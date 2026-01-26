7 признаков, что у ребенка проблемы с одноклассниками

«В моей практике случаи активной травли в школе встречались нечасто: все-таки для того чтобы возникла такая ситуация, должно совпасть сразу несколько факторов – наличие в классе агрессоров и их жертв, попустительство классного руководителя, молчаливое наблюдение остальных учеников, – рассказывает детский психолог Светлана Пронина.
Если у ребенка возникли проблемы с одноклассниками, нужно действовать. Очень важно заметить проблему в начале ее развития, и наладить контакт со всеми заинтересованными лицами для ее решения.
Итак, по каким признакам родители могут заметить, что у ребенка проблемы с одноклассниками:
2. Постоянная агрессия. Если ребенок стал агрессивным, негативно реагирует на вопросы родителей о школе, ругает учителей и одноклассников и постоянно их в чем-то обвиняет – это очень серьезный повод для беспокойства.
3. Ваш ребенок не общается с одноклассниками по телефону. Обратите внимание на то, как часто вашему ребенку звонят его одноклассники и как часто им звонит он сам.
4. Ребенка не зовут в гости одноклассники и сами к нему не приходят. Это тоже может быть признаком неблагополучных отношений в классе.
5. Нежелание участвовать во внешкольных совместных мероприятиях. Если весь класс собирается в поход или в кино, а ваш ребенок отказывается участвовать, обязательно обратите на это внимание – особенно если это стало нормой.
7. Ребенок часто жалуется на конфликты в классе. Такие жалобы ни в коем случае не стоит оставлять без внимания, ожидая, что все наладится само собой. Обращайтесь к учителю, проконсультируйтесь со школьным психологом, если не знаете, как самостоятельно справиться с этой проблемой.
По статистике, не менее четверти учащихся в той или иной степени участвуют в конфликтах в течение всей своей школьной жизни. В начальной школе, впрочем, такие конфликты – большая редкость, в старших классах – тоже, т.к. дети в целом уже умеют налаживать социальные связи и решать свои проблемы с одноклассниками за пределами школы. Чаще всего на неудачные отношения с соучениками жалуются учащиеся средних классов.Это важно!
Итак, что же нужно сделать в первую очередь, если у вас появились подозрения на то, что у вашего ребенка не все благополучно в отношениях с одноклассниками?
«Во-первых, необходимо сказать ребенку, что вы на его стороне, и очень постараетесь ему помочь, – советует психолог Светлана Пронина. – Расспросите, что именно беспокоит его сильнее всего, постарайтесь узнать, в чем он сам видит причину конфликта. Подскажите ребенку, как лично вы видите проблему со стороны, и какое ее решение вам кажется самым приемлемым. Во-вторых, постарайтесь обсудить проблему с классным руководителем, так как зачастую он обладает более полной информацией о причинах конфликта и его течении. Третий шаг – обращение за помощью к детскому психологу. Школьный психолог, работающий в основном именно с такими проблемами, проведет тестирование, все необходимые собеседования с учащимися, и подскажет наиболее оптимальные пути к разрешению конфликта. Возможно, к обсуждению проблемы стоит привлечь и родителей других учеников, если они вовлечены в конфликт. Вместе с учителем и психологом выработайте план совместных действий, и придерживайтесь его в дальнейшем вместе с ребенком».
Свежие комментарии