Родился старичок. Ученые: алкоголь перед зачатием ускоряет старение ребенка

Подходить к вопросу беременности надо осознанно. Зачастую упоминают про прием витаминов, лечение болезней и т. д. Ученые давно отмечали негативное воздействие на плод приема алкоголя родителями перед зачатием.

Но недавно провели новое исследование, в рамках которого было изучено, как влияет хроническое употребление алкоголя обоими родителями на последующее поколение.

Оказалось, что если родители пьют горячительные напитки на постоянной основе, в том числе и перед зачатием, то их потомство стареет быстрее и становится более восприимчивым к болезням.

Их дети сталкиваются с ранним началом взрослых заболеваний — диабета 2-го типа и сердечно-сосудистых патологий. Причем проблемы с сердцем и сосудами начинают проявляться уже в подростковом возрасте. Хотя обычно такие проблемы более характерны для людей в возрасте 40-50 лет. Также дети, чьи родители постоянно употребляли алкоголь до зачатия, чаще госпитализируются и меньше живут. Их продолжительность жизни на 40% короче, чем у обычных детей.

Ученые использовали мышей для проверки своей теории. Было обнаружено, что отцовское и материнское пристрастие к алкоголю приводит к изменению в митохондриях клеток потомства. Именно митохондрии нередко называют аккумулятором клетки, который ответственен за контроль аспектов старения и здоровье. Митохондрии могут со временем разрушаться и теряют способность восстанавливаться и устранять повреждения, а также контролировать метаболизм. Эксперимент на мышах показал, что употребление алкоголя отцом вызывает дефект митохондриальной функции, что начинает проявляться еще во время развития плода и сохраняется во взрослой жизни, приводя к ускоренному старению. Если выпивали оба родителя, то последствия вдвойне хуже. Например, отмечалось трехкратное увеличение возрастного рубцевания печени у ребенка.

Ученые отмечают, что в рамках работы они изучали ситуации, когда употребление алкоголя нельзя было назвать умеренным. Но при этом всегда подчеркивается, что безопасных доз алкоголя не бывает в принципе. И к вопросу зачатия стоит подходить, учитывая и этот фактор тоже.

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MedicalXpress