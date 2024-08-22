Как подготовить ребенка к школе: советы психолога

Произвольное внимание – это умение концентрироваться на том, что прямо сейчас не очень интересно.

Оно начинает формироваться не раньше определенного возраста (6-7 лет). Так что требовать от 3-4-летнего ребенка сконцентрироваться над чем-нибудь нужном, но очень скучном – бесполезно.