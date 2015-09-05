Витамин К2 – строитель крепкого организма малышей

С раннего детства нам объясняют, что для укрепления костей и зубов необходимо есть продукты, содержащие кальций. А вот о процессе усвоения кальция организмом мы знаем не так много, хотя это один из самых важных элементов для будущих мам и детей!

Кальций принимает участие в формировании костных тканей малыша еще до его рождения. Затем кальций поступает из молока мамы во время грудного вскармливания, а после начала первого прикорма кальций в организм малыша должен поступать в том числе из продуктов.

Но даже если ваш ребенок потребляет в пищу большое количество обогащенных кальцием продуктов, это не значит, весь этот кальций идет на укрепление костей. Мы расскажем, почему так происходит и что нужно для лучшего усвоения кальция!

Одной из главных проблем, с которой сталкиваются мамочки, является недостаточное усвоение кальция из пищи детским организмом. Возможно вы удивитесь, но ученые уже доказали, что одного лишь наличия кальция – недостаточно. И вот почему!

Дело в том, что кальций не может включиться в структуру костей и зубов самостоятельно. С помощью чего маме укрепить косточки своего малыша? Решение найдено – витамин К2 группы К!

Витамин К2 выполняет ряд очень важных функций в детском организме. В ходе исследований было доказано, что этот витамин является неотъемлемым участником костного метаболизма. Витамин К2 активно помогает кальцию проникать в детские косточки и зубки, тем самым укрепляя их. В ходе исследований было доказано, что этот витамин является неотъемлемым участником костного метаболизма. Витамин К2 активно помогает кальцию проникать в детские косточки и зубки, тем самым укрепляя их.

К2 особенно нужен детям, ведь он помогает костной ткани малыша стать крепче и плотней в период активного роста. К2 играет очень важную роль – он активизирует особый белок остеокальцин, который находится в крови в «спящем», или неактивном состоянии, не способном связывать кальций.

Активированный остеокальцин связывает кальций, находящийся в сыворотке крови, и встраивает его в костную ткань.

Важно, чтобы кальций и витамин К2 поступали в организм малыша одновременно, поэтому необходимо следить за рационом малыша, давать ему достаточно продуктов, богатых кальцием и другими витаминами и минералами, которые помогут здоровому росту и развитию малыша.

Полезные творожки «Агуша» – не только являются источником кальция, но и содержат натуральный витамин К2, который ферментируется натуральным путем в закваске и помогает кальцию встраиваться в косточки и зубки малыша.