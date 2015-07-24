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Выбираем правильный детский сад ребенку

 

девочка в детском саду

В какой садик ходит дочка Навального, двойняшки Пугачевой и сын музыканта Бутмана

А хорошо ли там кормят? Много ли детей в группе? Долго ли стоять в очереди? Сколько все это стоит? Пумбр решил разобраться, чем отличается детство в государственном, ведомственном и частном детском саду. Получилось отличное руководство к действию. Выбирайте на здоровье!

Государственные детские сады

Это садики из нашего детства.  До  нынешней реформы образования муниципальные садики работали по одной из образовательных программ. Обязательно было знакомство с окружающим миром, развитие речи, художественная литература, элементарная математика, обучение основам изобразительного искусства, музыкальные занятия,  физкультурные занятия. Теперь практически везде эти занятия становятся платными. И еще из последнего не самого приятного новшества: с 2014 года попасть в детский сад ребенок сможет только с трех лет. А до этого возраста ребенок может проводить время только в группе кратковременного пребывания не более трех с половиной часов в день.

Плюсы:

  • Экономия времени и денег. Государственный садик всегда находится недалеко от дома. Стоит относительно недорого: в Москве оплата составляет 2500 – 3500 рублей
  • Относительная доступность в получении места: вас обязаны взять в него по месту жительства.
  • Садик работает по стандартному графику. В нем нет дополнительных и неожиданных каникул, как, например, в вальдорфских садиках
  • Деятельность садика строго контролируется вышестоящими организациями. Он соответствует всем СанПиНам

Минусы:

  • Очередь. Чтобы попасть ребенку в возрасте трех лет, нужно прикрепиться к садику  прямо с рождения.
  • Большие группы детей 30 и более человек
  • Питание в некоторых садиках оставляет желать лучшего: сухие завтраки (шоколадные колечки «Нестле»), каши быстрого приготовления, быстрозамороженные овощи, рыбные консервы, сосиски, полуфабрикаты, витаминизированный кисель «Золотой шар» и напиток «Витастар», от которых у многих детей возникает аллергия
  • «Присмотр и уход» вместо «воспитания и развития». Фактически сады становятся «камерой хранения» для детей: реформа образования свела к минимуму бесплатные музыкальные, художественные, танцевальные и театральные занятия

Жена известного оппозиционера Юлия Навальная призналась, что «…детский сад находится у нас во дворе. Это обычный детский садик. Даша ходила туда же, как и все остальные соседские дети» (журнал SNC, №53, декабрь-январь 2012-2013)

Ведомственные детские сады

Ведомственные детские сады контролируются предприятиями и организациями (РЖД, РАН, Газпром). Туда можно попасть, если вы работаете на предприятии, к которому прикреплен детский сад. Условия пребывания и питание в таком садике, как правило, на высоком уровне. Образовательная программа согласовывается с предприятием, где работают родители ребенка.

Плюсы:

  • Небольшое число детей в группе по сравнению с муниципальными
  • Лучшие условия содержания ребенка
  • Богатая развивающая среда, благодаря лучшему финансированию
  • Разнообразное меню

Минусы:

  • В такой сад практически невозможно попасть со стороны
  • Достаточно высокая оплата: до 5-6 тысяч в месяц

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Частные детские сады

В последние годы их становится все больше. За счет них правительству удается удерживать статистику по количеству детских садиков в России. Но они все равно остаются очень дорогими. Если денег на оплату садика хватает, то нет проблем. Но возникает другой вопрос: как выбрать из всего разнообразия вариантов: вальдорфские, Монтессори, языковые и прочая и прочая. А еще есть семейные домашние.

Плюсы:

  • Индивидуальный подход к ребенку
  • Дружественная атмосфера в детском уколлективе
  • Развивающая программа
  • Хорошее питание, разнообразное меню

Минусы:

  • Высокая стоимость, запретительная для семей с низкими доходами
  • Часто до таких садиков долго добираться от дома
  • Большой вступительный взнос в дополнение к ежемесячной плате
  • Пропущенные занятия по болезни не компенсируются и не учитываются в счет оплаты за следующие месяцы
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