Сплошной минус. Офтальмолог открыла, как спасти детей от близорукости

С началом учебного года нагрузка на детей значительно возрастает, в том числе, на зрение. Плотный график занятий в школе, долгие часы, проведенные за «домашкой» и отдых от них с гаджетами вносят большой вклад в перегрузку зрительного аппарата.

Нередко у школьников развивается или усугубляется близорукость (миопия). О том, почему зрение школьников часто уходит «в минус», рассказала

Причины развития миопии у детей разнообразны, одна часть из них связана с наследственностью и генетическими факторами, другая с нарушениями, вызванные образом жизни, в частности, с большой зрительной нагрузки вблизи и другими нарушениями зрительного режима, а также с неправильным питанием, переутомлением, недосыпом и другими негативными изменениями режима дня, труда и отдыха.

Убери же ты телефон!

В том, что сегодня среди школьников так много очкариков, чего не было еще каких-то тридцать лет назад, принято винить гаджеты. Справедливо ли это обвинение? Наш эксперт отвечает однозначно: «Да, гаджеты — это зрительная нагрузка на близком расстоянии, которая в избыточных количествах приводит к ухудшению зрения». Если ребенок чрезмерно увлекается гаджетами (телефон, планшет, компьютер), да еще и в классе используются интерактивные доски, это приводит к перенапряжению и нарушениям аккомодации (то есть, способности глаза фокусироваться на предметах, находящихся на различном расстоянии).

На проверку

В дальнейшем у школьника, подверженного гаджетомании, может развиться осложненная близорукость, снизиться острота зрения. А если у ребёнка еще до школы уже была миопия, то её степень рискует увеличиться.

Чтобы не упустить начало развития глазного заболевания, проверять зрение школьнику следует не реже одного раза в год, причем, даже при отсутствии жалоб. Если же родитель отмечает, что ребенок стал хуже видеть, то при первых же подозрениях необходимо оперативно прийти на прием к офтальмологу для осмотра, определения остроты зрения, постановки диагноза и назначения необходимого лечения.

Но при этом важно помнить, что дети, как правило, сами не жалуются на ухудшение зрения (из страха лишиться гаджетов, в частности), поэтому родителям необходимо внимательно отслеживать изменения в их поведении. Первым проявлением проблем со стороны глаз будет снижение остроты зрения вдаль. Чтобы рассмотреть что-то, ребёнок начнет прищуриваться или растягивать веко пальцем. А из-за того, что детям становится тяжело читать и писать вблизи, они начнут пытаться либо приблизить книгу к глазам, либо сильно наклоняться над столом при чтении.

Как лечат близорукость у детей

В первую очередь назначается ношение очков или контактных линз (подбираются индивидуально, после полной проверки зрения на аппаратах). Среди методов аппаратного лечения есть тренировка аккомодации вдаль и вблизи, электро- и фотостимуляция рецепторов сетчатки, разнообразные специализированные компьютерные программы. Курс такого лечения врач также подбирает для каждого ребенка индивидуально. Для достижения значимого результата желательно проходить аппаратное лечение в кабинете охраны зрения регулярно, два-три раза в год.

Также может применяться медикаментозная терапия — для разгрузки цилиарной мышцы на фоне очковой коррекции и аппаратного лечения, или терапия, направленная на профилактику дистрофических изменений на сетчатке.

И о профилактике

Нет, речь пойдет не о чернике и витаминах для зрения. Глаза гораздо больше нуждаются в другом — физической активности, свежем воздухе. Важно поддерживать общее здоровье организма, например, положительный эффект оказывает посещение бассейна — плавание укрепляет мышцы спины и шеи, что улучшает трофику головы и питание глаз.

Очень важны самостоятельные тренировки аккомодации. Ребенок должен заниматься зрительной гимнастикой ежедневно. Самое известное и эффективное упражнение — «метка на стекле». На уровне глаз надо поставить на оконном стекле метку диаметром 5 миллиметров красного цвета. Ребенок отходит от нее на расстояние 40-45 сантиметров и на протяжении 3-7 минут в день смотрит в режиме «5 секунд на метку, 5 секунд вдаль».

Очень простые упражнения на движения глазами — вверх, вниз, вправо, влево, по кругу против часовой стрелки, а также по кругу по часовой стрелке, и «восьмеркой» по диагонали. Если делать такие упражнения постоянно, даже по одной минуте в день — это значительно улучшит кровоснабжение и питание глаз.