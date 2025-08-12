Затравленное детство. Почему буллинг стал нормой школьной жизни?

Слово «буллинг» плотно вошло в школьную жизнь. Нельзя сказать, что такого явления раньше не было — всегда бывали случаи травли, только назывались они иначе и случались не так часто. Сегодня это стало практически правилом школы.rzn.aif.ru
Сломленная психика
«Буллинг» — это пришедшее из английского языка слово означает примерно то же самое, что всем понятная русская «травля». Начать травить могут кого угодно и за что угодно, могут и ни за что, просто так.
«У меня четверо детей, с жёстким буллингом столкнулась в отношении двоих. Со старшей мы выскочили из этого ужаса довольно легко — она занималась в художке, был свой круг общения, поэтому постоянные унижения в классе она воспринимала не так уж болезненно, — рассказывает рязанка Анна К. — С третьей дочкой всё началось ещё в начальной школе. Она была очень открытой, непосредственной девочкой. Может быть, это и стало причиной постоянных нападок одноклассников. Самое грустное, что учительница, можно сказать, присоединилась к общей травле. Она не останавливала одноклассников Вики, да и сама постоянно норовила поддеть дочку. Когда я обращалась к учителю, она говорила, что у них дружный класс и ничего подобного быть не может».Вику перевели в другую школу в 8 классе, в новом коллективе травли не было, но и друзей девочка завести не смогла.
Последствия на всю жизнь
«Последствиями буллинга могут быть сниженная самооценка, социофобия, тревожные расстройства, посттравматические состояния, психосоматические расстройства, суицидальные мысли, — говорит психолог, специалист по социальным отношениям Ольга Шаповалова. — Могут быть и последствия, с которыми мы сталкиваемся всё чаще — агрессия жертвы, доведённой до отчаяния. Вспышка ярости или спланированная акция мести». В случае с брянской девочкой, расстрелявшей своих одноклассников, тоже подозревают схожие причины. Вердикт по этому инциденту вынесут следователи. Впрочем, брянский случай — далеко не единственный. Всё чаще дети, желая наказать своих обидчиков, решаются на самые крайние меры«Дети однозначно стали более жестокими», — говорит председатель регионального отделения общественного совета проекта «Крепкая семья», ответственный секретарь регионального отделения «Национальной родительской ассоциации», создатель клуба «СемьЯ 62» Зоя Харлина. Мама шестерых детей может компетентно говорить об изменениях детских коллективов.
«И в поступках, и в словах дети стали жёстче. Они видят много насилия в фильмах и в играх, в которые играют на телефонах и компьютерах. Чужая боль у них уже не вызывает сострадания, — продолжает Зоя Харлина. — Детей надо учить быть добрыми, и для этого надо прилагать немало усилий. А кроме того, надо учить при необходимости отвечать на агрессивные выпады, выстраивать границы и отношения. Своим детям я всегда говорила, что надо защищать тех, кого обижают. Очень важно объединяться, тогда у любителей травить и унижать не будет шансов».
«Коллективизация» школьников
Недавно вопросы буллинга в школах рассматривались на заседании рязанской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Как сказала замглавы администрации Рязани Лариса Крохалева, которая проводила это заседание, для борьбы с буллингом продолжат выявлять и пресекать любое деструктивное поведение среди несовершеннолетних. Для решения конфликтов будут использовать метод медиации и школьные службы примирения. Разъяснительную работу проведут и со школьниками, и с родителями.По мнению шестикратной мамы Зои Харлиной, школам необходимо объединять детей общими делами. «На родительских собраниях меня всегда возмущает, когда родители придумывают, как бы ещё развлечь детей — весь совместный досуг класса сводится к развлечениям, — говорит Зоя Геннадиевна. — Старшие дети у меня еще застали „огоньки“, которые они сами готовили. Мальчики придумывали, что подарить девочкам, девочки придумывали, что подарить мальчикам. В последнее время подобная деятельность класса сведена к нулю. А надо обязательно искать то, что детей объединяет. Это очень снимает напряжение в отношениях. По своей работе я часто замечаю, что представители поколения 30-летних не умеют объединяться для достижения целей, они привыкли одерживать индивидуальные победы. Поэтому школам надо работать над объединением детей. Нужно создавать даже не команду, а коллектив».
