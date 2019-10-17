Восемь били - остальные смотрели: На Сахалине одноклассники накинулись на девочку за напоминание о домашнем задании

Фото: Komsomolskaya Pravda/GlobalLookPress

Полиция города Поронайска на Сахалине проводит проверку по факту нападения одноклассников на ученицу четвертого класса. Со слов матери девочки, ее дочь били ввосьмером - держали ей руки, валяли, били в живот и по голове. Поводом для конфликта послужил тот факт, что девочка напомнила учителю о не заданном домашнем задании.

Инцидент произошел в одной из школ Поронайска. Четвероклассницу избили на крыльце школы после того, как на последнем уроке она напомнила учительнице, что та забыла задать домашнее задание, пишет ИА Sakh.com.

Теперь школьница лежит в больнице с сотрясением мозга. Ее мама рассказала изданию, что били ее дочь ввосьмером - некоторые держали ей руки, другие валяли и били по голове и в живот. Портфель девочки вскрыли и раскидали содержимое по улице. Остальные просто смотрели, один из одноклассников попытался вступиться, но его быстро отстранили.

После произошедшего некоторые дети помогли пострадавшей собрать вещи и вызвали ей такси. Когда она пришла домой, у нее болела и кружилась голова. В школе маме девочки сказали, что камеры наблюдения на крыльце не работают, а охранник признался, что видел "какой-то кипиш", но решил не выходить. 

В поронайской школе изданию отказались давать комментарий, попросив перезвонить позже. 

