместо «воспитания и развития». Фактически сады становятся «камерой хранения» для детей: реформа образования свела к минимуму бесплатные музыкальные, художественные, танцевальные и театральные занятия
Жена известного оппозиционера Юлия Навальная призналась, что «…детский сад находится у нас во дворе. Это обычный детский садик. Даша ходила туда же, как и все остальные соседские дети» (журнал SNC, №53, декабрь-январь 2012-2013)
Ведомственные детские сады
Ведомственные детские сады контролируются предприятиями и организациями (РЖД, РАН, Газпром). Туда можно попасть, если вы работаете на предприятии, к которому прикреплен детский сад. Условия пребывания и питание в таком садике, как правило, на высоком уровне. Образовательная программа согласовывается с предприятием, где работают родители ребенка.
Плюсы:
- Небольшое число детей в группе по сравнению с муниципальными
- Лучшие условия содержания ребенка
- Богатая развивающая среда, благодаря лучшему финансированию
- Разнообразное меню
Минусы:
- В такой сад практически невозможно попасть со стороны
- Достаточно высокая оплата: до 5-6 тысяч в месяц
Частные детские сады
В последние годы их становится все больше. За счет них правительству удается удерживать статистику по количеству детских садиков в России. Но они все равно остаются очень дорогими. Если денег на оплату садика хватает, то нет проблем. Но возникает другой вопрос: как выбрать из всего разнообразия вариантов: вальдорфские, Монтессори, языковые и прочая и прочая. А еще есть семейные домашние.
Плюсы:
- Индивидуальный подход к ребенку
- Дружественная атмосфера в детском уколлективе
- Развивающая программа
- Хорошее питание, разнообразное меню
Минусы:
- Высокая стоимость, запретительная для семей с низкими доходами
- Часто до таких садиков долго добираться от дома
- Большой вступительный взнос в дополнение к ежемесячной плате
- Пропущенные занятия по болезни не компенсируются и не учитываются в счет оплаты за следующие месяцы
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