7 признаков, что у ребенка проблемы с одноклассниками

«В моей практике случаи активной травли в школе встречались нечасто: все-таки для того чтобы возникла такая ситуация, должно совпасть сразу несколько факторов – наличие в классе агрессоров и их жертв, попустительство классного руководителя, молчаливое наблюдение остальных учеников, – рассказывает детский психолог Светлана Пронина.

– Зачинщиками травли бывают 1-2 человека, причем это могут быть и мальчики, и девочки. Девочки чаще устраивают бойкоты, подговаривают не общаться с теми, кто вызывает у них неприязнь, а мальчики могут активно преследовать своих жертв, применять физические меры воздействия, обзываться, портить вещи. Безусловно, на роль «жертвы» подходит далеко не каждый ребенок. Был случай, когда один и тот же мальчик вызывал острую неприязнь одноклассников в трех совершенно разных коллективах – родители его трижды переводили из школы в школу, и в каждой у него возникали серьезные конфликты с соучениками. Проблему удалось решить только после длительной работы не только с классом и преподавателем, но и с самим мальчиком».