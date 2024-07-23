Слойка «Свердловская» по ГОСТу

Попробуем приготовить эти дрожжевые слойки по ГОСТовскому рецепту.

Для удобства в работе вы можете округлять все значения в перечне продуктов. Единственное, что я себе позволила, это вместо сливочного маргарина взять сливочное масло 72%, так как маргарин тогда и сегодня слишком разного качества.

Хочется еще упомянуть качество дрожжей. Раньше они были значительно слабее, чем сейчас, поэтому я бы брала не 20 г, например, а 15-17 г. То же самое и с сухими дрожжами - не 7, а 5, например. Переизбыток их в сдобе не делает тесто вкуснее, может даже запах остаться после выпечки.