Как подготовить ребенка к школе: советы психолога

Обучение в школе длится 11 лет, но уже хороший старт может многое определить в дальнейших академических успехах ребенка. Как помочь будущему первокласснику в «домашних условиях» и что нужно тренировать в первую очередь? Рассказывает психолог Екатерина Хломова.
Какие же умения и навыки нужны ребенку, чтобы стать успешным в учебе, и как их правильно развить?
Произвольное внимание
Произвольное внимание – это умение концентрироваться на том, что прямо сейчас не очень интересно.
Тем не менее, чтобы со временем ребенок научился концентрироваться, важно соблюдать несколько правил. Во-первых, очень важно научить ребенка не бросать начатое дело, а стараться доводить его до конца. Пусть таким завершением будет, например, уборка игрушек. Важно, чтобы ребенок не бросал свое занятие, как только оно ему наскучило, а уделял ему еще немного времени. Во-вторых, важно давать ребенку время на самостоятельные занятия, когда он может «развлечь» себя сам.
Ближе к шести годам можно давать детям для тренировки произвольного внимания небольшие задания, например, пройти лабиринт или сделать рисунок по точкам. Их много в детских журналах и развивающих пособиях.
Умение понимать причинно-следственные связи
Понимание причинно-следственных связей – это самое начало логики. Основной способ развития логического мышления – это ваши разговоры с ребенком. Читая книгу, обсудите, что и почему произошло, убедитесь, что ребенок понимает логику рассказа. То же самое можно делать и при просмотре фильмов/мультфильмов, и при обсуждении событий, произошедших за день. Кроме того, есть много заданий, где надо из отдельных картинок выстроить стройный ряд, и по нему рассказать историю о том, что же произошло.
Умение выражать свои мысли и задавать вопросы
Развитие речи – это словарный запас, умение строить развернутые предложения и чувство юмора ребенка. Речь развивается только разговорами и чтением. Объясняйте малышу неизвестные слова, поощряйте его выражать свое мнение и придумывать свои объяснения непонятным фактам.
Умение запоминать
Для развития памяти учите с ребенком стихи, смотрите фотографии из поездок и просите вспомнить, где это было и что еще происходило в поездке. Есть также множество игр на развитие внимания и памяти.
Например, можно выставить в ряд от 7 до 10 предметов, попросить ребенка запомнить их и закрыть глаза. Затем один предмет убирается, а остальные меняются местами. Задача малыша – назвать отсутствующий предмет. Также хорошо работают игры, где все по кругу называют слова или вместе составляют рассказ, причем каждый следующий игрок повторяет все, сказанное до него.
Умение обобщать
Умение классифицировать, выделяя существенные признаки и игнорируя несущественные, тренируется в повседневном общении, когда вы обсуждаете то, что ребенок видит, и то, что происходит в его жизни. Кроме того, возможны и различные игры, когда мы называем по очереди все известные нам овощи, или фрукты, или насекомых, или просим найти все треугольники – независимо от их размера и цвета.
Умение следовать инструкции
Подразумевается умение слышать учителя и выполнять его команды, причем в этих командах может быть от одного до четырех-пяти шагов. Обычно такой навык формируется в повседневной жизни, когда вы просите ребенка выполнить последовательно два или три дела.
Развитая мелкая моторика
Мелкая моторика важна не только для письма, но также для развития мозга в целом. Рисование, раскрашивание, штриховка, а также лепка, мозаика, вышивание, вязание и даже приготовление пищи – все это тренирует руку и косвенно готовит ее к письму.
Желание учиться и положительный настрой
К первому классу ребенок должен хорошо понимать, что такое школа и что там будет происходить. И, конечно, хотеть учиться.
Дети от природы любознательны, хотят все знать и во всем разобраться. Если не мешать им, а поддерживать и поощрять в этом, то к школе они будут готовы идеально. Сейчас есть масса книг с опытами и экспериментами в помощь родителями.
Не стоит пугать ребенка тем, что в школе будет сложно, но в то же время важно объяснить, что относиться к ней нужно серьезно. Тут могут помочь рассказы про ваш школьный опыт или книги на эту тему. Если ребенок заинтересуется, можно начать заранее играть в школу, чтобы он мог побыть и учеником, и учителем.
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