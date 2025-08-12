Затравленное детство. Почему буллинг стал нормой школьной жизни?

Слово «буллинг» плотно вошло в школьную жизнь. Нельзя сказать, что такого явления раньше не было — всегда бывали случаи травли, только назывались они иначе и случались не так часто. Сегодня это стало практически правилом школы.

Сломленная психика

Некоторые психологи утверждают, что с проблемой унижения со стороны сверстников сталкивается каждый второй ребенок. Почему так происходит, читайте у rzn.aif.ru

«Буллинг» — это пришедшее из английского языка слово означает примерно то же самое, что всем понятная русская «травля». Начать травить могут кого угодно и за что угодно, могут и ни за что, просто так.

«У меня четверо детей, с жёстким буллингом столкнулась в отношении двоих. Со старшей мы выскочили из этого ужаса довольно легко — она занималась в художке, был свой круг общения, поэтому постоянные унижения в классе она воспринимала не так уж болезненно, — рассказывает рязанка Анна К. — С третьей дочкой всё началось ещё в начальной школе. Она была очень открытой, непосредственной девочкой. Может быть, это и стало причиной постоянных нападок одноклассников. Самое грустное, что учительница, можно сказать, присоединилась к общей травле. Она не останавливала одноклассников Вики, да и сама постоянно норовила поддеть дочку. Когда я обращалась к учителю, она говорила, что у них дружный класс и ничего подобного быть не может».

Последствия на всю жизнь

Вику перевели в другую школу в 8 классе, в новом коллективе травли не было, но и друзей девочка завести не смогла.Потом она поступила в институт, но учиться не получилось — так и не обзавелась друзьями и слишком бурно переживала все свои неудачи. А недавно мама узнала, что дочка употребляет наркотики. «Такие проблемы у меня только с ней, у остальных детей всё нормально, ни с чем подобным сталкиваться не пришлось, — делится Анна. — Я думаю, атмосфера класса её просто сломала. Надо было раньше увести её от этой травли. Кто знает, может быть, если бы я решилась раньше на смену школы, всё могло сложиться по-другому».

«Последствиями буллинга могут быть сниженная самооценка, социофобия, тревожные расстройства, посттравматические состояния, психосоматические расстройства, суицидальные мысли, — говорит психолог, специалист по социальным отношениям Ольга Шаповалова. — Могут быть и последствия, с которыми мы сталкиваемся всё чаще — агрессия жертвы, доведённой до отчаяния. Вспышка ярости или спланированная акция мести». В случае с брянской девочкой, расстрелявшей своих одноклассников, тоже подозревают схожие причины. Вердикт по этому инциденту вынесут следователи. Впрочем, брянский случай — далеко не единственный. Всё чаще дети, желая наказать своих обидчиков, решаются на самые крайние меры

«Дети однозначно стали более жестокими», — говорит пМама шестерых детей может компетентно говорить об изменениях детских коллективов.

«И в поступках, и в словах дети стали жёстче. Они видят много насилия в фильмах и в играх, в которые играют на телефонах и компьютерах. Чужая боль у них уже не вызывает сострадания, — продолжает Зоя Харлина. — Детей надо учить быть добрыми, и для этого надо прилагать немало усилий. А кроме того, надо учить при необходимости отвечать на агрессивные выпады, выстраивать границы и отношения. Своим детям я всегда говорила, что надо защищать тех, кого обижают. Очень важно объединяться, тогда у любителей травить и унижать не будет шансов».

«Коллективизация» школьников

Недавно вопросы буллинга в школах рассматривались на заседании рязанской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как сказала замглавы администрации Рязани Лариса Крохалева, которая проводила это заседание, для борьбы с буллингом продолжат выявлять и пресекать любое деструктивное поведение среди несовершеннолетних. Для решения конфликтов будут использовать метод медиации и школьные службы примирения. Разъяснительную работу проведут и со школьниками, и с родителями.

По мнению шестикратной мамы Зои Харлиной, школам необходимо объединять детей общими делами. «На родительских собраниях меня всегда возмущает, когда родители придумывают, как бы ещё развлечь детей — весь совместный досуг класса сводится к развлечениям, — говорит Зоя Геннадиевна. — Старшие дети у меня еще застали „огоньки“, которые они сами готовили. Мальчики придумывали, что подарить девочкам, девочки придумывали, что подарить мальчикам. В последнее время подобная деятельность класса сведена к нулю. А надо обязательно искать то, что детей объединяет. Это очень снимает напряжение в отношениях. По своей работе я часто замечаю, что представители поколения 30-летних не умеют объединяться для достижения целей, они привыкли одерживать индивидуальные победы. Поэтому школам надо работать над объединением детей. Нужно создавать даже не команду, а коллектив».