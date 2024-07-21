Виноваты травмы головы? Кардиолог - о детской гипертонии

Считается, что гипертония — болезнь пожилых или взрослых людей, но точно не детей. Мол, от чего у них может подскочить давление, ведь стрессов и переживаний нет, сосуды не изношены. Однако гипертония встречается и у детей. Почему так происходит, корреспондент tmn.

Давление подскочило при виде врача

aif.ru узнала у кардиолога.

Гипертонию у детей называют болезнью-невидимкой, но не потому, что она себя никак не проявляет, а по причине отсутствия жалоб у маленьких пациентов. Они редко говорят о плохом самочувствии, особенно дети до 10 лет.

В силу возраста они попросту не понимают, что чувствуют и как это описать словами. Поэтому повышенное давление у них диагностируют, когда состояние ребенка сильно ухудшается или цифры на тонометре, уже зашкаливают. Более взрослые дети могут жаловаться на головную боль, головокружение, тошноту, сонливость, учащенный пульс, плохую переносимость физических нагрузок. При значительном повышении давления возможны носовые кровотечения, нарушение зрения, чаще — мелькание «мушек» перед глазами, выпадение полей зрения, рвота, боли в животе, судороги, потеря сознания.

«Причин артериальной гипертензии у детей несколько. Наиболее распространенными факторами вторичной гипертонии являются заболевания почек, патологии почечных сосудов, болезни надпочечников, коарктация аорты и системные васкулиты. В числе причин первичного повышенного давления: избыточный вес и ожирение, неправильные пищевые привычки, включая чрезмерное потребление соли, недостаточная физическая активность, курение, недостаток полноценного сна, чрезмерное увлечение гаджетами, обстановка в семье. Также к гипертонии может привести черепно-мозговая травма, поэтому после серьезных травм нужна реабилитация», — говорит врач-кардиолог Тюменского кардиоцентра Татьяна Чахчахова.

По словам врача, гипертония у детей может быть самостоятельным заболеванием, а также следствием болезни почек и почечных сосудов. Помимо этого у детей давление может подскочить при виде врача, так называемый синдром «белого халата», когда в кабинете у доктора цифры на тонометре высокие, а при измерении давления дома — нормальные.

На лечение без таблеток — год

Если у ребенка диагностировали первичную гипертонию, то для большинства пациентов это диагноз временный, не приговор. При правильном лечении давление можно привести в норму. Когда гипертония — это следствие болезни, успех лечения зависит от устранения причин, которые привели к гипертонии.

«При гипертонии детям таблетки сразу не назначают. Лечащий врач работает с причиной, уже на этом этапе большинству ребят получается помочь без лекарств. Например, убрать лишние килограммы, оптимизировать физические нагрузки и режим дня, отказаться от курения, употребления энергетических напитков, улучшить качество питания и т. д. Пытаться вернуть давление в норму без таблеток можно в течение года», — говорит доктор.

Если изменение образа жизни не помогает, врачи прибегают к таблеткам. Выбор препарата зависит от возраста и сопутствующих заболеваний ребенка. Лечение начинают с минимальной дозы и только одним препаратом, чтобы уменьшить возможные побочные эффекты. Длится лечение около трех месяцев.