Как кормить ребенка во время болезни

Во время простуды или отравления каждый ребенок склонен отказываться от еды, в том числе и ранее любимых продуктов. В статье рассмотрены ценные советы относительно продуктов и напитков, которые можно и нужно давать ребенку во время активной фазы болезни, во время и некоторое время после выздоровления.

Режим питания при простуде

Когда у малыша заложен нос, он сильно кашляет или у него настолько болит горло, что становится трудно глотать – ему необходимо пить как можно больше жидкости. Она поможет ребенку отделить мокроту и облегчит кашель.

При воспаленном горле хорошо помогают как теплые, так и холодные жидкости: теплый чай, горячий шоколад, холодный разбавленный сок и т.д. Можно исключить из рациона соки цитрусовых, потому что они содержат кислоту и могут раздражать горло у некоторых детей.

Классическое средство от простуды и боли в горле – куриный суп. Он действительно обладает особенными свойствами. Исследования показали, что куриный суп снимает воспаление, уменьшая движение нейтрофилов (иммунных клеток, которые стимулируют выделение слизи). И куриный суп, и простой бульон эффективны при простуде. При сохранении хорошего аппетита, можно добавить в суп макароны.

Расстройства органов пищеварения

Потребление жидкости важно при диарее, и не менее важно во время сильной рвоты. Каждый год несколько сотен детей, страдающих от желудочного гриппа, попадают в больницу из-за обезвоживания. Часто, когда у ребенка рвота, родители не дают ему пить, чтобы желудок «успокоился». Это ошибка. При желудочном гриппе ребенку следует воздержаться от твердой пищи и обыкновенной воды – они плохо воспринимаются желудочно-кишечным трактом. Вместо этого нужно установить ребенку правильный питьевой режим.

Питьевой режим младенцев

Грудного ребенка нужно кормить как можно чаще, но не слишком долго. Если после кормления у малыша начинается рвота, подождите 20 минут и снова дайте ему грудь. При продолжительной рвоте воздержитесь от кормления пару часов. Кроме этого, давайте ему по столовой ложки раствора для оральной регидратации каждые 10-15 минут, пока рвота не прекратится. Затем возобновите кормление. (Средства для оральной регидратации содержат правильный баланс калия и натрия, и восполняют недостаток данных веществ в организме ребенка).

Если вы кормите ребенка из бутылочки, прекратите кормление. Дайте ребенку одну столовую ложку раствора для оральной регидратации. Подождите 20 минут, а затем повторите процедуру. Для удобства можно поить малыша раствором из пипетки. Когда малыш почувствует себя лучше, продолжайте давать ему раствор.

Питьевой режим детей от 1 года

Давайте ребенку 1-2 столовых ложки раствора для оральной регидратации каждые 20-30 минут. В случае рвоты повторите процедуру через полчаса. Если рвота продолжается, постепенно повышайте частоту приема раствора до 2 столовых ложек каждые 10 минут.

Детям 3-4 лет обычно не нравится соленый вкус раствора, и поэтому ребенок может отказываться его принимать. В таких случаях можно приобрести в аптеке специальные растворы, обладающие приятным фруктовым вкусом.

Если у малыша началась диарея без рвоты, кроме раствора для оральной регидратации ему можно давать другие жидкости. Но не давайте малышу фруктовые соки.

Питание детей во время выздоровления

Через пару часов после прекращения рвоты можно дать ребенку сок. Также можно предложить ему немного поесть. Сделайте это для того, чтобы постепенно вернуть ребенка к привычному для него рациону питания, за некоторыми исключениями. В течение одного-двух дней избегайте сладких газированных напитков, апельсинового сока, других напитков, содержащих большое количество сахара или кислоту, а также острой и жирной пищи. Вместо этого давайте ему легко усваиваемые продукты: нежирные супы, блюда, приготовленные при помощи паровой обработки и т.д.

Повышенная температура

Если у ребенка повышена температура, но при этом нет ни рвоты, ни диареи, ему всё равно нужна жидкость. Давайте ему разбавленные фруктовые соки, молоко, суп и фрукты. Делайте это как можно чаще. При отсутствии аппетита, можно предложить ему фрукты.